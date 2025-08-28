Qué significa el pequeño orificio junto a la cámara del iPhone que casi nadie conoce

Por qué los iPhone tienen un agujero al lado de la cámara. (Apple)

Si tienes un iPhone y observas con detenimiento la parte trasera, justo entre el flash y los módulos de la cámara, notarás un pequeño agujero que ha acompañado a los teléfonos de Apple desde el iPhone 5 hasta el más reciente iPhone 16. Puede que haya pasado desapercibido para muchos usuarios, pero lo cierto es que cumple una función más relevante de lo que se cree.

A lo largo de los años, distintos usuarios han especulado sobre la utilidad de este diminuto orificio. Algunos creyeron que se trataba de un sensor de luz, otros pensaron que tenía relación con el sistema de enfoque de la cámara o incluso con el flash.

Sin embargo, ninguna de estas suposiciones es correcta: en realidad, se trata de un micrófono adicional que trabaja de manera conjunta con los otros micrófonos distribuidos en el iPhone.

Un micrófono pensado para el video

La principal función de este micrófono es captar el sonido ambiente cuando se graban videos con la cámara trasera. Al estar ubicado cerca de los lentes, puede registrar el audio de forma más clara, ofreciendo una experiencia más natural y sincronizada entre lo que se ve y lo que se escucha.

Este diseño responde al interés de Apple por mejorar la calidad de grabación audiovisual, un aspecto en el que los iPhone destacan frente a otros teléfonos inteligentes.

Parte del sistema de cancelación de ruido

Aunque su tarea principal está vinculada con los videos, este micrófono cumple también un papel importante en otras funciones del iPhone. Forma parte del sistema de cancelación activa de ruido, lo que significa que contribuye a filtrar sonidos molestos o interferencias en segundo plano durante llamadas, videollamadas o grabaciones de audio. Gracias a este sistema, la voz del usuario se escucha con mayor nitidez y Siri, el asistente virtual de Apple, puede reconocer los comandos de voz con más precisión.

Problemas cuando el micrófono falla

Este pequeño agujero, aunque discreto, resulta crucial para el correcto funcionamiento del iPhone. Si durante la grabación de un video el sonido se escucha poco claro o con demasiado ruido de fondo, es posible que este micrófono esté tapado por polvo o suciedad.

En casos más graves, si el componente está dañado, pueden verse afectadas no solo las grabaciones, sino también la calidad de las llamadas y la respuesta de Siri. Mantenerlo libre de obstrucciones es, por tanto, una recomendación básica para conservar la experiencia de uso en buen nivel.

Una pieza clave en la experiencia de usuario

Con el paso de los años, Apple ha perfeccionado el sistema de cámaras y micrófonos de sus dispositivos. El micrófono trasero, a pesar de su tamaño diminuto, juega un papel esencial en esa evolución. Al trabajar de manera coordinada con los demás micrófonos, logra un equilibrio entre imagen y sonido que ha convertido al iPhone en una herramienta confiable para grabar videos y realizar videollamadas de alta calidad.

En conclusión, el pequeño agujero al lado de la cámara no es un detalle estético ni un componente menor. Es un micrófono especializado que mejora de forma notable la calidad de sonido y, por extensión, la experiencia global del usuario con el iPhone. Una muestra más de cómo Apple incorpora detalles casi imperceptibles que marcan la diferencia en el día a día.