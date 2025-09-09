Cuánto costaría el nuevo iPhone 17 en México

iPhone 17 en México: precios estimados, novedades y fecha de lanzamiento oficial - crédito Apple

La expectativa por el iPhone 17 se extiende a México, donde los usuarios buscan anticipar cuánto costará acceder a la nueva generación presentada por Apple en su tradicional evento de septiembre en Cupertino, California.

Cuál será el precio del iPhone 17 en México

Si bien los precios oficiales en dólares ya fueron difundidos a nivel internacional, los cálculos estimados para el mercado mexicano colocan al iPhone 17 en aproximadamente 13,982 pesos mexicanos (MXN).

Por su parte, la edición ultradelgada iPhone 17 Air rondaría los 17,482 MXN, el iPhone 17 Pro se ubicaría cerca de 19,232 MXN, mientras que el modelo insignia, iPhone 17 Pro MAX, podría alcanzar los 22,339 MXN.

El lanzamiento mexicano mantiene la estrategia global: modelos sofisticados, preventa activa y disponibilidad desde el 19 de septiembre - crédito Apple

Estos montos, calculados en base a la cotización más reciente del dólar, reflejan valores aproximados. Los precios definitivos en México pueden resultar superiores debido a factores como el tipo de cambio, impuestos locales, aranceles y comisiones por importación, además de políticas de precios de Apple y distribuidores autorizados.

Qué novedades incluye el iPhone 17

El nuevo iPhone 17, presentado oficialmente la mañana de este martes 9 de septiembre de 2025 durante el Apple Event, introduce una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con tasas de refresco de 120 Hz, característica solicitada por los usuarios y que marca un avance significativo frente a generaciones pasadas.

Apple presenta el iPhone 17 en México: así quedan los precios de la nueva generación - crédito Apple

El modelo base incorpora el procesador A19 construido en 3 nanómetros, pensado para mejorar el rendimiento y optimizar el consumo energético apoyado por el software iOS 26.

En el apartado fotográfico, el iPhone 17 ofrece una cámara principal de 48 megapíxeles acompañada de un ultra gran angular del mismo nivel. A esto se suma una cámara delantera de 24 megapíxeles dotada de funciones inteligentes, como el seguimiento de sujetos en video y la posibilidad de capturar imágenes horizontales sin girar el dispositivo.

La inteligencia artificial tiene presencia con opciones de traducción en tiempo real, reconocimiento de imágenes y mejoras en autonomía, prometiendo hasta 8 horas extra de uso frente al iPhone 16.

Las nuevas líneas de iPhone, junto a procesadores avanzados y mejoras en cámaras, autonomía y materiales, prometen satisfacer a quienes buscan innovación, prestaciones premium y compatibilidad plena con productos Apple - crédito Apple

Cómo es el diseño del nuevo iPhone

En cuanto a diseño, el iPhone 17 apuesta por acabados elegantes y colores renovados. Apple mantiene los clásicos negro y blanco, pero introduce variantes en azul claro, verde y morado para atraer a un público más diverso.

El modelo presenta construcción en aluminio y cristal mate antihuellas en la parte trasera, conservando la resistencia característica de la marca gracias a certificación IP68.

Más batería, IA potente y diseño ultradelgado: las claves del iPhone 17 presentado en Cupertino - crédito Apple

El iPhone 17 Air, presentado como la edición ultradelgada de apenas 5.6 milímetros, se suma a la familia pensada para quienes buscan un balance entre portabilidad, funcionalidad y diseño.

La serie Pro y Pro MAX, orientada al segmento premium, incorpora características mejoradas en cámaras, potencia y almacenamiento, con especificaciones que responden a las necesidades de usuarios que demandan tecnología de punta.

Precios referencia del iPhone 17 en México

Así es el nuevo iPhone 17: tecnología de punta, diseño elegante y funciones avanzadas de IA - crédito Apple

Con la conversión estimada, los modelos de la nueva generación quedarían así:

iPhone 17 $799 dólares: alrededor de 13,982 MXN

iPhone 17 Air $999 dólares: cercano a 17,482 MXN

iPhone 17 Pro $1,099 dólares: cerca de 19,232 MXN

iPhone 17 Pro MAX $1,199 dólares: sobre 22,339 MXN

La preventa de la nueva generación ya se encuentra habilitada en las tiendas oficiales de Apple y distribuidores autorizados.

La distribución y entregas iniciales están programadas para iniciar el 19 de septiembre en distintos mercados, incluido México, conforme a la logística global de la compañía.

Este ciclo de lanzamientos reafirma a Apple como uno de los protagonistas del sector, situando al iPhone 17 como referencia en cuanto a tecnología, diseño y actualización de hardware dentro del competitivo mercado de smartphones en México. Los consumidores mexicanos podrán comparar prestaciones, diseño y costos frente a otros dispositivos premium y decidir cuál modelo se adapta mejor a sus expectativas.