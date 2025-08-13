Tecno

Llega Android Auto 15: estas son las novedades y pasos para actualizar

La nueva beta de Android Auto ya está disponible, con cambios mínimos visibles pero mejoras internas en estabilidad y compatibilidad

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Google llega con la nueva
Google llega con la nueva actualización de Android Auto 15. (Foto: Androidsage)

Google ha comenzado a desplegar la versión beta de Android Auto 15, la más reciente actualización de su plataforma de infoentretenimiento para vehículos. Aunque el número redondo de la versión podría hacer pensar en cambios importantes, las novedades visibles son mínimas y se centran principalmente en estabilidad y compatibilidad.

Como es habitual, la compañía primero lanza una versión experimental para los usuarios inscritos en el programa beta, antes de liberar la edición estable para todos.

En esta ocasión, el salto desde Android Auto 14.9 beta ha sido rápido, ya que esa versión se lanzó hace menos de dos semanas. El ritmo acelerado de actualizaciones refleja el interés de Google por seguir optimizando la experiencia de uso.

Así puedes actualizar tu Android
Así puedes actualizar tu Android Auto. (Foto: Captura de Play Store)

Novedades visibles: iconos con perfilado transparente

Tras revisar en detalle la nueva versión, no se han detectado cambios profundos en la interfaz ni la incorporación de funciones largamente esperadas, como la integración de Gemini —el asistente de inteligencia artificial de Google— o el modo claro. Sin embargo, sí se ha identificado una pequeña renovación en los iconos del sistema.

Tal como informó el portal Android Sage, Google y Samsung están probando iconos con un perfilado transparente, un cambio estético que moderniza ligeramente la apariencia.

La prueba parece estar limitada, ya que solo se ha detectado en dispositivos Samsung con la capa de personalización One UI. En estos casos, el cambio se aprecia en el dock de aplicaciones dentro de Android Auto.

Android Auto 15 llega con
Android Auto 15 llega con ligeras novedades. (Foto: Android sage)

Mejoras internas y estabilidad

Aunque la lista de cambios publicada por Google no menciona correcciones específicas de errores, la empresa continúa con su estrategia de mantener en segundo plano los ajustes internos de su sistema. Según reportes de la comunidad oficial de usuarios, la actualización mejora la estabilidad general y amplía la compatibilidad con nuevos modelos de automóviles y teléfonos inteligentes.

Esto significa que, aunque las mejoras no sean evidentes a simple vista, la experiencia de uso podría sentirse más fluida y confiable en distintos entornos y dispositivos.

Android Auto 15 llega con
Android Auto 15 llega con ligeras novedades. (Foto: Android sage)

Cómo instalar Android Auto 15 beta

La beta de Android Auto 15 ya se está distribuyendo a través de Google Play para quienes forman parte del programa experimental. Para los usuarios que no están inscritos, existe la posibilidad de actualizar manualmente mediante la instalación del archivo APK de forma segura.

Los pasos para hacerlo son los siguientes:

  1. Abrir el navegador del teléfono y descargar el archivo APK de Android Auto 15 beta desde el repositorio APK Mirror.
  2. Contar con una aplicación capaz de instalar APKs en formato bundle; la app oficial de APK Mirror es una de las más recomendadas.
  3. Ejecutar el archivo descargado y seleccionar la aplicación de APK Mirror para iniciar la instalación.
  4. Aceptar la actualización. Al estar firmado digitalmente por Google, el archivo es oficial y libre de malware. Si el APK hubiera sido modificado, no sería posible instalarlo como actualización del sistema.
Android Auto 15 llega con
Android Auto 15 llega con ligeras novedades. (Foto: Android sage)

Lo que se espera para futuras versiones

Los usuarios de Android Auto llevan tiempo esperando algunas funciones que ya han sido anunciadas o filtradas, como la integración de Gemini, un modo claro opcional y nuevas herramientas de personalización de la interfaz. Sin embargo, Google continúa implementando estas mejoras de forma gradual, priorizando la estabilidad antes de grandes cambios visuales o funcionales.

La compañía no ha dado una fecha oficial para el lanzamiento de la versión estable de Android Auto 15, pero siguiendo el patrón habitual, podría llegar en las próximas semanas si no se detectan problemas importantes en la beta.

Por ahora, esta actualización refuerza la fiabilidad de la plataforma y mantiene su compatibilidad con un mayor número de vehículos y dispositivos, lo que podría beneficiar a nuevos usuarios y a quienes hayan experimentado errores en versiones anteriores.

Temas Relacionados

Android AutoGoogleLo último en tecnología

Últimas Noticias

Novedades en PlayStation Plus: estos son los videojuegos que se suman al catalogo de agosto 2025

PlayStation Plus amplía su catálogo títulos destacados como Mortal Kombat 1, Marvel’s Spider-Man, Sword of the Sea y Resident Evil 2 y 3

Novedades en PlayStation Plus: estos

Nuevos multimillonarios gracias a la IA: así es como las nuevas generaciones están creando empresas y obteniendo riqueza

Aquellos que están apostando por esta tecnología han cambiado el ritmo de los negocios en los últimos dos años

Nuevos multimillonarios gracias a la

Estos son los riesgos de usar Magis TV para ver los partidos de la Copa Libertadores y Sudamericana

El auge de apps no oficiales para el fútbol latinoamericano deja a los usuarios vulnerables a fraudes, robos de datos y desperfectos en sus dispositivos

Estos son los riesgos de

El fin de los paneles solares: esta tecnología es más barata y genera el doble de energía

El sistema incorpora células solares de alta eficiencia junto con lentes y espejos que optimizan la captación y concentran la radiación solar para producir de forma simultánea electricidad y calor

El fin de los paneles

Argentina y Brasil, entre los 10 países donde más han robado contraseñas en 2025

La lenta reacción de las empresas y la falta de herramientas adecuadas abren una ventana de oportunidad para los atacantes durante este año

Argentina y Brasil, entre los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Todos los nutrientes que aporta

Todos los nutrientes que aporta el tomate

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi y quedó detenido

La primera foto de Claudio Contardi detenido tras ser condenado por abusar sexualmente de Julieta Prandi

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: el certificado que demuestra que el camarógrafo y el joven que apareció muerto en Coghlan fueron compañeros de colegio

Boom de la importación particular de autopartes: qué piezas son las más buscadas por los argentinos en el exterior

INFOBAE AMÉRICA
Lactancia materna sin complicaciones: técnicas

Lactancia materna sin complicaciones: técnicas efectivas y beneficios según expertos en salud

Por qué faltar a clases en años de transición puede marcar el futuro académico

El jefe de la OTAN habló a 48 horas de la cumbre entre Trump y Putin: “La pelota está en el tejado del presidente ruso”

Nacieron cuatro cachorros de león de Berbería, una especie muy rara cuya población se encuentra extinta en estado salvaje

Bolivia: ratifican la prisión preventiva de la aliada de Evo Morales que amenazó con “contar muertos”

TELESHOW
Así se enteró Julieta Prandi

Así se enteró Julieta Prandi de la sentencia a Claudio Contardi: “¿Cómo que la acaban de leer?"

Los días de Oriana Sabatini entre Italia y Buenos Aires: la pasión por su trabajo, amigos y sus lecturas preferidas

Julieta Prandi habló después de la condena a su exmarido por abuso sexual: “Siento que hoy empiezo a vivir”

La táctica de Evangelina Anderson para identificar las malas ondas en el ambiente: “Sale blanquito”

Julieta Prandi se descompensó luego de conocer la condena a su exmarido