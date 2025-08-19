Este es el error más común que llena la memoria del celular: WhatsApp, Instagram y TikTok están implicados

El almacenamiento lleno afecta el rendimiento del smartphone y dificulta guardar archivos o instalar aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde que la alerta de ‘Memoria llena’, el celular comienza a reducir su rendimiento, se dificulta tomar fotos, guardar archivos o instalar nuevas aplicaciones y, en muchas ocasiones, las actualizaciones automáticas dejan de completarse. Una situación caótica que puede tener su origen en las aplicaciones, usamos continuamente.

La causa real de este problema se encuentra en un fenómeno conocido como acumulación de archivos temporales o data bloating, en el que apps como WhatsApp, Instagram, TikTok y Facebook generan silenciosamente una gran cantidad de archivos caché, multimedia predescargado y copias de seguridad, lo que lleva al usuario a perder el control sobre el espacio libre de su dispositivo.

Cómo WhatsApp, Instagram y más apps llenan la memoria sin que el usuario lo note

El funcionamiento diario de los celulares depende de la creación, almacenamiento y gestión de archivos temporales. Cada vez que el usuario abre una aplicación, navega por redes sociales o interactúa con contenidos multimedia, el sistema guarda datos en la memoria caché para agilizar cargas futuras y mantener sesiones activas.

Este proceso, aunque útil para mejorar la experiencia, se convierte en un problema cuando esas aplicaciones no eliminan esos archivos una vez que dejan de ser útiles.

WhatsApp, Instagram y otras apps generan caché y archivos ocultos que ocupan espacio sin que el usuario lo note. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp guarda copias de imágenes, videos y audios tanto en las conversaciones individuales como en los grupos, incluso después de que hayan sido borrados del chat.

La memoria se llena de manera progresiva con cientos de archivos multimedia que, a menudo, el usuario ni siquiera recuerda haber recibido. Además, la aplicación guarda bases de datos de las copias de seguridad locales, lo que multiplica el espacio ocupado sin notificarlo de forma clara.

TikTok, por su parte, aloja videos precargados y mantiene historiales de navegación aunque el usuario no haya guardado esos contenidos de forma explícita. Algo similar ocurre con Facebook, que almacena en segundo plano una gran cantidad de datos vinculados al historial de uso y a los videos que se han visualizado, utilizando el caché para mantener la fluidez de la navegación pero sin ofrecer opciones directas al usuario para limpiar estos archivos con facilidad.

Instagram funciona bajo la misma lógica: guarda reels, stories, publicaciones ya vistas y hasta búsquedas recientes. A diferencia de las imágenes y videos que el usuario decide almacenar, estos archivos quedan ocultos en la estructura interna de la aplicación.

Eliminar la caché y gestionar archivos multimedia permite liberar espacio sin perder información importante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se quieren liberar varios gigabytes, el sistema suele obligar a optar entre eliminar información valiosa (fotos, chats, publicaciones) o resignar la comodidad operativa de las aplicaciones preferidas.

A todo esto se suma la acción constante de los stickers, audios y archivos en Telegram y otras plataformas de mensajería. La acumulación se produce a tal punto que la memoria interna puede resultar saturada después de solo unos meses de uso.

Cómo liberar almacenamiento en cada aplicación

Aunque el diagnóstico parece abrumador, la solución está al alcance de cualquier usuario y no implica perder fotos, documentos o conversaciones importantes. Expertos en tecnología coinciden en que mantener la memoria limpia es posible con procedimientos específicos en cada aplicación y ciertos hábitos preventivos.

WhatsApp

WhatsApp suele ser la principal fuente de saturación del almacenamiento en cualquier smartphone moderno. La aplicación permite liberar espacio siguiendo varios pasos:

Borrar la caché: en el menú Ajustes > Aplicaciones > WhatsApp > Almacenamiento, la opción Borrar caché elimina solo los archivos temporales sin afectar los chats ni archivos importantes. Administrar los archivos multimedia: desde WhatsApp, en Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento, se puede identificar qué grupos o contactos ocupan más memoria y eliminar videos, fotos o documentos de manera selectiva. Desactivar la descarga automática: esto impide que el teléfono siga acumulando archivos que quizás no sean necesarios. En Configuración > Almacenamiento y datos > Descarga automática, bloquear la descarga de fotos, videos o audios resulta útil para evitar la saturación silenciosa en el futuro. Mover la aplicación a la tarjeta SD: desde Ajustes > Aplicaciones > WhatsApp > Almacenamiento > Cambiar, la app puede transferirse a la memoria externa, una buena alternativa para equipos con baja capacidad interna. Eliminar bases de datos antiguas: a través del administrador de archivos, ingresando a la carpeta WhatsApp/databases y borrando las copias antiguas, el usuario puede liberar una considerable cantidad de gigabytes si ya dispone de una copia segura en la nube.

WhatsApp almacena copias de seguridad y archivos multimedia que pueden saturar la memoria interna del dispositivo.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Instagram

Instagram también almacena en caché una enorme cantidad de contenido, especialmente reels, historias y exploraciones recientes. El método depende del sistema operativo:

Borrar caché en Android: Ajustes > Aplicaciones > Instagram > Almacenamiento > Borrar caché. En iOS, la eliminación parcial de la caché no es posible. Por eso, la recomendación consiste en desinstalar y volver a instalar la aplicación. Tras volver a descargar Instagram desde la App Store, la memoria temporaria desaparece por completo, aunque las publicaciones, stories y la cuenta permanecen intactas.

Facebook

Facebook utiliza grandes volúmenes de almacenamiento debido a videos vistos y al uso del navegador interno de la app.

En Android, se accede a Ajustes > Aplicaciones > Facebook > Almacenamiento, donde la función Borrar caché elimina todos los archivos temporales relacionados. En iPhone, la alternativa consiste, nuevamente, en desinstalar y reinstalar la aplicación para eliminar toda la memoria residual.