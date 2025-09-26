Tecno

iPhone Air: la curiosa publicidad del nuevo celular de Apple que cambia en Corea del Sur por una razón poderosa

En el país asiático, la compañía tecnológica decidió eliminar el gesto de la “pinza”, ya que algunos hombres jóvenes lo asocian con una burla hacia los genitales masculinos

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Apple no utiliza la misma
Apple no utiliza la misma imagen para la publicidad del iPhone Air en Corea respecto al resto del mundo. REUTERS/Manuel Orbegozo

Apple modificó la publicidad del nuevo iPhone Air en Corea del Sur, diferenciándola de las campañas lanzadas en otros países. En el mercado surcoreano, el anuncio omite la imagen de la mano haciendo un gesto de pinza al sostener el celular, recurso visual presente en la publicidad internacional.

Esta variación puede confirmarse directamente al comparar la página oficial de Apple para Corea del Sur con la de otras regiones, donde la imagen de la mano y el gesto sí se utiliza.

Esta es la imagen que
Esta es la imagen que Apple está presentando en Corea del Sur. (Apple Corea)

Qué significa este gesto en Corea del Sur

En Corea del Sur, el gesto de la pinza —juntar el pulgar y el índice— ha adquirido una connotación polémica. Según el diario The Chosun, algunos hombres jóvenes, en especial aquellos entre 20 y 30 años, consideran que este gesto es utilizado por feministas radicales para burlarse de los genitales masculinos.

Esta percepción negativa ha causado controversia en el país y ha llegado a influir en el sector publicitario, llevando a marcas internacionales como Apple a eliminar este gesto de sus campañas dirigidas al público surcoreano.

Apple, por su parte, no ha confirmado oficialmente el motivo de esta modificación en la publicidad local.

En otros países del mundo,
En otros países del mundo, Apple conservó el gesto de la pinza. (Apple Colombia)

Cómo es el iPhone Air

El iPhone Air se distingue por su diseño ultradelgado y peso reducido, logrando un perfil más ligero que la versión estándar.

Sus dimensiones son 74,7 mm de ancho, 156,2 mm de alto y un grosor de solo 5,64 mm, con un peso de 165 gramos. Estas cifras reflejan un dispositivo que prioriza la portabilidad y la elegancia.

En el interior, el iPhone Air incorpora el chip A19 Pro, que integra una CPU de 6 núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de eficiencia), una GPU de 5 núcleos con aceleradores neuronales, un Motor Neural de 16 núcleos y tecnología de ray tracing acelerado por hardware.

Estos componentes garantizan velocidad, eficiencia y capacidades avanzadas en inteligencia artificial y procesamiento gráfico, según Apple.

La principal diferencia del iPhone
La principal diferencia del iPhone Air respecto al resto de modelos es su grosor. (Apple)

En el apartado fotográfico, el iPhone Air cuenta con una única cámara trasera de 48 MP, mientras que en la parte frontal incorpora la cámara Center Stage de 18 MP. Esta combinación permite capturas de alta calidad tanto en fotografías como en videollamadas.

Otra característica que diferencia al iPhone 17 es el soporte exclusivo para eSIM, ya que no dispone de ranura para tarjeta SIM física, resultado de su diseño ultradelgado. En cambio, la versión estándar del iPhone 17 todavía mantiene compatibilidad con SIM física.

Cómo es el resto de la línea de iPhone 17

La línea iPhone 17 llega marcada por un importante salto tecnológico gracias al nuevo chip A19 de 3 nanómetros, que eleva el rendimiento y la eficiencia energética. Esta mejora se traduce en una experiencia más fluida y hasta ocho horas adicionales de autonomía frente a la generación anterior.

La línea de iPhone 17
La línea de iPhone 17 Pro cuenta con un nuevo color que nunca había integrado este celular. REUTERS/Evgenia Novozhenina

El modelo base integra una pantalla de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, ideal para ofrecer imágenes más nítidas y movimientos fluidos. En el apartado fotográfico, incorpora un sensor principal de 48 MP acompañado de un telefoto de 12 MP.

El iPhone Air apuesta por la ligereza y la elegancia, con un grosor de apenas 5,6 mm y opciones de color en negro, blanco, oro y azul cielo. Este modelo integra el chip A19 Pro y un sistema fotográfico más sencillo: una cámara trasera de 48 MP con zoom óptico 2x y una cámara frontal de 18 MP.

Por su parte, el iPhone 17 Pro lleva la potencia al siguiente nivel con el chip A19 Pro, que ofrece un rendimiento un 40% superior. Incorpora un nuevo sistema de cámara de vapor para mantener la temperatura bajo control, así como un rediseño rectangular en el módulo de cámaras.

Sus tres sensores traseros alcanzan los 48 MP cada uno, con un zoom digital de hasta 40x y mejoras notables en la captación de luz, lo que permite obtener colores más fieles y realistas.

