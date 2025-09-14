Cómo hago mi foto con Lionel Messi, Michael Jackson y más famosos usando la IA de Google Gemini

La inteligencia artificial permite crear fotos con famosos como Messi o Michael Jackson usando Gemini. (Gemini)

Hay fotos que son imposibles de conseguir para muchos: Lionel Messi, Michael Jackson, Taylor Swift, Shakira, Brad Pitt y una lista larga de famosos a los que cruzarse es prácticamente imposible. Pero la inteligencia artificial nos da una solución al permitir que creemos una imagen junto a ese ídolo usando Gemini.

Esta práctica, que se ha hecho viral rápidamente en redes sociales, no requiere de ninguna suscripción, sino de saber usar la plataforma de Google para darle las instrucciones adecuadas y obtener los resultados para compartir en nuestros perfiles.

Pasos para crear tu foto con Lionel Messi o Michael Jackson usando Gemini

El procedimiento para generar estas imágenes es sencillo, aunque requiere atención a ciertos pasos fundamentales para maximizar la calidad y el realismo del resultado. Se puede dividir el proceso en las siguientes fases:

Acceso a la plataforma

Lo primero es asegurarse de ingresar correctamente a Gemini. La aplicación se encuentra disponible para descarga en dispositivos móviles y también funciona desde navegadores compatibles.

El proceso para generar imágenes realistas con celebridades requiere seguir pasos específicos en la plataforma de Google. (Gemini)

Selección y carga de imágenes personales

El siguiente paso consiste en elegir una fotografía propia, preferentemente un retrato claro, donde el rostro esté bien iluminado y resulte visible en detalle. Esto se vuelve esencial, ya que Gemini no procesa imágenes de terceros sin consentimiento por motivos legales y éticos, siempre resulta imprescindible utilizar material propio.

Si el objetivo es aparecer junto a Messi o Michael Jackson, conviene seleccionar un fondo neutro y una expresión facial natural que facilite la integración.

Preparación del prompt o instrucción

La clave del proceso reside en la precisión del prompt. Esta indicación se compone de instrucciones concretas que describen el aspecto general de la imagen deseada. Por ejemplo, para nosotros obtener una foto estilo Polaroid abrazando a Lionel Messi después de un partido de fútbol, usamos esta indicación:

“Foto estilo Polaroid con flash, en la que estas dos personas están posando juntas luego de terminar un partido de fútbol, ambas están sonriendo y mirando a la cámara. Imagen ligeramente desenfocada para parecer una foto real. Con luz flash”

Esta estructura puede adaptarse para incluir a Michael Jackson, especificando pose, fondo, iluminación y camuflaje de detalles técnicos, incluso pidiendo algún escenario de fondo o pose de los personajes.

La transparencia y la ética digital son claves al compartir imágenes generadas por IA en redes sociales. (Google)

Descarga de la imagen generada

Una vez obtenida la foto, la plataforma permite descargarla en alta resolución. Es habitual que los usuarios compartan estos resultados en redes sociales, identificando la imagen como creación de IA para distinguirla de una fotografía real y así seguir principios de transparencia y ética digital.

Recomendaciones para obtener los mejores resultados

Las experiencias compartidas en las comunidades digitales han permitido establecer algunas recomendaciones clave para quienes buscan un acabado convincente en sus montajes con famosos:

Utilizar prompts detallados. La concreción en la instrucción mejora la capacidad de Gemini para producir imágenes coherentes y realistas, desde la pose de los personajes hasta el decorado del fondo.

Optar por estilos visuales consistentes. Si se prefiere un acabado hiperrealista, conviene especificar términos como “fotorrealista” o “estilo fotográfico” en el prompt. Para una imagen más lúdica, pueden explorarse estilos de caricatura o pintura digital.

Gemini solo acepta imágenes personales y recomienda no mencionar directamente a personajes públicos en los prompts. (GOOGLE)

Elegir bien la fotografía base. Una selfie o retrato personal bien iluminado y de alta calidad ofrece mejores resultados y reduce posibles defectos de integración.

Probar distintas variantes. No siempre el primer resultado será el ideal. Se sugiere experimentar con versiones sucesivas del mismo prompt ajustando detalles para acercarse al efecto deseado.

Gemini no procesa literalmente imágenes de personajes públicos. Por lo que lo mejor es no mencionar a la persona en la indicación y ser más general en este apartado.

Señalar la naturaleza digital. Al compartir el montaje en canales públicos, es adecuado informar que se trata de una imagen generada por IA, conservando la honestidad y evitando engaños.