Tecno

Tres plataformas alternativas a Magis TV que son seguras y gratuitas

Sus aplicaciones se pueden descargar desde tiendas oficiales como Google Play Store o App Store y no requieren pagar por una suscripción mensual o completar formularios complejos

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Los supuestos beneficios que otorga
Los supuestos beneficios que otorga no compensan los múltiples riesgos que puede ocasionar en el usuario. (Fotocomposición Infobae)

El uso de servicios ilegales que prometen acceso gratuito a películas y series, como Magis TV, expone a los usuarios a amenazas que van desde la infección de dispositivos con virus hasta el robo de datos personales y financieros.

Ante este escenario, existen opciones legales y gratuitas que posibilitan el acceso a un abanico variado de títulos sin exponer la información personal ni infringir los derechos de autor.

Plataformas como YouTube, Pluto TV y Vix ofrecen catálogos legales y seguros de películas, series y documentales, accesibles en televisores inteligentes y otros dispositivos a través de sus aplicaciones oficiales.

Cómo ver contenido gratuito en YouTube desde cualquier dispositivo

Está respaldada por Google, un
Está respaldada por Google, un punto que ofrece la mayor confianza. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)

YouTube, propiedad de Google, se ha convertido en una de las principales fuentes legales de entretenimiento audiovisual a nivel mundial. El servicio permite acceder a una amplia gama de títulos que van desde películas hasta clásicos del cine independiente y documentales, con publicación a cargo de canales verificados.

El acceso a estas películas es simple, pues solo requiere ingresar a la aplicación oficial desde cualquier televisor inteligente, buscar canales certificados o listas de reproducción que reúnan títulos autorizados y seleccionar el deseado.

Entre las funcionalidades destacadas se encuentran la posibilidad de activar controles parentales, acceder a subtítulos y elegir fragmentos específicos de cada material.

Además, YouTube no exige proporcionar información personal ni bancaria para consumir los títulos gratuitos, lo que disminuye el riesgo de sufrir estafas o ciberataques.

Qué tipo de contenido brinda la aplicación de Pluto TV

Está disponible en varios dispositivos
Está disponible en varios dispositivos sin necesidad de dar información sensible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este servicio streming se distingue por combinar canales en vivo con contenido bajo demanda, brindando acceso a películas, series, realities y eventos deportivos en una interfaz intuitiva que organiza el catálogo por géneros y temáticas específicas.

El usuario puede acceder mediante la aplicación oficial en televisores inteligentes, páginas web y celulares, todo sin necesidad de pasar por procesos de registro complicados ni verse obligado a ingresar datos privados o financieros.

A diferencia de servicios ilegales, esta app basa su modelo de negocio en la publicidad de baja intrusión, alternada discretamente entre la programación. Esta táctica permite mantener el acceso íntegramente gratuito y legítimo.

El contenido audiovisual que difunde cuenta con todos los permisos necesarios, protegiendo tanto al usuario como a sus dispositivos frente a posibles amenazas cibernéticas asociadas a páginas piratas.

De qué forma logra Vix destacar entre las opciones gratuitas para ver cine y series

Su objetivo está en el
Su objetivo está en el público latino. (Foto: Google Play Store)

Su catálogo, cuidadosamente actualizado, abarca películas de alto perfil, producciones originales, títulos en español, series y documentales destinados al público familiar.

El acceso a Vix es inmediato a través de la aplicación oficial compatible con televisores inteligentes, smartphones, tablets y navegadores web. Este servicio está sostenido por publicidad, lo que elimina la necesidad de contratos financieros, pagos periódicos o la entrega de información personal confidencial.

Asimismo, toda su programación cuenta con los permisos legales apropiados, lo cual elimina la posibilidad de descargar archivos infectados o infringir la ley.

Qué alternativas quedan para quienes buscan una mejor interacción y contenido

Esta es la variedad de
Esta es la variedad de servicios premium. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Para quienes requieren funciones específicas como: descargas para visualización sin conexión, sugerencias personalizadas o catálogo de estrenos exclusivos, los servicios de pago constituyen una alternativa sólida.

Plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+, Max o Apple TV+, destacan por sus opciones de personalización, calidad audiovisual elevada y variedad de idioma.

Las aplicaciones de estos servicios streaming, deben instalarse siempre desde tiendas oficiales como Google Play o App Store, nunca desde sitios desconocidos, pues solo así puede garantizarse la seguridad y autenticidad de cada plataforma.

Todo este tipo de contenidos reduce el riesgo que hay al recurrir a opciones piratas que pueden traer riesgos en la seguridad personal, financiera y de los dispositivos, y hasta problemas legales.

Temas Relacionados

Magis TVPlataformasGratisAplicacionsGoogle Play StoreLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué es el Wi-Fi 6 y cómo optimiza la velocidad con múltiples equipos conectados

La nueva tecnología permite transmitir datos simultáneamente a varios dispositivos y reducir el consumo de batería en teléfonos y aparatos inteligentes

Qué es el Wi-Fi 6

A qué edad es seguro que los menores de edad usen una billetera digital

En plataformas como Mercado Pago, es posible abrir cuentas desde los 10 años, lo que permite a los niños empezar a familiarizarse con pagos virtuales

A qué edad es seguro

El celular no te escucha, pero sí te rastrea: cómo las apps usan Bluetooth y WiFi para seguir la ubicación

Una investigación dirigida por autores españoles reveló cómo algunas aplicaciones móviles pueden rastrear la ubicación de los usuarios utilizando permisos de Bluetooth y WiFi, incluso cuando estos no han dado acceso al GPS

El celular no te escucha,

Conoce la forma correcta de reiniciar el router de WiFi y mejorar la velocidad de internet sin pagar dinero

Esta sencilla acción reduce el riesgo de interferencias, desconexiones recurrentes o problemas al cargar una página web en cualquier dispositivo conectado

Conoce la forma correcta de

Dos juegos gratis llegan a Epic Games Store: descárgalos por tiempo limitado

Epic Games mantiene su política de regalar juegos semanales, sumando nuevas propuestas a la biblioteca de los usuarios de PC

Dos juegos gratis llegan a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quién es Carl Menger y

Quién es Carl Menger y por qué Milei recurre a él para asegurar que la volatilidad del dólar no va a afectar la inflación

Uno era “amiguero” y el otro “casi no hablaba”: qué declararon los compañeros de colegio de Diego Fernández Lima y Cristian Graf

El fondo de Warren Buffet lo hizo de nuevo: cuál es la apuesta con la que sorprendió a Wall Street

El diputado salteño acusado de difundir fake news buscaría una banca en el Senado para mantener sus fueros

Privatizaciones: el Gobierno lanzará la licitación de las hidroeléctricas del Comahue tras un acuerdo con Río Negro y Neuquén

INFOBAE AMÉRICA
Por primera vez, el camarón

Por primera vez, el camarón desplazó al petróleo como principal exportación de Ecuador

Robert A. Caro y Gustado Dudamel, premiados por el Museo de Historia de Nueva York

El juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro comenzará el próximo 2 de septiembre

Bolivia desplegará más de 25.000 policías el domingo para garantizar las elecciones

‘El agente secreto’ lidera la carrera del cine brasileño rumbo al Oscar 2026

TELESHOW
Wanda Nara habló de la

Wanda Nara habló de la drástica decisión de L-Gante de bloquearla: “Yo lo quiero un montón”

Así fue el cruce viral entre Virginia Gallardo y Axel Kicillof en 2019: una pregunta sin respuesta y una cita a Javier Milei

Sofía Calzetti celebró en Grecia su primer cumpleaños como mamá: paseo en yate, mar turquesa y la alegría de su hija

Peter Lanzani recordó la noche que pasó en prisión en Ushuaia: “Se les había escapado un chorro”

Benjamín Vicuña le festejó el cumpleaños a su hijo Amancio: temática de Spider-Man, trucos de magia y muchas risas