Por qué el aire acondicionado bota agua y qué problemas puede causar en el hogar

La presencia de agua en lugares inesperados al utilizar el aire acondicionado suele ser motivo de preocupación en muchos hogares, siendo un problema que impacta al funcionamiento del aparato y a la calidad del ambiente interior.

Este fenómeno, lejos de ser un hecho aislado, representa una de las averías más comunes durante la temporada de uso intenso. Diversos fabricantes, como TCL, advierten que la acumulación o fuga de agua puede deteriorar la unidad y favorecer condiciones perjudiciales para la salud.

En algunos casos, la gotera persistente es síntoma de fallos internos cuya reparación es imprescindible, y de esta forma garantizar un clima seguro y confortable en el hogar.

Por qué se origina la filtración de agua en un aire acondicionado

Por qué se origina la filtración de agua en un aire acondicionado

La filtración de agua en el aire acondicionado suele estar vinculada a varios factores internos. Una de las causas más habituales es la obstrucción del conducto de condensación, que se encarga de evacuar el agua generada en el proceso de enfriamiento.

Según explican desde TCL, este conducto puede atascarse por el crecimiento de algas o moho en su interior, lo que bloquea el paso del agua y propicia su acumulación en la bandeja de drenaje.

Por su parte, el filtro de aire sucio es otro factor que incide en esta falla. Cuando no se sustituye el filtro con la periodicidad sugerida, entre uno y tres meses, según el tamaño del hogar, el flujo de aire a través de la unidad se ve restringido.

Este obstáculo reduce la eficiencia del sistema y provoca que los serpentines de la unidad lleguen a congelarse, originando fugas al descongelarse la escarcha acumulada.

Cuáles son las consecuencias para el aire acondicionado y la vivienda

Cuáles son las consecuencias para el aire acondicionado y la vivienda

El exceso de agua dentro del sistema puede activar el interruptor de flotador, diseñado para proteger la unidad apagándola en caso de obstrucciones.

Cuando este componente falta o está dañado, el aparato continúa operando, lo que puede causar un desbordamiento de agua en la bandeja de drenaje y filtraciones hacia el suelo o las paredes, según TCL. También, el refrigerante bajo contribuye: una cantidad insuficiente produce presiones anómalas y genera congelación en los serpentines.

Además de dañar la unidad, la fuga de agua puede acarrear daños al inmueble. El agua que se filtra por los conductos o gotea sobre superficies sensibles incrementa el riesgo de alteraciones estructurales. Pisos y techos pueden verse afectados de forma irreversible tras una exposición continua.

Cómo afecta la calidad del aire interior la fuga de agua en el aire acondicionado

Cómo afecta la calidad del aire interior la fuga de agua en el aire acondicionado

La humedad excesiva dificulta el control del clima interior. TCL resalta que un incremento en los niveles de humedad provocado por el aire acondicionado con fugas fomenta la proliferación de bacterias aerotransportadas.

Quienes padecen alergias o asma resultan sobre todo vulnerables, porque el aire húmedo favorece los episodios de dificultad respiratoria.

Cuando el agua congelada en el serpentín del evaporador se derrite, la cantidad liberada puede sobrepasar la capacidad del sistema de drenaje. El ambiente húmedo que se origina constituye un caldo de cultivo para hongos y moho, con el consiguiente aumento en los riesgos sanitarios para los habitantes de la vivienda.

Qué otras complicaciones puede provocar esta situación al interior de la casa

Qué otras complicaciones puede provocar esta situación al interior de la casa

Entre los efectos asociados, TCL identifica un aumento en las facturas de energía. El sistema debe trabajar más horas para mantener la temperatura, lo que dispara el consumo eléctrico.

Asimismo, se destaca el potencial desarrollo de moho en los conductos o alrededor del sistema de climatización, un problema recurrente cuando el aire acondicionado gotea de forma continua.

Por esta razón, el mantenimiento preventivo es decisivo para evitar fugas y sus repercusiones. TCL sugiere verter un tercio de taza de vinagre por el conducto de condensación cada tres meses para mantenerlo libre de acumulaciones.