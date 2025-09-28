Estás son las ciudades más lindas del mundo, según la IA

Así elige la inteligencia artificial las diez ciudades más lindas del mundo, según datos y análisis globales - (Imagen ilustrativa de Infobae)

La inteligencia artificial ha cambiado la forma en que se valoran ciudades y destinos turísticos a nivel mundial. Con acceso a enormes volúmenes de imágenes, datos históricos y análisis de tendencias, los sistemas de IA pueden ofrecer una visión imparcial y sorprendente sobre cuáles son las ciudades consideradas más lindas del globo.

Según rankings elaborados a partir de consultas populares y resúmenes generados por distintos algoritmos, diez urbes se destacan por su combinación única de historia, paisaje y atractivo cultural.

El uso de algoritmos avanzados y análisis de popularidad digital posiciona a urbes de Europa, Asia y África en el top global, fusionando diversidad patrimonial y atractivo visual en la era de los datos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Venecia, Italia: belleza en cada canal

Según la inteligencia artificial, Venecia encabeza el listado gracias a la coherencia de su estética, sus plazas y la iconicidad de su red de canales.

El algoritmo reconoce la ciudad como sinónimo de romanticismo y patrimonio arquitectónico, con referencias constantes a la Plaza de San Marcos, el Puente de Rialto y las coloridas islas de Murano y Burano.

Kioto, Japón: tradición y espiritualidad

Kioto fue clasificada como una de las ciudades más lindas por su fusión de tradición y modernidad. Las bases de datos destacan sus templos, jardines zen y el barrio de las geishas, Gion. La IA subraya la riqueza del legado arquitectónico y la catalogación de varios de sus monumentos como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Venecia, Kioto y Ciudad del Cabo lideran el ranking de ciudades más bellas elegidas por inteligencia artificial

Ciudad del Cabo, Sudáfrica: paisaje y diversidad

Las imágenes satelitales, junto con referencias históricas, llevaron a la IA a identificar a Ciudad del Cabo como uno de los destinos naturales más impresionantes del planeta. La presencia de la Montaña de la Mesa, playas y barrios como Bo-Kaap, de casas coloridas, sobresalen en sus análisis.

El Cairo, Egipto: historia viva

La inteligencia artificial ubica a El Cairo entre las ciudades más bonitas por su legado milenario. No solo por la cercanía de las Pirámides de Giza y la Gran Esfinge, también por la vitalidad de sus bazares, el Museo Egipcio y su atractivo como capital cultural del norte de África.

Hoi An, Vietnam: encanto patrimonio

Hoi An se distingue en la lista de la IA como ejemplo de patrimonio mundial, con su centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, el Puente Japonés y festivales de faroles que iluminan sus calles. El análisis automático valora la autenticidad de sus tradiciones y arquitectura intacta.

Sídney, Australia: modernidad junto al mar

La IA resalta a Sídney por su perfil vanguardista, su bahía y la Ópera, considerada por los sistemas de reconocimiento de imágenes como uno de los emblemas arquitectónicos contemporáneos más fotografiados del mundo.

Monumentos icónicos, paisajes naturales y una identidad digital fuerte elevan a París, Río de Janeiro y Sídney entre las ciudades preferidas, según evaluaciones automáticas realizadas por plataformas inteligentes - EFE/EPA/DAN HIMBRECHTS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT[AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT]

París, Francia: la “ciudad de la luz”

El procesamiento automatizado de millones de fotos e interacciones digitales sitúa a París entre las ciudades más admiradas. La Torre Eiffel, el Sena y monumentos como la catedral de Notre Dame forman parte del imaginario universal, contribuyendo a posicionarla en la cima de los rankings internacionales elaborados por IA.

Nueva York, Estados Unidos: diversidad y horizonte

La IA reconoce a Nueva York por la silueta de sus rascacielos inconfundible. Considera la mezcla de culturas, barrios y la presencia de museos como el MoMA o el Metropolitan, sumando puntos por su dinamismo y proyección global como capital cosmopolita.

Río de Janeiro, Brasil: naturaleza urbana

La inteligencia artificial destaca los paisajes montañosos y las playas urbanas de Río de Janeiro. Figuras como el Cristo Redentor y escenarios tradicionales del Carnaval aseguran su lugar en el ranking, junto a la energía que desprende la ciudad en cualquier estación del año.

Londres, Reino Unido: tradición y vanguardia

Inteligencia artificial y turismo: el ranking mundial que predice los destinos urbanos más admirados del planeta - REUTERS/ Susannah Ireland/Foto de archivo

Finalmente, Londres aparece en la lista por la IA como ejemplo de convivencia entre historia, arte y espacios verdes. Desde el palacio de Buckingham al barrio de Notting Hill, pasando por los parques y museos de renombre, se valora su capacidad de reinventarse sin perder identidad.

Al elaborar este ranking, la inteligencia artificial combina métricas objetivas (valor patrimonial, monumentalidad, belleza paisajística) con tendencias digitales de millones de personas. Así, la percepción de belleza, según la IA, se vuelve resultado de datos globales, análisis imparcial y la fascinación universal que despiertan estos destinos.