Tecno

Lista de los 10 videos en tendencia hoy en YouTube Argentina

Google compró YouTube en el 2006 por un valor de 1650 millones de dólares; en ese entonces se visualizaban 100 millones de videos al día

Por Infobae Noticias

Guardar
Desde tutoriales hasta los llamados
Desde tutoriales hasta los llamados ASMR, en YouTube se puede encontrar todo tipo de videos. (Infobae/Jovani Pérez)

Desde su aparición en el 2005, YouTube se ha convertido en uno de los sitios web más importantes en la vida moderna, llegando a ser un fenómeno global que revolucionó la forma en la que se consume el contenido audiovisual.

Actualmente, aunque otras redes sociales como TikTok, Facebook o Instagram están apostando cada vez más por los videos, lo cierto es que YouTube sigue siendo el rey y para prueba de ello las cifras: es el segundo sitio electrónico más visitado en el mundo sólo detrás de Google; además tiene presencia en 104 países y está disponible en 80 idiomas.

Asimismo, a la plataforma estadounidense se suben alrededor de 500 horas de contenido por minuto y se cree que al día son vistos cinco mil millones de videos, dejando ganancias estimadas de 15 mil millones de dólares al trimestre.

Ante la facilidad que tienen los usuarios para perderse en un mundo de clips, Youtube ha creado diversas listas para consultar a los artistas más escuchados, más vistos y cuáles son las tendencias del día en tiempo real.

Estos son los videos que están en tendencia este sábado 20 de septiembre

1. HASTA QUE ME ENAMOROArtista/canal: Maria Becerra, TINI y XROSS

2. TU MISTERIOSO ALGUIEN (CUARTETO)Artista/canal: Luck Ra

3. FAVORITAArtista/canal: Ángela Torres

4. CelosaArtista/canal: Ke Personajes y J Balvin

5. Mix Cumbia 2Artista/canal: Flor Alvarez, Pushi y The La Planta

6. DIOSArtista/canal: Ulises Bueno

7. PLACARDArtista/canal: Ángela Torres

8. Con Otra No Podrás (En Vivo)Artista/canal: Eugenia Quevedo

9. QUIEN TE QUIERE COMO YOArtista/canal: Q' Lokura y Max Carra

10. Tony MontanaArtista/canal: C.R.O

El éxito de YouTube

YouTube vio la luz en febrero de 2005, cuando tres antiguos empleados de la compañía de Paypal ―Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim― se unieron y la crearon luego de que experimentaran dificultades para compartir entre sí un par de videos tras asistir a una fiesta.

El dominio fue activado el 14 de febrero de 2005 y casi un mes después, el 23 de abril, fue cargado el primer clip a la plataforma que llevaba por nombre “Me at the Zoo”. Fue cuestión de tiempo para que todo el mundo comenzara a cargar contenido y a compartir los enlaces a través de otras redes sociales como MySpace.

Una de las grandes empresas que vio el potencial de YouTube fue la marca Nike, que subió una publicidad protagonizada por Ronaldinho, lo que hizo que otras grandes compañías voltearan a ver a YouTube y se sintieran atraídas.

Tal fue la gran acogida de los internautas por YouTube que para diciembre de 2005 la plataforma pasó de las 50 millones de visitas al día a 250 millones de visualizaciones luego de que un canal subiera el clip musical Lazy Sunday, transmitido originalmente por Saturday Night Live.

Para el año siguiente, en el 2006, el sitio fue comparado por el gigante del internet, Google, por un valor de 1650 millones de dólares. En ese entonces eran visualizados 100 millones de videos al día y 65 mil clips se añadían a diario. También firmaron acuerdos con disqueras para poder reproducir videos musicales.

YouTube: entre la cultura popular y la política

En el 2006 la plataforma
En el 2006 la plataforma de videos fue comprada por Google en 1650 millones de dólares.(Reuters/Dado Ruvic)

Desde que fue puesto en marcha, YouTube fue un sitio que llegó a hacer una revolución no sólo en internet, sino también en la forma en la que los usuarios miran contenido. Muestra de ello el reconocimiento que la revista Time le otorgó en noviembre del 2006 al ser nombrado el “Invento del Año”.

