El auge de equipos multidisciplinarios y la erosión de mandos intermedios: el nuevo paradigma laboral impulsado por la inteligencia artificial

La reorganización de los equipos y la reducción de niveles jerárquicos reflejan cómo la inteligencia artificial reconfigura la colaboración, la toma de decisiones y la naturaleza misma del trabajo en las organizaciones

Opy Morales

Por Opy Morales

La inteligencia artificial impulsa una transformación profunda en la estructura organizacional de las empresas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La irrupción de la inteligencia artificial está transformando de raíz la estructura tradicional de las empresas, impulsando una reorganización que privilegia equipos más planos y una redefinición de los roles laborales. En el marco del Technology Council Summit del The Wall Street Journal Leadership Institute en Nueva York, los principales líderes tecnológicos expusieron cómo la integración de la IA está obligando a repensar la manera en que se organiza y gestiona el trabajo.

Equipos más reducidos, menos mandos intermedios y una supervisión ampliada desde la alta dirección son algunas de las tendencias que emergen en este nuevo escenario.

El rediseño organizacional se orienta hacia la valorización de los colaboradores individuales, es decir, aquellos empleados que se dedican directamente a la ejecución de tareas, en lugar de supervisar a otros.

Esta tendencia conduce a una disminución de los cargos intermedios y a la conformación de una cúpula directiva que asume la gestión de un número significativamente mayor de empleados. Un ejemplo de este modelo lo ofrece Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, quien, según lo expuesto en el evento de WSJ, supervisa directamente a más de 50 personas.

La reducción de mandos intermedios y la supervisión directa desde la alta dirección marcan la nueva tendencia empresarial. Jensen Huang de NVIDIA (Reuters)

La composición de los equipos también está experimentando cambios sustanciales. Ahora, los grupos de trabajo tienden a ser más multidisciplinarios, integrando ingenieros, desarrolladores de productos, diseñadores y profesionales de negocios en una misma unidad. Anuj Mehndiratta, socio y responsable de impacto de portafolio, ciencia de datos y producto en la firma de capital de riesgo Thrive Capital, explicó que su organización cuenta con un jefe de IA, una figura poco habitual en el sector, pero que responde a la necesidad de unir perfiles técnicos y de negocio. Según Mehndiratta, esta integración permite comprender mejor el desarrollo de las capacidades de los modelos más avanzados y anticipar hacia dónde se dirige la innovación.

El 80% de los empleos sufrirá cambios significativos por la irrupción de la inteligencia artificial, según expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la IA no se limita a la estructura de los equipos, sino que también influye en las decisiones de contratación. Apoorv Agrawal, socio de la firma de inversión tecnológica Altimeter Capital, señaló que el costo asociado al cómputo de IA está llevando a las empresas a plantearse si conviene más contratar ingenieros humanos o invertir en unidades de procesamiento gráfico (GPU). Agrawal describió la nueva configuración organizacional como similar a una barra de pesas, en contraste con el tradicional esquema piramidal: “Ahora hay muchos más colaboradores individuales y algunos líderes que tienen a su cargo directamente a un gran número de estos colaboradores. Así, la forma de la organización, que históricamente se asemejaba a un triángulo, ahora es más parecida a esto”, afirmó Agrawal en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal.

La reorganización de equipos considera tanto las habilidades humanas como las tareas asumibles por IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, los equipos se conforman de manera ad hoc para abordar proyectos y resolver problemas específicos, disolviéndose una vez cumplida su función y dando paso a nuevas agrupaciones temporales. Esta dinámica difiere radicalmente del modelo tradicional, en el que los empleados reportan de forma estable a un superior jerárquico.

La colaboración entre los líderes tecnológicos y los responsables de recursos humanos se ha intensificado para facilitar esta transición. Un caso paradigmático es el de la empresa biofarmacéutica Moderna, que a finales del año pasado fusionó formalmente sus departamentos de tecnología y recursos humanos bajo una única dirección. Tracey Franklin, designada como directora de personas y tecnología digital en Moderna, explicó a The Wall Street Journal que históricamente recursos humanos se ocupaba de la planificación de la fuerza laboral, mientras que los equipos de TI y digital se centraban en los sistemas. “Analizamos la situación y concluimos que, en realidad, todo se reduce a cómo se realiza el trabajo. Por eso, necesitamos empezar a hacer lo que llamamos planificación del trabajo”, detalló Franklin.

Franklin indicó que está reorganizando los equipos no solo en función de las capacidades y habilidades del personal, sino también considerando las tareas que pueden ser asumidas por herramientas de IA. “Se observa una evolución constante de las personas, que se adaptan, crean cosas nuevas y ajustan sus roles”, afirmó Franklin a The Wall Street Journal. “El rápido avance de la IA es, en realidad, un catalizador que impulsa la integración de humanos, máquinas y robótica”.

Sastry Durvasula, director de operaciones, información y digital de la organización de servicios financieros TIAA, afirmó al medio que el 80 % de los empleos sufrirá al menos un 20 % de cambios como consecuencia de la inteligencia artificial, mientras que el 20 % de los puestos podría transformarse hasta en un 80 %.

