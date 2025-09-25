La Casa de los Espíritus se estrenará en 2026 en Prime Video: conoce todos los detalles

La Casa de los Espíritus se estrenará por Prime Video. (Foto: Prime Video)

La exitosa novela La Casa de los Espíritus, escrita por Isabel Allende, llegará a la pantalla en formato de serie de ocho episodios con estreno confirmado para 2026 en Prime Video. El anuncio se realizó en Santiago de Chile durante un encuentro privado en el que la autora participó junto a los responsables creativos de la producción.

Publicada en 1982, la obra ha vendido más de 70 millones de ejemplares en todo el mundo y es considerada un clásico de la literatura latinoamericana del siglo XX. En 1993 tuvo una versión cinematográfica dirigida por Bille August. Ahora, cuatro décadas después de su publicación, se prepara para debutar en formato televisivo con una propuesta que busca ampliar el alcance de esta saga familiar hacia nuevas audiencias.

En el evento realizado en la capital chilena, Allende compartió escenario con los showrunners Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood, quienes explicaron los retos de adaptar un relato tan emblemático. Los realizadores señalaron que la serie buscará conservar la esencia mágica y política de la novela, al mismo tiempo que actualizará la narrativa para conectar con los espectadores actuales.

La producción está a cargo de FilmNation, compañía reconocida en la industria cinematográfica mundial, junto a la productora chilena Fábula, ganadora del Óscar con Una mujer fantástica. Isabel Allende también participa como productora ejecutiva, al igual que la actriz Eva Longoria y Courtney Saladino.

El lanzamiento será exclusivo en Prime Video y podrá verse en más de 240 países y territorios, lo que garantiza un alcance global desde su estreno.

Elenco internacional y diverso

El reparto reúne a figuras de distintas nacionalidades. Alfonso Herrera, recordado por su papel en Sense8, encarna al patriarca Esteban Trueba, mientras que la actriz española Nicole Wallace y la argentina Dolores Fonzi interpretan a Clara del Valle en distintas etapas de su vida.

La lista de actores se completa con nombres de amplia trayectoria como Fernanda Castillo, Aline Kuppenheim, Eduard Fernández, Sara Becker, Rochi Hernández, Chiara Parravicini, Juan Pablo Raba, Pablo Macaya y Néstor Cantillana. También participan Antonia Zegers, Catalina Saavedra, Amparo Noguera, Emilio Edwards, Nicolás Francella y Maribel Verdú, entre otros.

Los productores destacaron que el casting fue diseñado para reflejar la riqueza cultural y regional que atraviesa la historia, que abarca varias generaciones de la familia Trueba en un contexto de cambios sociales y políticos en Chile.

Una historia que combina realismo mágico y memoria histórica

La trama sigue a la familia Trueba a lo largo de varias décadas, mostrando pasiones, secretos, luchas de poder y transformaciones sociales. El relato mezcla elementos de realismo mágico con hechos inspirados en la historia reciente de Chile, lo que le otorga un carácter tanto universal como profundamente local.

La nueva versión buscará rescatar ese equilibrio entre la intimidad de los personajes y los grandes acontecimientos políticos que marcan la novela, con especial énfasis en las relaciones familiares y el choque generacional.

Prime Video sigue estrenando más series en español. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Prime Video refuerza su apuesta en América Latina

Con este estreno, Prime Video continúa expandiendo su catálogo de producciones en español. En los últimos años, la plataforma ha lanzado series y películas originales en países como Colombia, México y Argentina, consolidando su presencia en la región con historias locales de proyección internacional.

En Colombia, por ejemplo, títulos como Noticia de un secuestro, Cochina Envidia o Los Iniciados se han sumado a una lista que busca competir de manera directa con otros servicios de streaming. La Casa de los Espíritus se incorpora a esta estrategia como una de las producciones latinoamericanas más ambiciosas hasta la fecha.

Opciones de suscripción y métodos de pago

Prime Video está disponible en Colombia con un costo de 24.900 pesos mensuales o 165.600 pesos anuales, e incluye beneficios como envíos internacionales desde Amazon.com sin monto mínimo de compra, acceso a Prime Gaming y suscripción a un canal de Twitch.

Además, la compañía amplió sus métodos de pago al integrar a Nequi, la billetera digital más usada del país. Esto permite que usuarios sin tarjeta de crédito o débito puedan acceder al servicio, ampliando el alcance de la plataforma entre consumidores no bancarizados.