Convertido en el mejor medio de difusión, el gozar de tanta popularidad también ha metido a sus dueños en aprietos como cuando albergar peleas escolares o en donde hay bullying, clips relacionados al terrorismo, narcotráfico u otros temas considerados delicados por su contenido íntimo o por mostrar delitos como asesinatos y más.

Para Estados Unidos uno de los temas más delicados es el de los tiroteos escolares, por lo que YouTube ha estado más de una vez en el ojo del huracán por alojar contenido filmado por los atacantes, como fue el caso de la masacre de Virginia Tech, cuando Cho Seung-Hui, el atacante, subió previamente a los hechos un discurso.

Más recientemente, tras el surgimiento de la pandemia del coronavirus, también ha surgido inquietud sobre cómo la plataforma permite la monetización de contenido que puede ser engañoso y riesgoso para la población.

Aunque no todo es malo, pues a través de dicha plataforma muchas personas han podido ser reconocidas por su talento, como fue el caso de Susan Boyle, quien participó en el programa Britain’s Got Talent cuyo extracto subido a YouTube logró que la mujer pasara a ser una completa desconocida a una de las personas más viralizadas, famosas y aclamadas del internet.

Temas Relacionados

YouTubeStreamingArgentinaNoticias

Últimas Noticias

Así puedes configurar tu iPhone en escala de grises para reducir las distracciones en casa

Con esta función le resta atractivo visual a los iconos y notificaciones, por lo que se reduce la tentación de agarrar el teléfono

Así puedes configurar tu iPhone

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Google compró YouTube en el 2006 por un valor de 1650 millones de dólares; en ese entonces se visualizaban 100 millones de videos al día

Top 10 videos más vistos

Las ‘big tech’ ahora quieren construir centros de datos en el espacio para no agotar los recursos en la Tierra

Magnates como Sam Altman, Jeff Bezos y Eric Schmidt respaldan esta idea, la cual conlleva serios desafíos logísticos

Las ‘big tech’ ahora quieren

YouTube en Chile: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

YouTube, la plataforma de videos más famosa del mundo, genera alrededor de 15 mil millones de dólares al trimestre y al día son reproducidos alrededor de 5 mil millones de clips

YouTube en Chile: la lista

Trabajó en Google, Facebook y Twitter: el nuevo multimillonario de IA que pocos conocen

Hoy, su empresa Surge lidera una industria en pleno auge, entrenando los sistemas de inteligencia artificial más avanzados del mundo

Trabajó en Google, Facebook y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se refugió en un contenedor

Se refugió en un contenedor de basura y lo rescataron cuando estaba a punto de ser compactado por el camión recolector

El hombre que mató a un policía en San Fernando sigue internado y buscan determinar si es imputable: no tenía antecedentes

Un vendedor de chipas se defendió a los golpes de dos motochorros que intentaron robarle en Merlo

Un hombre volcó con su camioneta y murió mientras viajaba por la Ruta Nacional 205: el vehículo terminó dado vuelta

Además de negociar el apoyo de EEUU, Milei y Caputo explicarán a Georgieva la marcha del acuerdo y el uso de dólares del FMI

INFOBAE AMÉRICA
Costa Rica incautó dos toneladas

Costa Rica incautó dos toneladas de cocaína de una embarcación en el Pacífico: un tripulante murió y otro logró huir

La dictadura cubana condenó a 15 manifestantes a penas de hasta nueve años de prisión por protestar contra los apagones

Noboa desafió a la Corte de Ecuador y volvió a convocar por decreto a un referéndum para instalar una Asamblea Constituyente

Cómo se forma el granizo y qué hacer para protegerse durante una tormenta

De Jack el Destripador a Ted Bundy: los casos de asesinos seriales que conmocionaron al mundo

TELESHOW
Carol Reali ‘Cachaza’ grita su

Carol Reali ‘Cachaza’ grita su felicidad tras comprometerse con André Bankoff: “¡Sí!, quiero caminar contigo para siempre"

Wanda Nara sorprendió al compartir un encuentro íntimo junto a Maxi López: familia, mates y asado

Gaza, encaje laminado y flores bordadas: el elegante look que eligió Mirtha Legrand para una noche especial

El insólito blooper de Brenda Asnicar al pedirle a Gastón Soffritti recrear su primer beso en televisión

Aventuras madre e hija: Maru Botana e Inés mostraron sus intensas vacaciones en Río de Janeiro