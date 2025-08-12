Tecno

WhatsApp permitirá verificar enlaces de perfiles de Instagram: cómo funcionará la nueva herramienta

La función, aún en fase beta, permitirá a los usuarios validar la propiedad de sus cuentas de Instagram en WhatsApp, aumentando la confianza y reduciendo los riesgos de fraude digital entre contactos

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
WhatsApp prueba la verificación de
WhatsApp prueba la verificación de enlaces de Instagram para autenticar perfiles y combatir suplantaciones - (Meta)

WhatsApp avanza en la integración de funciones que incrementan la confianza y la autenticidad en las interacciones de redes sociales. En la más reciente versión beta (2.25.22.27 para Android y 25.22.10.72 para iOS), la plataforma prueba una función que permitirá a los usuarios verificar enlaces de perfiles, comenzando con Instagram.

Esta capacidad ofrecerá a los usuarios la posibilidad de demostrar la autenticidad de sus perfiles de Instagram enlazados en WhatsApp, a través del Centro de Cuentas de Meta, unificando el ecosistema de ambas aplicaciones bajo una sola gestión.

De qué trata la nueva función de WhatsApp

La nueva herramienta de Meta
La nueva herramienta de Meta facilitará a empresas, creadores y usuarios identificar cuentas legítimas, limitando la confusión y fortaleciendo la gestión centralizada en las plataformas sociales

Actualmente, WhatsApp permite agregar cualquier enlace de perfil en el apartado de información personal, pero hasta ahora no era posible confirmar si el usuario es realmente el propietario de esa cuenta externa.

Esto permite, por ejemplo, que cualquiera coloque el enlace de un perfil oficial de una celebridad o de una marca, generando riesgos de suplantación o confusión.

La función en desarrollo apunta a cambiar ese escenario. Cuando el usuario decida verificar su enlace de Instagram en WhatsApp, deberá conectar su cuenta con el Centro de Cuentas de Meta. Una vez validada la propiedad, el enlace de Instagram aparecerá en el perfil con una etiqueta visual que indicará que está verificado.

Este distintivo funcionará como un aval de autenticidad, reduciendo el riesgo de engaños y cuentas falsas en la mensajería.

El procedimiento, gestionado desde el
El procedimiento, gestionado desde el Centro de Cuentas de Meta, busca combatir el fraude digital y mejorar la experiencia de empresas y usuarios mediante confirmación visual de la autenticidad - (Foto: Meta)

Desde Meta se ha señalado que esta verificación será completamente opcional. Quien lo prefiera, podrá seguir añadiendo enlaces no verificados a su perfil, aunque estos no contarán con la marca de garantía visual. La compañía también adelantó que podría expandir la función para incluir otros servicios y redes sociales en el futuro, buscando fortalecer la fiabilidad del ecosistema digital.

Cómo vincular cuentas de WhatsApp e Instagram

La integración entre plataformas sociales es clave para empresas y creadores de contenido que buscan optimizar su presencia en internet. WhatsApp e Instagram (ambas bajo Meta) llevan tiempo fortaleciendo la conexión tanto en cuentas personales como en el entorno de negocios.

Para entidades comerciales, WhatsApp Business ya permite agregar su número a perfiles de empresa en Instagram, facilitando la comunicación directa con clientes y seguidores por medio de un solo clic.

En la práctica, vincular WhatsApp a Instagram agiliza la interacción, acorta tiempos de respuesta y centraliza la gestión de contactos, factores cruciales en el comercio digital actual. Los usuarios de WhatsApp y WhatsApp Business pueden, a través de sencillos pasos desde las configuraciones de cada app, conectar cuentas, validar su pertenencia y retirar la vinculación según el caso, sin mayor dificultad.

La tecnología de verificación de
La tecnología de verificación de enlaces une a WhatsApp e Instagram y promete mayor transparencia digital

Cómo hacer el proceso de verificación: paso a paso

Para verificar el enlace de Instagram en WhatsApp, primero será necesario asociar ambas cuentas desde el Centro de Cuentas de Meta. Este centro, pensado como un espacio donde el usuario puede administrar todas sus aplicaciones de Meta, permite gestionar identidades, privilegios y herramientas a través de experiencias conectadas. Los pasos generales serán:

  1. Iniciar sesión en WhatsApp y dirigirse a la sección de configuración de perfil.
  2. Elegir la opción de agregar enlace verificado.
  3. Acceder al Centro de Cuentas de Meta e iniciar la verificación de la cuenta de Instagram.
  4. Una vez finalizado el proceso, el enlace aparecerá en el perfil de WhatsApp con una insignia que respalde su autenticidad.

