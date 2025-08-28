PlayStation revela los títulos gratuitos de septiembre 2025 para suscriptores de PS Plus Essential

Viewfinder, compatible con PS5 y PS4, pone en primer plano la innovación en los rompecabezas en primera persona.

La suscripción PS Plus Essential de Sony continúa consolidándose como una de las plataformas más relevantes para los usuarios de PlayStation, gracias a su combinación de acceso al multijugador y la entrega mensual de títulos destacados. Para septiembre de 2025, la propuesta de juegos disponibles abarca desde aventuras y simulación hasta rompecabezas, marcando un mes especialmente diverso en cuanto a géneros y experiencias.

Los títulos gratis, que incluyen Psychonauts 2, Stardew Valley y Viewfinder, estarán disponibles desde el 2 de septiembre, listos para ser canjeados en PS4 y PS5 por los suscriptores activos.

Juegos disponibles en PS Plus Essential en septiembre de 2025

La oferta de septiembre para PS Plus Essential llega con tres opciones notables que se distinguen tanto por la originalidad de sus propuestas como por el reconocimiento del público y la crítica especializada.

Psychonauts 2, disponible para PS4, invita a los jugadores a sumergirse en una aventura de plataformas protagonizada por Razputin Aquato. Este título destaca por sus escenarios excéntricos, desafíos mentales, misiones cargadas de humor y poderes psíquicos personalizables, creando una experiencia que va más allá del juego de plataformas tradicional al incluir conspiraciones insólitas y personajes memorables.

En el ámbito de la simulación, Stardew Valley aporta la frescura de la vida rural virtual al catálogo de septiembre. Este juego, también para PS4, propone gestionar una granja desde cero, donde la cosecha, la pesca, el comercio y las relaciones con los vecinos forman la base de una experiencia relajante, rica en posibilidades y expansión. Su mecánica de crafteo y el crecimiento de la finca enganchan a jugadores de todo tipo.

Completando la selección, Viewfinder, compatible con PS5 y PS4, pone en primer plano la innovación en los rompecabezas en primera persona. Su mecánica central convierte fotografías y dibujos en espacios tridimensionales modificables, invitando a crear y transformar escenarios en tiempo real para superar desafíos conceptuales poco convencionales.

Cómo aprovechar la suscripción PS Plus

Todos los títulos estarán disponibles para ser canjeados a partir del martes 2 de septiembre, tanto desde la sección PS Plus de la consola como a través del sitio web oficial playstation.com, y quedarán vinculados a la biblioteca del usuario mientras mantenga su membresía activa.

Este sistema permite a los jugadores disfrutar de nuevas propuestas cada mes y explorar géneros que van del humor y la aventura a la simulación agrícola y los acertijos creativos.

En suma, septiembre de 2025 se presenta como un mes destacado para los suscriptores de PlayStation, quienes podrán acceder a experiencias variadas y reconocidas, confirmando el valor agregado que la suscripción PS Plus Essential aporta a la comunidad gamer.

PS Plus es una de las suscripciones clave en la industria de los videojuegos y esencial para sacar partido a PlayStation. (PlayStation)

PS Plus agosto 2025: todos los juegos confirmados para Extra y Premium

Desde el 19 de agosto de 2025, los suscriptores de PlayStation han podido acceder a una nueva selección de videojuegos ofrecidos en los diferentes niveles del servicio PS Plus. El mes incluye un total de nueve títulos para quienes cuentan con el plan Extra y dos juegos adicionales específicos para quienes se suman al plan Premium.

Dentro de las novedades para PS Plus Extra se encuentran propuestas destacadas como Mortal Kombat 1 y Marvel’s Spider-Man, ambos disponibles tanto para PS5 como para PS4. La oferta se completa con otros títulos como Sword of the Sea, Earth Defense Force 6, Unicorn Overlord, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, Indika, Harold Halibut y Coral Island, varios de ellos compatibles con ambas consolas de Sony.

Por su parte, los suscriptores de PS Plus Premium recibirán dos entregas clásicas de la saga Resident Evil: Resident Evil 2 y Resident Evil 3: Nemesis, en versiones para PS5 y PS4.