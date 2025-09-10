Nova Launcher cierra para siempre: por qué se va la app que activaba los modos de WhatsApp

El cierre de Nova Launcher marca el fin de una era en la personalización de Android. (Nova Launcher)

Nova Launcher llega a su fin. La aplicación de personalización, que conquistó a millones de usuarios en Android, se despide por diferentes decisiones por parte de sus dueños, poniendo fin a una de las principales herramientas que usaban muchos para personalizar su teléfono y activar los tradicionales ‘modos de WhatsApp’.

Durante el último año solamente una persona estaba a cargo de todo su funcionamiento, por lo que parecía inminente su cierre al ponerle fin al soporte que hace que sea posible usarla.

Por qué cierra Nova Launcher

El punto final lo marcó Kevin Barry, fundador y único desarrollador de Nova Launcher en los últimos tiempos. Después de una travesía que comenzó en 2011, Barry anunció su retiro luego de desempeñar, durante más de un año, el papel de último responsable en el desarrollo y mantenimiento de la aplicación.

Este anuncio sucedió tras meses de incertidumbre, en los cuales ya se habían vislumbrado señales negativas: Branch Metrics, la empresa que compró Nova Launcher junto al buscador Sesame en 2022, despidió a casi todo el personal, incluidos los desarrolladores y el soporte en 2024.

Kevin Barry, fundador y único desarrollador, anunció el retiro y cese de soporte de Nova Launcher. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea inicial era mantener viva la aplicación. Incluso, según el propio Barry, trabajó a lo largo de varios meses en preparar una versión de código abierto.

El objetivo consistía en limpiar el código base, revisar las licencias y eliminar o sustituir componentes propietarios para cumplir los requisitos legales y así cumplir una promesa realizada por Alex Austin, ex CEO de Branch Metrics: que en caso de una eventual salida de Barry, el código de Nova sería liberado a la comunidad.

Sin embargo, la nueva dirección de Branch cambió el rumbo y le solicitó a Barry que cesara los esfuerzos para lanzar Nova Launcher bajo una licencia open source.

Este cambio de prioridades resultó decisivo. Branch Metrics, orientada a datos y analíticas, dejó claro su desinterés en sostener el proyecto. Cliff Wade, antiguo gerente de comunidad e integrante de los despidos masivos de Branch, explicó que la compañía ya no contempla a Nova Launcher como parte de su futuro.

Branch Metrics, empresa propietaria, despidió al equipo y descartó liberar el código como open source. (teahub.io)

Tras la partida de Kevin Barry, el desarrollo y la gestión de la app quedan en suspenso. Nova Launcher, aunque aún disponible para descarga en Google Play, no tendrá actualizaciones y los fallos detectados, como congelamientos o desaparición de iconos, permanecerán sin solución oficial.

Para qué serviía Nova Launcher: personalización de Android y WhatsApp

Durante más de una década, Nova Launcher fue sinónimo de personalización extrema en Android. El éxito de la aplicación surgió por su capacidad para permitir a los usuarios transformar desde aspectos sencillos, como la pantalla de inicio y el cajón de aplicaciones, hasta detalles avanzados, como animaciones, gestos y la disposición de widgets.

Posibilitó que cada usuario creara una experiencia única en su dispositivo, sin necesidad de rootear el móvil o recurrir a procesos complejos.

Muchos recurrieron a Nova Launcher para modificar su interfaz, mejorar el acceso a funcionalidades frecuentes, e incluso crear atajos o temas que impactaban en aplicaciones como WhatsApp: gracias a la flexibilidad de Nova, se podían diseñar modos de acceso rápido, carpetas especiales o configuraciones visuales para personalizar notificaciones y burbujas dentro del sistema, aportando así a la experiencia diaria en mensajería.

Nova Launcher permitió durante más de una década personalizar Android y mejorar la experiencia en WhatsApp. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

La facilidad para incorporar packs de iconos temáticos y widgets configurables funcionó como una vía creativa para darle estilos únicos también a aplicaciones de mensajería instantánea.

Qué aplicaciones sirven como alternativa a Nova Launcher

Launcher Poco:

Inspirado en la interfaz de los dispositivos Poco de Xiaomi, destaca por su diseño elegante, alto rendimiento y múltiples recursos para personalizar la pantalla de inicio, los iconos, fondos y animaciones. Se trata de un launcher minimalista y veloz que ofrece una experiencia estable y configurable.

Niagara Launcher:

Está enfocado en una experiencia minimalista, con fluidez, rapidez y accesibilidad adaptable a operaciones con una sola mano, ideal para dispositivos de gran tamaño. Permite personalizar fuente, iconos y fondos, y garantiza ausencia de anuncios, lo cual otorga mayor comodidad en el uso diario.

Smart Launcher 6:

Reconocido por la amplitud de posibilidades para modificar la interfaz, desde la forma de los iconos hasta fuentes y colores. Su estructura mantiene la estética minimalista y la fluidez, dando prioridad a la funcionalidad y simplicidad, pero permitiendo ajustes en todos los aspectos esenciales.

Lawnchair:

Si el objetivo es acercarse a la apariencia de los dispositivos Pixel de Google, Lawnchair se erige como la opción indicada. Admite personalización de colores, iconos y la integración de modo oscuro, con énfasis en la velocidad y en el rendimiento sobresaliente.

DNA Launcher:

Esta alternativa apuesta por la sobriedad y elegancia. Permite cambiar el aspecto global del dispositivo y cuenta con características como búsqueda inteligente, selección de motores de búsqueda, bloqueo u ocultamiento de aplicaciones y animaciones avanzadas para la gestión de carpetas y archivos.