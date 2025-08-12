Tecno

WhatsApp mejora la privacidad en los grupos con esta nueva función que nadie se esperaba

La plataforma de mensajería está probando una nueva función para grupos que permitirá a los administradores decidir quién puede ver el enlace de invitación o código QR

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
WhatsApp cuenta con diversas opciones
WhatsApp cuenta con diversas opciones para que los grupos se mantengan privados. (WhatsApp)

WhatsApp está probando una nueva función para grupos que permitirá a los administradores decidir quién puede ver el enlace de invitación, incluyendo el código QR, según WaBetaInfo.

Antes, solo los administradores tenían acceso al enlace, y los miembros que querían invitar a alguien debían solicitarlo directamente a un administrador. Esto generaba demoras y aumentaba la carga de trabajo de los administradores, especialmente en grupos grandes o comunidades.

Con la nueva función, los administradores pueden optar por hacer visible el enlace de invitación para todos los miembros del grupo. Así, cualquier integrante, sin importar si es administrador o no, podrá acceder y compartir el enlace siempre que esta opción esté habilitada.

La función se encuentra en
La función se encuentra en período de prueba. (WhatsApp)

En qué situaciones es útil esta función

La función de prueba de WhatsApp que permite a los administradores decidir quién puede ver y compartir el enlace de invitación a un grupo resulta especialmente útil en diversas situaciones.

Por ejemplo, en grupos grandes de comunidades, como asociaciones vecinales o grupos escolares, donde es común que muchas personas deseen invitar a nuevos miembros, permitir que todos vean y compartan el enlace, agiliza el proceso y evita que los administradores se saturen con solicitudes constantes.

Otro caso es en grupos de trabajo o proyectos colaborativos con numerosos integrantes. Aquí, si todos pueden acceder al enlace, los nuevos colaboradores pueden unirse rápidamente sin necesidad de pasar por un administrador, lo que facilita la coordinación y acelera la comunicación.

Esta función también es práctica en grupos sociales, como clubs deportivos o grupos de hobby, donde los miembros suelen invitar a amigos o familiares con intereses similares. Al poder compartir libremente el enlace, se fomenta la inclusión y el crecimiento del grupo.

WhatsApp ha añadido varias nuevas
WhatsApp ha añadido varias nuevas funciones a los grupos recientemente. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Sin embargo, es importante que los administradores controlen esta opción para evitar la entrada de personas no deseadas o el spam, especialmente en grupos sensibles o privados.

Qué nuevas funciones hay en los grupos de WhatsApp

En los grupos de WhatsApp se han incorporado diversas funciones nuevas, tales como:

  • Chats de audio.

Los chats de audio en WhatsApp son una función reciente que facilita conversaciones en tiempo real dentro de los grupos mediante mensajes de voz, funcionando como un “walkie-talkie”.

A diferencia de las llamadas grupales, no todos los miembros reciben una notificación automática al comenzar un chat de audio; en cambio, se les envía un aviso para que se unan si quieren.

Esta modalidad es menos invasiva y ofrece mayor flexibilidad, permitiendo que los usuarios participen cuando les sea conveniente.

WhatsApp ha lanzado los chats
WhatsApp ha lanzado los chats de audio para grupos de todos los tamaños, de manera que los usuarios podrán comunicarse mediante audios en tiempo real en cualquier momento y cualquier grupo con los participantes que estén conectados. (WhatsApp)
  • Privacidad avanzada del chat.

La privacidad avanzada en los chats de WhatsApp es una opción que restringe la posibilidad de compartir mensajes y archivos multimedia fuera de la conversación original. Al habilitar esta función, se bloquea que otros usuarios reenvíen tus mensajes o guarden automáticamente los archivos multimedia en sus dispositivos.

  • Resúmenes con Meta AI.

Si no sueles estar pendiente de algún chat, Meta AI ahora podrá resumir el contenido que te has perdido.

