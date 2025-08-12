WhatsApp permitirá verificar enlaces de perfiles de Instagram: cómo funcionará la nueva herramienta

WhatsApp prueba la verificación de enlaces de Instagram para autenticar perfiles y combatir suplantaciones - (Meta)

WhatsApp avanza en la integración de funciones que incrementan la confianza y la autenticidad en las interacciones de redes sociales. En la más reciente versión beta (2.25.22.27 para Android y 25.22.10.72 para iOS), la plataforma prueba una función que permitirá a los usuarios verificar enlaces de perfiles, comenzando con Instagram.

Esta capacidad ofrecerá a los usuarios la posibilidad de demostrar la autenticidad de sus perfiles de Instagram enlazados en WhatsApp, a través del Centro de Cuentas de Meta, unificando el ecosistema de ambas aplicaciones bajo una sola gestión.

De qué trata la nueva función de WhatsApp

La nueva herramienta de Meta facilitará a empresas, creadores y usuarios identificar cuentas legítimas, limitando la confusión y fortaleciendo la gestión centralizada en las plataformas sociales

Actualmente, WhatsApp permite agregar cualquier enlace de perfil en el apartado de información personal, pero hasta ahora no era posible confirmar si el usuario es realmente el propietario de esa cuenta externa.

Esto permite, por ejemplo, que cualquiera coloque el enlace de un perfil oficial de una celebridad o de una marca, generando riesgos de suplantación o confusión.

La función en desarrollo apunta a cambiar ese escenario. Cuando el usuario decida verificar su enlace de Instagram en WhatsApp, deberá conectar su cuenta con el Centro de Cuentas de Meta. Una vez validada la propiedad, el enlace de Instagram aparecerá en el perfil con una etiqueta visual que indicará que está verificado.

Este distintivo funcionará como un aval de autenticidad, reduciendo el riesgo de engaños y cuentas falsas en la mensajería.

El procedimiento, gestionado desde el Centro de Cuentas de Meta, busca combatir el fraude digital y mejorar la experiencia de empresas y usuarios mediante confirmación visual de la autenticidad - (Foto: Meta)

Desde Meta se ha señalado que esta verificación será completamente opcional. Quien lo prefiera, podrá seguir añadiendo enlaces no verificados a su perfil, aunque estos no contarán con la marca de garantía visual. La compañía también adelantó que podría expandir la función para incluir otros servicios y redes sociales en el futuro, buscando fortalecer la fiabilidad del ecosistema digital.

Cómo vincular cuentas de WhatsApp e Instagram

La integración entre plataformas sociales es clave para empresas y creadores de contenido que buscan optimizar su presencia en internet. WhatsApp e Instagram (ambas bajo Meta) llevan tiempo fortaleciendo la conexión tanto en cuentas personales como en el entorno de negocios.

Para entidades comerciales, WhatsApp Business ya permite agregar su número a perfiles de empresa en Instagram, facilitando la comunicación directa con clientes y seguidores por medio de un solo clic.

En la práctica, vincular WhatsApp a Instagram agiliza la interacción, acorta tiempos de respuesta y centraliza la gestión de contactos, factores cruciales en el comercio digital actual. Los usuarios de WhatsApp y WhatsApp Business pueden, a través de sencillos pasos desde las configuraciones de cada app, conectar cuentas, validar su pertenencia y retirar la vinculación según el caso, sin mayor dificultad.

La tecnología de verificación de enlaces une a WhatsApp e Instagram y promete mayor transparencia digital

Cómo hacer el proceso de verificación: paso a paso

Para verificar el enlace de Instagram en WhatsApp, primero será necesario asociar ambas cuentas desde el Centro de Cuentas de Meta. Este centro, pensado como un espacio donde el usuario puede administrar todas sus aplicaciones de Meta, permite gestionar identidades, privilegios y herramientas a través de experiencias conectadas. Los pasos generales serán:

Iniciar sesión en WhatsApp y dirigirse a la sección de configuración de perfil. Elegir la opción de agregar enlace verificado. Acceder al Centro de Cuentas de Meta e iniciar la verificación de la cuenta de Instagram. Una vez finalizado el proceso, el enlace aparecerá en el perfil de WhatsApp con una insignia que respalde su autenticidad.

Esta verificación será visible solo para quienes configuren la privacidad para mostrar el enlace, conservando el control sobre quién puede acceder a la información.

La apuesta de WhatsApp por herramientas de verificación responde a la creciente preocupación por suplantaciones y fraudes digitales. Un enlace verificado permite al usuario distinguir fácilmente la cuenta auténtica de la persona o empresa con la que interactúa, reduciendo el margen de maniobra de los suplantadores de identidad y favoreciendo entornos digitales más seguros.