Meta reorganiza su división de inteligencia artificial para acelerar la carrera hacia la superinteligencia

La visión de la organización es contar con el mejor talento en la industria. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

La reciente reestructuración de Meta en el área de la inteligencia artificial ha generado inquietud entre sus empleados, sobre todo tras la disolución de grupos clave y la redistribución de personal en nuevas divisiones.

El memorando interno enviado por Alexandr Wang, líder de Meta Superintelligence Labs (MSL), al que tuvo acceso Business Insider, detalla los cambios más profundos realizados hasta ahora en la organización de la IA dentro de la compañía.

En el mensaje, Wang advierte que estos movimientos pueden resultar “disruptivos”, pero los considera imprescindibles para acelerar el desarrollo de la ‘superinteligencia’, definida como el punto en el que la IA supera a los humanos en prácticamente cualquier campo intelectual.

Qué implica la reorganización en el desarrollo de IA por parte de Meta

Todo es producto de una carta vía correo enviada por Wang a los colaboradores. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

La reorganización implica la creación de cuatro grupos diferenciados, cada uno enfocado en áreas específicas: investigación, capacitación, productos e infraestructura.

La mayoría de los nuevos responsables de división de MSL reportan directamente a Wang, entre ellos Nat Friedman, inversor y ex director ejecutivo de GitHub, quien lidera el grupo de productos y fue anunciado como codirector de MSL junto a Wang en junio. El correo subraya que “Nat continuará liderando este trabajo reportándome a mí”, reforzando la estructura jerárquica centralizada.

Asimismo, en menos de seis meses, Meta ha disuelto dos equipos de inteligencia artificial de relevancia. El más reciente, AGI Foundations, creado en mayo y surgido de la división GenAI, responsable de los modelos de IA Llama, será desmantelado.

Los integrantes de AGI Foundations serán reasignados a las áreas de producto, infraestructura y FAIR (Facebook AI Research), aunque el memorando de Wang no menciona a TBD Lab como destino para estos empleados. Esta dinámica de reorganización constante contrasta con la estabilidad organizacional observada en competidores como OpenAI, Google y Anthropic.

Cómo será la investigación en inteligencia artificial en Meta con los cambios

El enfoque en el desarrollo de la IA cambiará a una forma más centralizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La centralización de la investigación en IA se articulará alrededor de dos unidades principales: TBD Lab, un equipo reducido dedicado al entrenamiento de grandes modelos de IA, y FAIR, la histórica organización de investigación de Meta.

El liderazgo científico de MSL recaerá en Shengjia Zhao, cocreador de ChatGPT, quien es el único jefe de división que, según el memorando, no reporta directamente a Wang. FAIR mantendrá a Rob Fergus como director y a Yann LeCun como científico jefe, ambos bajo la supervisión directa de Wang, según lo especificado en el correo.

También, el memorando revela que TBD Lab explorará nuevas direcciones, como el desarrollo de un modelo “omni”, aunque no se ofrecen detalles adicionales sobre este proyecto.

La idea de un modelo omnipotente capaz de comprender no solo texto, sino audio, video y otros medios, se alinea con el enfoque multimodal de las primeras contrataciones de MSL, que incluyeron expertos en diversas áreas.

Se pretende crear un chatbot que supere a la competencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Business Insider informó el mes pasado que Meta contrató personal externo para el “Proyecto Omni”, orientado a entrenar chatbots que interactúen proactivamente con los usuarios y retengan el historial de conversaciones.

Quién estará a cargo del grupo de infraestructura en Meta

En cuanto a la infraestructura, el equipo estará bajo la dirección de Aparna Ramani, vicepresidenta de ingeniería de Meta, quien lidera toda la infraestructura de inteligencia artificial de la empresa.

La importancia de esta área se refleja en la incorporación de figuras como Joel Pobar, exresponsable de infraestructura en Anthropic, desde las primeras fases de MSL.

El entrenamiento y la operación de modelos avanzados de IA requieren más recursos, como grandes centros de datos integrados con miles de chips Nvidia.

Cómo ha sido el esfuerzo de Meta por ser referente en el desarrollo de IA

Los constantes cambios pueden reducir su capacidad de respuesta frente a las otras compañías. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas)

En el contexto de la carrera global por la inteligencia artificial, Meta ha intensificado la captación de talento, ofreciendo compensaciones millonarias para atraer a investigadores de laboratorios rivales y conformar un grupo de élite.

Esta estrategia ha generado tensiones internas, con algunos empleados actuales amenazando con dimitir ante la llegada de nuevos colegas con salarios elevados.

La apuesta de Meta por la “superinteligencia personal” se refleja en la magnitud de los cambios organizativos y en la ambición de sus proyectos, aunque persisten dudas sobre si esta nueva reestructuración permitirá a la compañía recuperar el liderazgo en el sector.

El memorando de Wang concluye reconociendo que los cambios pueden resultar difíciles para el equipo, pero insiste en que son necesarios para que Meta avance con mayor rapidez hacia la superinteligencia.