WhatsApp copiará una de las funciones más populares de Instagram:llegan los mejores amigos a los estados

Esta función permitirá a los usuarios compartir actualizaciones solo con un grupo exclusivo de contactos cercano

WhatsApp trabaja en una nueva opción tomada de Instagram: la lista de mejores amigos para los estados. (Meta)

WhatsApp está desarrollando una función inspirada en Instagram: la lista de ‘mejores amigos‘ para los estados. Esta opción permitirá compartir actualizaciones únicamente con un grupo reducido de contactos seleccionados, en lugar de hacerlo con toda la lista de contactos.

Según WaBetaInfo, la lista podrá configurarse en la sección de privacidad y, al momento de publicar un estado, el usuario podrá elegir entre compartirlo con su público habitual o de forma exclusiva con sus amigos cercanos.

Al igual que en Instagram, estos estados especiales se distinguirán visualmente con un color diferente, lo que dejará claro que han sido compartidos solo con esa lista privada.

Esta nueva función se encuentra en fase de desarrollo. (WaBetaInfo)

Un detalle importante es que la gestión de la lista será completamente discreta: si alguien es añadido o eliminado, no recibirá ninguna notificación. De este modo, el usuario mantiene el control total sin llamar la atención.

Como es habitual en WhatsApp, los estados compartidos con amigos cercanos desaparecerán después de 24 horas y estarán protegidos con cifrado de extremo a extremo.

Para qué sirve una lista de mejores amigos en los estados de WhatsApp

La nueva función de mejores amigos en los estados de WhatsApp busca ofrecer mayor privacidad y control sobre lo que compartes. Esta herramienta permite crear una lista personalizada de contactos cercanos, con quienes puedes publicar actualizaciones exclusivas, sin que el resto de tus contactos las vea.

La función de mejores amigos en los estados de WhatsApp está pensada para brindar más control y privacidad al momento de compartir contenido. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Su utilidad radica en que no siempre queremos mostrar lo mismo a todos. Por ejemplo, puedes compartir una foto divertida de una reunión con tus amigos más íntimos sin que compañeros de trabajo o familiares la vean.

Asimismo, resulta práctica para publicar planes personales, como el adelanto de un viaje, solo con las personas de confianza que realmente necesitas informar.

Otro caso común puede ser cuando alguien comienza un nuevo proyecto. En lugar de difundirlo a toda la agenda de contactos, puede crear un estado exclusivo para quienes sabe que le apoyarán o le darán retroalimentación. Así, la comunicación se vuelve más selectiva y significativa.

Además, la gestión de la lista es totalmente discreta: nadie sabrá si ha sido añadido o eliminado. Los estados siguen siendo temporales, desaparecen en 24 horas y cuentan con cifrado de extremo a extremo.

Los estados seguirán siendo visibles únicamente durante 24 horas y protegidos por cifrado de extremo a extremo. (WhatsApp)

Qué otras nuevas funciones han llegado a los estados

WhatsApp ha añadido nuevas funciones a los estados, muchas inspiradas en herramientas ya presentes en Instagram. Algunas son:

  • ‘Tu turno‘.

WhatsApp ha sumado una función que hasta ahora solo existía en las historias de Instagram: ‘Tu turno‘. Con esta opción, los usuarios pueden publicar estados acompañados de una etiqueta interactiva que invita a otros a participar con sus propias respuestas.

El funcionamiento es sencillo: al colocar el sticker, se propone un tema, una pregunta o una consigna y los contactos pueden contestar directamente con un estado relacionado.

Esta nueva función es muy similar a una que se encuentra en Instagram con el mismo nombre. (WhatsApp)

Por ejemplo, alguien podría subir la foto de su lugar favorito para ver el atardecer junto con el mensaje: “Tu turno: muéstrame tu rincón preferido”. Las personas que vean ese estado podrán responder con una imagen similar desde su propio espacio, creando así una cadena colaborativa de estados.

  • Música en los estados.

Al momento de crear un estado, los usuarios encontrarán en la parte superior de la pantalla un ícono con forma de nota musical. Al seleccionarlo, se abrirá una biblioteca con millones de canciones disponibles, que incluye desde los éxitos más escuchados del momento hasta lanzamientos recientes y clásicos reconocidos.

La función permite elegir un fragmento concreto del tema: hasta 15 segundos cuando se acompaña una imagen y hasta 60 segundos en el caso de los videos.

Los usuarios deben actualizar la aplicación móvil para acceder a esta nueva función. (WhatsApp)
  • ‘Me gustas‘ y menciones privadas.

Los usuarios ahora pueden marcar con un ‘Me gusta‘ los estados de sus contactos con tan solo pulsar el ícono de un corazón ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. Asimismo, cuentan con la posibilidad de realizar menciones totalmente privadas en estos espacios.

