Tecno

Cómo hago mi foto con Lionel Messi, Michael Jackson y más famosos usando la IA de Google Gemini

Seleccionar una foto personal clara y bien iluminada es clave para obtener resultados realistas

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
La inteligencia artificial permite crear
La inteligencia artificial permite crear fotos con famosos como Messi o Michael Jackson usando Gemini. (Gemini)

Hay fotos que son imposibles de conseguir para muchos: Lionel Messi, Michael Jackson, Taylor Swift, Shakira, Brad Pitt y una lista larga de famosos a los que cruzarse es prácticamente imposible. Pero la inteligencia artificial nos da una solución al permitir que creemos una imagen junto a ese ídolo usando Gemini.

Esta práctica, que se ha hecho viral rápidamente en redes sociales, no requiere de ninguna suscripción, sino de saber usar la plataforma de Google para darle las instrucciones adecuadas y obtener los resultados para compartir en nuestros perfiles.

Pasos para crear tu foto con Lionel Messi o Michael Jackson usando Gemini

El procedimiento para generar estas imágenes es sencillo, aunque requiere atención a ciertos pasos fundamentales para maximizar la calidad y el realismo del resultado. Se puede dividir el proceso en las siguientes fases:

  • Acceso a la plataforma

Lo primero es asegurarse de ingresar correctamente a Gemini. La aplicación se encuentra disponible para descarga en dispositivos móviles y también funciona desde navegadores compatibles.

El proceso para generar imágenes
El proceso para generar imágenes realistas con celebridades requiere seguir pasos específicos en la plataforma de Google. (Gemini)
  • Selección y carga de imágenes personales

El siguiente paso consiste en elegir una fotografía propia, preferentemente un retrato claro, donde el rostro esté bien iluminado y resulte visible en detalle. Esto se vuelve esencial, ya que Gemini no procesa imágenes de terceros sin consentimiento por motivos legales y éticos, siempre resulta imprescindible utilizar material propio.

Si el objetivo es aparecer junto a Messi o Michael Jackson, conviene seleccionar un fondo neutro y una expresión facial natural que facilite la integración.

  • Preparación del prompt o instrucción

La clave del proceso reside en la precisión del prompt. Esta indicación se compone de instrucciones concretas que describen el aspecto general de la imagen deseada. Por ejemplo, para nosotros obtener una foto estilo Polaroid abrazando a Lionel Messi después de un partido de fútbol, usamos esta indicación:

“Foto estilo Polaroid con flash, en la que estas dos personas están posando juntas luego de terminar un partido de fútbol, ambas están sonriendo y mirando a la cámara. Imagen ligeramente desenfocada para parecer una foto real. Con luz flash”

Esta estructura puede adaptarse para incluir a Michael Jackson, especificando pose, fondo, iluminación y camuflaje de detalles técnicos, incluso pidiendo algún escenario de fondo o pose de los personajes.

La transparencia y la ética
La transparencia y la ética digital son claves al compartir imágenes generadas por IA en redes sociales. (Google)
  • Descarga de la imagen generada

Una vez obtenida la foto, la plataforma permite descargarla en alta resolución. Es habitual que los usuarios compartan estos resultados en redes sociales, identificando la imagen como creación de IA para distinguirla de una fotografía real y así seguir principios de transparencia y ética digital.

Recomendaciones para obtener los mejores resultados

Las experiencias compartidas en las comunidades digitales han permitido establecer algunas recomendaciones clave para quienes buscan un acabado convincente en sus montajes con famosos:

