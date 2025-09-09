Cuánto costaría el nuevo iPhone 17 en México

La expectativa por el iPhone 17 se extiende a México, donde los usuarios buscan anticipar cuánto costará acceder a la nueva generación presentada por Apple en su tradicional evento de septiembre en Cupertino, California.
Cuál será el precio del iPhone 17 en México
Si bien los precios oficiales en dólares ya fueron difundidos a nivel internacional, los cálculos estimados para el mercado mexicano colocan al iPhone 17 en aproximadamente 13,982 pesos mexicanos (MXN).
Por su parte, la edición ultradelgada iPhone 17 Air rondaría los 17,482 MXN, el iPhone 17 Pro se ubicaría cerca de 19,232 MXN, mientras que el modelo insignia, iPhone 17 Pro MAX, podría alcanzar los 22,339 MXN.
Estos montos, calculados en base a la cotización más reciente del dólar, reflejan valores aproximados. Los precios definitivos en México pueden resultar superiores debido a factores como el tipo de cambio, impuestos locales, aranceles y comisiones por importación, además de políticas de precios de Apple y distribuidores autorizados.
Qué novedades incluye el iPhone 17
El nuevo iPhone 17, presentado oficialmente la mañana de este martes 9 de septiembre de 2025 durante el Apple Event, introduce una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con tasas de refresco de 120 Hz, característica solicitada por los usuarios y que marca un avance significativo frente a generaciones pasadas.
El modelo base incorpora el procesador A19 construido en 3 nanómetros, pensado para mejorar el rendimiento y optimizar el consumo energético apoyado por el software iOS 26.
En el apartado fotográfico, el iPhone 17 ofrece una cámara principal de 48 megapíxeles acompañada de un ultra gran angular del mismo nivel. A esto se suma una cámara delantera de 24 megapíxeles dotada de funciones inteligentes, como el seguimiento de sujetos en video y la posibilidad de capturar imágenes horizontales sin girar el dispositivo.
La inteligencia artificial tiene presencia con opciones de traducción en tiempo real, reconocimiento de imágenes y mejoras en autonomía, prometiendo hasta 8 horas extra de uso frente al iPhone 16.
Cómo es el diseño del nuevo iPhone
En cuanto a diseño, el iPhone 17 apuesta por acabados elegantes y colores renovados. Apple mantiene los clásicos negro y blanco, pero introduce variantes en azul claro, verde y morado para atraer a un público más diverso.
El modelo presenta construcción en aluminio y cristal mate antihuellas en la parte trasera, conservando la resistencia característica de la marca gracias a certificación IP68.
El iPhone 17 Air, presentado como la edición ultradelgada de apenas 5.6 milímetros, se suma a la familia pensada para quienes buscan un balance entre portabilidad, funcionalidad y diseño.
La serie Pro y Pro MAX, orientada al segmento premium, incorpora características mejoradas en cámaras, potencia y almacenamiento, con especificaciones que responden a las necesidades de usuarios que demandan tecnología de punta.
Precios referencia del iPhone 17 en México
Con la conversión estimada, los modelos de la nueva generación quedarían así:
- iPhone 17 $799 dólares: alrededor de 13,982 MXN
- iPhone 17 Air $999 dólares: cercano a 17,482 MXN
- iPhone 17 Pro $1,099 dólares: cerca de 19,232 MXN
- iPhone 17 Pro MAX $1,199 dólares: sobre 22,339 MXN
La preventa de la nueva generación ya se encuentra habilitada en las tiendas oficiales de Apple y distribuidores autorizados.
La distribución y entregas iniciales están programadas para iniciar el 19 de septiembre en distintos mercados, incluido México, conforme a la logística global de la compañía.
Este ciclo de lanzamientos reafirma a Apple como uno de los protagonistas del sector, situando al iPhone 17 como referencia en cuanto a tecnología, diseño y actualización de hardware dentro del competitivo mercado de smartphones en México. Los consumidores mexicanos podrán comparar prestaciones, diseño y costos frente a otros dispositivos premium y decidir cuál modelo se adapta mejor a sus expectativas.