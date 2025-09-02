Bill Gates revela su próxima gran apuesta para mejorar el mundo

Tecno

El cofundador de Microsoft impulsa la Fundación Bill y Melinda Gates para invertir miles de millones en salud, educación y acceso a tecnología

El magnate tecnológico Bill Gates, cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del planeta, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del debate global sobre innovación, riqueza y responsabilidad social. Con un patrimonio que supera los 100.000 millones de dólares, Gates ha dejado en claro que su meta no es acumular fortuna personal, sino destinarla a causas que generen un impacto positivo a nivel mundial.

A diferencia de otros multimillonarios, Gates ha expresado de manera contundente que la riqueza no debe mantenerse sin un propósito. En varias entrevistas sostuvo que “estas fortunas son casi ilegítimas, a menos que se den de manera muy inteligente”, y bajo esa premisa decidió no dejar la mayor parte de su herencia a sus hijos. En su lugar, impulsa un modelo de redistribución de recursos a través de proyectos sociales y filantrópicos.

La Fundación Bill y Melinda Gates es el eje de esa visión. Con miles de millones de dólares invertidos en programas de salud, educación y acceso a tecnologías, se ha convertido en una de las organizaciones más influyentes en la lucha contra la pobreza y en la promoción de soluciones sostenibles en África, Asia y América Latina.

Democratizar la tecnología, el gran objetivo

Desde sus inicios en Microsoft, Gates tuvo un sueño: que la informática llegara a todos los rincones del mundo. Aquel objetivo de los años ochenta hoy se traduce en una ambición mayor: democratizar el acceso a las tecnologías más avanzadas, especialmente en comunidades vulnerables y países en desarrollo.

“Quiero que todos tengan acceso a la tecnología”, afirmó en una reciente declaración. Para Gates, la innovación debe convertirse en una herramienta que iguale oportunidades y acelere el desarrollo económico y social en regiones que históricamente quedaron rezagadas.

La visión de Bill Gates sobre la inteligencia artificial

Uno de los temas centrales en el discurso actual de Gates es la inteligencia artificial (IA). El fundador de Microsoft la define como “la herramienta más prometedora que hemos tenido nunca, pero también la más peligrosa si no se utiliza bien”.

Según Gates, la IA tiene el potencial de revolucionar la salud pública, con diagnósticos más precisos; la educación personalizada, adaptada a cada estudiante; y la agricultura sostenible, clave en la lucha contra el hambre. Sin embargo, advierte que un uso irresponsable podría amplificar problemas como la desinformación, la desigualdad y la injusticia social.

Por ello, hace un llamado a gobiernos, empresas y fundaciones para que establezcan marcos éticos y regulaciones sólidas. “No necesitamos menos innovación; necesitamos más liderazgo”, enfatizó.

Por qué Gates no dejará su fortuna a sus hijos

Otro aspecto que marca la diferencia respecto de otros magnates es su decisión de no legar la mayor parte de su fortuna a su familia. Gates considera que las herencias millonarias frenan el desarrollo personal y perpetúan desigualdades.

En ese sentido, ha declarado que sus hijos recibirán menos del 1% de su patrimonio, mientras que el resto se destinará a proyectos globales. Su objetivo es que la riqueza acumulada contribuya al bienestar de millones de personas, en lugar de convertirse en un privilegio de unos pocos.