  • Utilizar prompts detallados. La concreción en la instrucción mejora la capacidad de Gemini para producir imágenes coherentes y realistas, desde la pose de los personajes hasta el decorado del fondo.
  • Optar por estilos visuales consistentes. Si se prefiere un acabado hiperrealista, conviene especificar términos como “fotorrealista” o “estilo fotográfico” en el prompt. Para una imagen más lúdica, pueden explorarse estilos de caricatura o pintura digital.
Gemini solo acepta imágenes personales
Gemini solo acepta imágenes personales y recomienda no mencionar directamente a personajes públicos en los prompts. (GOOGLE)
  • Elegir bien la fotografía base. Una selfie o retrato personal bien iluminado y de alta calidad ofrece mejores resultados y reduce posibles defectos de integración.
  • Probar distintas variantes. No siempre el primer resultado será el ideal. Se sugiere experimentar con versiones sucesivas del mismo prompt ajustando detalles para acercarse al efecto deseado.
  • Gemini no procesa literalmente imágenes de personajes públicos. Por lo que lo mejor es no mencionar a la persona en la indicación y ser más general en este apartado.
  • Señalar la naturaleza digital. Al compartir el montaje en canales públicos, es adecuado informar que se trata de una imagen generada por IA, conservando la honestidad y evitando engaños.

Temas Relacionados

Lionel MessiMichael JacksonInteligencia artificialGoogleGeminiFotosAplicacionesTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Lo que Bill Gates aprendió al trabajar con empresas japonesas y le ayudó a tener éxito en Microsoft

El cambio de hábitos incluyó la priorización de tareas, el uso de recordatorios y pausas estratégicas

Lo que Bill Gates aprendió

Inteligencia artificial revoluciona la educación y desafía la integridad académica

El auge de herramientas digitales ha cambiado la forma en que se evalúa a los estudiantes, generando nuevas dudas sobre los límites entre el aprendizaje legítimo y el uso indebido de tecnología en tareas escolares

Inteligencia artificial revoluciona la educación

Cómo puedo limpiar el filtro de la lavadora y cada cuánto debo hacerlo

La eliminación regular de residuos acumulados resulta esencial para prevenir fallas y conservar la eficiencia del electrodoméstico. Además, detectar señales de obstrucción y programar mantenimientos periódicos permite evitar reparaciones costosas

Cómo puedo limpiar el filtro

Microsoft 365 ahora tendrá versiones más baratas en todo el mundo

Microsoft deberá ofrecer durante al menos siete años estas versiones más económicas de su paquete ofimático

Microsoft 365 ahora tendrá versiones

Microsoft eliminará de Windows un lenguaje de programación de hace 30 años

Durante la era de Windows XP, VBScript se convirtió en un recurso estándar para automatizar tareas

Microsoft eliminará de Windows un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo el cambio climático transforma

Cómo el cambio climático transforma la vida cotidiana de las personas: las señales evidentes y ocultas

Así es la rutina fitness de Elton John: qué come y cómo se ejercita para mantenerse saludable

“Contra nadie. Para todos”: el video de las universidades que convoca a la marcha para defender le ley vetada por Milei

De la escuela al bolsillo: el avance de la educación financiera en el país

El estudio sobre la minería mundial que anticipó la continuidad de la fiebre del oro

INFOBAE AMÉRICA
“Hamnet”, el drama familiar de

“Hamnet”, el drama familiar de Shakespeare, triunfó en el Festival de Cine de Toronto

El regreso de Georges de La Tour: París celebra al “Caravaggio francés” con una muestra imperdible

El papa León XIV advirtió sobre el creciente acoso contra los cristianos en el mundo: “Son perseguidos, condenados y asesinados”

Un jaguar en Brasil nadó más de un kilómetro y rompió récord de su especie

María Corina Machado aseguró que Venezuela está ganando la lucha contra la tiranía de Maduro: “Sus cómplices quedarán al desnudo y se hará justicia”

TELESHOW
Lizy Tagliani celebró su cumpleaños

Lizy Tagliani celebró su cumpleaños en La Peña de Morfi: la insólita llegada y un festejo lleno de recuerdos

Cómo sigue la salud de Thiago Medina: nueva comunicación oficial

El conmovedor mensaje de las gemelas de Thiago Medina y Daniela Celis tras el grave accidente: “Vos podés papá”

Marcela Tinayre agasajó al padre de sus hijos por su cumpleaños con imágenes retro de su vida juntos: “Mi gran amigo”

Camilota rompió en llanto en vivo al hablar de la salud de Thiago Medina: “Verlo así hace que se me desarme el alma”