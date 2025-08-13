Guía para identificar ofertas de trabajo falsas y evitar que dejen tus cuentas bancarias sin dinero

Prestar atención a detalles sospechosos previenen problemas que suelen ser difíciles de solucionar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de extensas semanas de búsqueda, conseguir un empleo suele implicar alivio y optimismo, pero la buena noticia puede convertirse en un riesgo si se trata de ofertas de trabajo falsas, una modalidad de estafa que crece y que apunta a comprometer tanto datos personales como cuentas bancarias.

Un entusiasmo desmedido al compartir públicamente el nuevo empleo puede atraer la atención de estafadores, quienes acechan perfiles en redes sociales para detectar oportunidades de fraude.

Como explica la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), “no solo tus amigos y colegas recibirán la alerta. Los estafadores también están observando y podrían usar la actualización para atacarte”.

Esta vulnerabilidad se profundiza cuando, poco antes del ingreso o aún antes del primer día, los supuestos empleadores insisten en obtener datos financieros o solicitan acciones inusuales con carácter urgente.

Cómo suelen contactar los estafadores a sus víctimas

Correos fraudulentos son comunes en este tipo de delitos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los primeros elementos de alerta suele presentarse en la forma en que se realiza el primer contacto. Los estafadores, según la FTC, no esperan que la persona acuda a su empresa, sino que optan por contactar directamente a los potenciales empleados a través de correos, mensajes de texto o incluso redes sociales.

El mensaje, en la mayoría de los casos, muestra un carácter urgente y busca que la persona actúe rápido, sin averiguar más detalles. El procedimiento habitual involucra la suplantación de identidad de un jefe o miembro del departamento de recursos humanos, quienes piden ejecutar tareas que escapan a lo común.

“Quizá incluso antes de que comiences el nuevo trabajo, tu nuevo ‘jefe’ se pone en contacto contigo con un pedido urgente: comprar tarjetas de regalo y darle los números, o enviar rápidamente tu información financiera o personal”, advierte la FTC.

Por qué solicitan tarjetas de regalo y números PIN de cuentas bancarias

Hay que desconfiar de solicitudes que pidan registrar datos financieros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solicitud para adquirir tarjetas de regalo es un signo de fraude. De acuerdo con la FTC, los estafadores argumentan que, por alguna supuesta emergencia, el nuevo empleado debe comprar tarjetas y compartir los respectivos códigos o números PIN.

“Solo los estafadores te pedirán que hagas cualquiera de las dos cosas”, aclara la autoridad estadounidense. El motivo detrás de la preferencia por las tarjetas de regalo radica en la imposibilidad de rastrear estos fondos una vez entregados los códigos.

Esta táctica, ampliamente registrada por la Comisión Federal de Comercio, permite a los delincuentes eludir controles bancarios y retirar el dinero de manera instantánea, sin dejar posibilidad de recuperación para la víctima.

Qué peligro pueden tener los datos personales y financieros

Perder los fondos guardados en las cuentas es uno de los mayores riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro elemento común de estas estafas consiste en la obtención de información sensible. Los datos solicitados suelen incluir números de cuenta bancaria, identificaciones fiscales e, incluso, datos de acceso a aplicaciones financieras.

Aunque ciertos datos son requeridos en procesos de contratación genuinos, la FTC diferencia: “No es probable que te llame el nuevo jefe o el departamento de Recursos Humanos, ni que te envíen un mensaje de texto o un email inesperadamente para pedirte información personal o financiera”.

La trampa consiste en aprovechar el desconocimiento del recién contratado, quien podría asumir que el pedido es parte del proceso formal. Una vez en poder de los estafadores, dichos datos abren la puerta para operar transferencias, solicitar créditos o realizar compras a nombre del titular.

Cómo se debe actuar frente a solicitudes sospechosas

Se debe contactar a la entidad mencionada por medio de sus canales oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método sugerido por los expertos es tomarse un momento para verificar antes de responder. “Para y averigua. Antes de actuar, habla con alguien de tu confianza. Y considera comunicarte con tu nuevo jefe de una manera que te conste que es fiable”, señala la FTC.

El mejor canal siempre será uno que la persona haya verificado con anterioridad, evitando responder a los mismos mensajes que originaron la sospecha.

Alertar al verdadero empleador puede ayudar a proteger a otras personas del mismo fraude. La FTC aconseja que, si se detecta un intento de suplantación, se informe directamente a la empresa afectada, para que se tomen medidas internas y se refuercen los mecanismos de autenticación.