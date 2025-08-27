WhatsApp dejará de funcionar en estos smartphones a partir de septiembre de 2025

El fin de la compatibilidad abre un proceso de transición, con respaldo de datos, consulta de versiones y búsqueda de soporte técnico para quienes deseen conservar comunicaciones ante las nuevas exigencias de la aplicación - (Fotomontaje Infobae)

A partir del 1 de septiembre de 2025, WhatsApp dejará de ser compatible con una lista de dispositivos considerados antiguos, medida que afectará a millones de usuarios en todo el mundo. La plataforma, propiedad de Meta, ha anunciado que los equipos que no cumplan con los requisitos técnicos de las próximas actualizaciones perderán el acceso al servicio, obligando a quienes posean estos teléfonos a buscar alternativas o actualizar su dispositivo.

Porqué algunos modelos de teléfonos móviles quedan sin WhatsApp

La razón principal detrás de esta decisión es el avance constante en las funciones y protocolos de seguridad implementados por la aplicación. A medida que la mensajería integra tecnología más avanzada, como inteligencia artificial y chatbots, resulta necesario enfocar el desarrollo en hardware y software actualizados.

WhatsApp dejará de funcionar en decenas de teléfonos antiguos desde septiembre de 2025

Según Meta, mantener soporte para sistemas operativos obsoletos limitaría la evolución del servicio y dificultaría la implementación de nuevas características que garanticen la protección de los datos y la calidad de la experiencia de usuario.

Lista de dispositivos que perderán acceso a WhatsApp

La medida impacta tanto a modelos iPhone como a teléfonos Android de diversas marcas, especialmente aquellos con sistema operativo sin actualizaciones recientes, o con más de una década desde su lanzamiento.

Modelos de Apple afectados:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6 y 6 Plus

iPhone 6s y 6s Plus

iPhone SE (primera generación)

Modelos de Motorola que dejarán de tener soporte:

Moto G (primera generación)

Droid Razr HD

Moto E (primera generación)

El avance de nuevas tecnologías y requisitos de seguridad obliga a millones de usuarios con equipos sin soporte a respaldar datos y considerar alternativas antes del 1 de septiembre de 2025 (Imagen ilustrativa Infobae)

Modelos de LG incluidos en la lista:

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Dispositivos Huawei:

Ascend D2

Modelos Sony que serán afectados:

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Dispositivos de HTC:

One X

One X+

Desire 500

Desire 601

WhatsApp retira soporte a modelos clásicos: recomendaciones y alternativas para usuarios afectados - (Meta)

La compatibilidad de WhatsApp se revisa de manera periódica y la empresa eliminó previamente el soporte para otros equipos con características técnicas limitadas; la lista actualizada refuerza esa tendencia de actualizar la base de usuarios a entornos más seguros.

Cómo verificar la compatibilidad de tu dispositivo

Antes de tomar decisiones, es fundamental comprobar la versión del sistema operativo instalada en el teléfono. Para ello, basta con seguir estos pasos:

En Android:

Acceder a ‘Configuración’

Buscar la sección ‘Acerca del teléfono’ o ‘Información del dispositivo’

Verificar ‘Información del software’ o ‘Versión de Android’

En iPhone:

Entrar en ‘Configuración’

Seleccionar ‘General’ y después ‘Información’

Consultar la ‘Versión del software’

Como comprobar si WhatsApp sigue funcionando en Android y IOS - REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Si el dispositivo utiliza una versión antigua que no puede actualizarse de manera oficial, probablemente formará parte de los equipos sin soporte desde septiembre de 2025.

Recomendaciones para usuarios afectados

Para quienes cuentan con un dispositivo que se quedará sin acceso a WhatsApp, Meta sugiere una serie de acciones para minimizar el impacto de la transición y resguardar la información:

Actualizar el dispositivo: Adquirir un modelo apto para recibir futuras versiones de la aplicación. Respaldar la información: Realizar una copia de seguridad de todos los chats y archivos en la nube (Google Drive para Android, iCloud para iPhone) desde la configuración de la app. Utilizar WhatsApp Web: Mientras el teléfono siga operativo, es posible mantener conversaciones desde un ordenador usando WhatsApp Web de manera temporal. Explorar alternativas: Considerar otras aplicaciones de mensajería como Telegram o Signal en caso de pérdida definitiva de compatibilidad. Revisar actualizaciones: Comprobar si alguna actualización pendiente del sistema operativo permite conservar el acceso a WhatsApp. Recurrir a soporte técnico: Ante dudas específicas, contactar al soporte de WhatsApp para recibir asesoría personalizada.

La decisión de Meta responde a la necesidad de mantener la seguridad, garantizar un funcionamiento óptimo y adaptar la plataforma a los desarrollos tecnológicos más recientes. Los equipos que dejan de ser compatibles ya no podrán acceder a las nuevas funciones de la app ni recibir actualizaciones de seguridad, por lo que la migración a dispositivos modernos se vuelve prioritaria para millones de usuarios.