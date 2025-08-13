Llega Android Auto 15: estas son las novedades y pasos para actualizar

Google llega con la nueva actualización de Android Auto 15. (Foto: Androidsage)

Google ha comenzado a desplegar la versión beta de Android Auto 15, la más reciente actualización de su plataforma de infoentretenimiento para vehículos. Aunque el número redondo de la versión podría hacer pensar en cambios importantes, las novedades visibles son mínimas y se centran principalmente en estabilidad y compatibilidad.

Como es habitual, la compañía primero lanza una versión experimental para los usuarios inscritos en el programa beta, antes de liberar la edición estable para todos.

En esta ocasión, el salto desde Android Auto 14.9 beta ha sido rápido, ya que esa versión se lanzó hace menos de dos semanas. El ritmo acelerado de actualizaciones refleja el interés de Google por seguir optimizando la experiencia de uso.

Así puedes actualizar tu Android Auto. (Foto: Captura de Play Store)

Novedades visibles: iconos con perfilado transparente

Tras revisar en detalle la nueva versión, no se han detectado cambios profundos en la interfaz ni la incorporación de funciones largamente esperadas, como la integración de Gemini —el asistente de inteligencia artificial de Google— o el modo claro. Sin embargo, sí se ha identificado una pequeña renovación en los iconos del sistema.

Tal como informó el portal Android Sage, Google y Samsung están probando iconos con un perfilado transparente, un cambio estético que moderniza ligeramente la apariencia.

La prueba parece estar limitada, ya que solo se ha detectado en dispositivos Samsung con la capa de personalización One UI. En estos casos, el cambio se aprecia en el dock de aplicaciones dentro de Android Auto.

Android Auto 15 llega con ligeras novedades. (Foto: Android sage)

Mejoras internas y estabilidad

Aunque la lista de cambios publicada por Google no menciona correcciones específicas de errores, la empresa continúa con su estrategia de mantener en segundo plano los ajustes internos de su sistema. Según reportes de la comunidad oficial de usuarios, la actualización mejora la estabilidad general y amplía la compatibilidad con nuevos modelos de automóviles y teléfonos inteligentes.

Esto significa que, aunque las mejoras no sean evidentes a simple vista, la experiencia de uso podría sentirse más fluida y confiable en distintos entornos y dispositivos.

Android Auto 15 llega con ligeras novedades. (Foto: Android sage)

Cómo instalar Android Auto 15 beta

La beta de Android Auto 15 ya se está distribuyendo a través de Google Play para quienes forman parte del programa experimental. Para los usuarios que no están inscritos, existe la posibilidad de actualizar manualmente mediante la instalación del archivo APK de forma segura.

Los pasos para hacerlo son los siguientes:

Abrir el navegador del teléfono y descargar el archivo APK de Android Auto 15 beta desde el repositorio APK Mirror. Contar con una aplicación capaz de instalar APKs en formato bundle; la app oficial de APK Mirror es una de las más recomendadas. Ejecutar el archivo descargado y seleccionar la aplicación de APK Mirror para iniciar la instalación. Aceptar la actualización. Al estar firmado digitalmente por Google, el archivo es oficial y libre de malware. Si el APK hubiera sido modificado, no sería posible instalarlo como actualización del sistema.

Android Auto 15 llega con ligeras novedades. (Foto: Android sage)

Lo que se espera para futuras versiones

Los usuarios de Android Auto llevan tiempo esperando algunas funciones que ya han sido anunciadas o filtradas, como la integración de Gemini, un modo claro opcional y nuevas herramientas de personalización de la interfaz. Sin embargo, Google continúa implementando estas mejoras de forma gradual, priorizando la estabilidad antes de grandes cambios visuales o funcionales.

La compañía no ha dado una fecha oficial para el lanzamiento de la versión estable de Android Auto 15, pero siguiendo el patrón habitual, podría llegar en las próximas semanas si no se detectan problemas importantes en la beta.

Por ahora, esta actualización refuerza la fiabilidad de la plataforma y mantiene su compatibilidad con un mayor número de vehículos y dispositivos, lo que podría beneficiar a nuevos usuarios y a quienes hayan experimentado errores en versiones anteriores.