Esta verificación será visible solo para quienes configuren la privacidad para mostrar el enlace, conservando el control sobre quién puede acceder a la información.

La apuesta de WhatsApp por herramientas de verificación responde a la creciente preocupación por suplantaciones y fraudes digitales. Un enlace verificado permite al usuario distinguir fácilmente la cuenta auténtica de la persona o empresa con la que interactúa, reduciendo el margen de maniobra de los suplantadores de identidad y favoreciendo entornos digitales más seguros.

Temas Relacionados

WhatsAppInstagramVerificar enlacesVincularRedes SocialesTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Todo lo que debes saber sobre Colombia Tech Fest, el festival que integra el sector tecnológico latinoamericano

Durante dos días, los asistentes podrán participar en conferencias y sesiones de networking con líderes de la industria. Además, el evento incluye experiencias inmersivas y oportunidades para presentar proyectos a inversionistas

Todo lo que debes saber

Cuánto vale hoy el iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max

La familia más reciente de los teléfonos de Apple se compone de cuatro modelos que se distinguen por tamaño de pantalla, potencia del procesador, capacidad fotográfica, materiales y autonomía de batería

Cuánto vale hoy el iPhone

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia y la IA

Aprender un idioma, tocar un instrumento o probar rutas distintas al conducir estimula la creación de nuevas conexiones neuronales, fortaleciendo la capacidad de adaptación y recuerdo

5 hábitos para mejorar la

Utiliza IA para reuniones: transcribe, resume y distribuye tareas sin esfuerzo manual

Las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial optimizan la gestión de información y centralizan el acceso a actas, aunque los especialistas recomiendan revisar los documentos y mantener el pensamiento crítico activo

Utiliza IA para reuniones: transcribe,

Cómo encontrar en internet una canción sin tener el nombre

Desde identificar melodías silbadas hasta consultar letras en Google, la tecnología centraliza todo tipo de alternativas para revelar el nombre de la canción y desbloquear recuerdos del usuario

Cómo encontrar en internet una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Avanza el juicio contra Marcelo

Avanza el juicio contra Marcelo Corazza: Casación confirmó que el 27 de agosto empiezan las audiencias

Un encapuchado roció con nafta y prendió fuego una camioneta valuada en $100 millones: descubrieron que es de Marcos Rojo

Una travesía de cuatro siglos: proyectan una nave gigante para viajar a otro sistema solar

Vialidad: un día antes de que venza el plazo, Cristina Kirchner solicitó suspender la ejecución de sus bienes

“Mentiroso” y “estafador”: duro cruce de acusaciones en X entre Elon Musk y Sam Altman con amenaza de acciones legales

INFOBAE AMÉRICA
Las obras de Pedro Lemebel

Las obras de Pedro Lemebel regresan a las librerías chilenas luego de casi una década de disputa legal

“Mentiroso” y “estafador”: duro cruce de acusaciones en X entre Elon Musk y Sam Altman con amenaza de acciones legales

Egipto trabaja con Qatar y Estados Unidos para relanzar el plan de tregua en Gaza de 60 días

Pakistán inició una “operación selectiva” contra militantes en la frontera con Afganistán

Martin Scorsese revela que estuvo a punto de tomar una decisión extrema durante el rodaje de “Taxi Driver”

TELESHOW
La escapada romántica de Luciano

La escapada romántica de Luciano Castro y Griselda Siciliani: vistas privilegiadas y gastronomía

María Becerra y otro récord histórico: agotó un River en solo tres horas

L-Gante dejó de seguir a Wanda Nara luego de confirmar su reconciliación con Tamara Báez

La nueva etapa de Wanda Nara: soltera, lejos de los escándalos mediáticos y con el regreso de un antiguo amigo

Los románticos mensajes de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por su primer aniversario: “¡Un año ha pasado!“