WhatsApp explica que estos resúmenes utilizan tecnología de procesamiento privado, lo que permite a Meta AI generar respuestas sin que ni Meta ni WhatsApp tengan acceso a tus mensajes o a los resúmenes generados.

Meta AI se encarga de
Meta AI se encarga de resumir los mensajes de los usuarios. (Meta)

Además, nadie más en el chat podrá ver que has consultado un resumen de los mensajes no leídos, garantizando así la protección total de tu privacidad.

WhatsApp añade que esta función de resúmenes de mensajes está disponible inicialmente en inglés para usuarios en Estados Unidos, y se espera expandirla a otros idiomas y países a lo largo del año.

  • Creación de eventos.

En WhatsApp, tienes la opción de crear eventos dentro de los chats grupales para coordinar reuniones, citas o cualquier actividad. La función Evento permite incluir información como el nombre, la descripción, la fecha, la hora, el lugar y un enlace para llamadas o videollamadas.

Temas Relacionados

WhatsAppGruposAplicación móvilTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Por qué la era de las contraseñas “está llegando a su fin” y cómo proteger ahora nuestras cuentas

Dada la fragilidad y reutilización de las contraseñas, las empresas tecnológicas están adoptando nuevos métodos de seguridad

Por qué la era de

Limpia tu smartphone antiguo con esta herramienta de Google: mejora el rendimiento un 100%

Además de organizar tus documentos, Google Files —que no muestra publicidad invasiva— detecta elementos que ocupan espacio sin aportar valor

Limpia tu smartphone antiguo con

Estudio cuestiona la precisión de los smartwatches para medir estrés

Los investigadores estudiaron a 781 estudiantes que utilizaron un Garmin Vivosmart 4 durante tres meses

Estudio cuestiona la precisión de

De tuberías a tesoros arqueológicos, así es el radar cuántico que puede ver a través del suelo

El dispositivo, que utiliza átomos de cesio para detectar señales bajo tierra, revela lo que se oculta sin necesidad de excavar. Cómo funciona esta innovadora tecnología

De tuberías a tesoros arqueológicos,

Magis TV: cuál es su verdadero impacto en la seguridad de todos los usuarios y sus dispositivos

Esta aplicación emite señales de televisión en vivo sin autorización legal, apropiándose ilegalmente de contenido de productoras y distribuidoras

Magis TV: cuál es su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comienza el juicio contra los

Comienza el juicio contra los cuatro hombres acusados de cazar y carnear a un yaguareté en Formosa

Cómo detectar los síntomas silenciosos de deshidratación y prevenir riesgos para la salud

Crimen de Coghlan, en vivo: el fiscal pidió indagar por encubrimiento a Cristian Graf

Receta de galletas de maicena y leche condensada, rápida y fácil

El caso Diego Fernández Lima: el fiscal pidió indagar por encubrimiento a Cristian Graf, ex compañero del chico hallado enterrado en Coghlan y principal sospechoso

INFOBAE AMÉRICA
Jhon Durán marcó y se

Jhon Durán marcó y se lesionó con el Fenerbahçe en el duelo por la fase previa de la Champions League frente al Feyenoord

La inflación de Brasil se mantuvo por debajo de las previsiones pero las tasas siguen altas

Netanyahu anunció que autorizará a los palestinos salir de Gaza

Condenaron a seis ex funcionarios por la muerte de 41 niñas en un incendio en un hogar estatal de Guatemala

Estados Unidos, Venezuela y el dilema de Port Royal

TELESHOW
Nora Colosimo, la mamá de

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, le habría robado el novio a la madre de Lola Bezerra: “La vi sufrir”

Sofía Martínez llamó a Diego Leuco y le hizo una fuerte confesión al aire: “Es la persona de la que más fuerte me enamoré”

El saludo de Daniel Osvaldo por el cumpleaños de su nueva novia: “Siempre así”

Susana Roccasalvo mostró la primera imagen de su nieto, Simón: “¡Acá estoy!”

La escapada romántica de Luciano Castro y Griselda Siciliani: vistas privilegiadas y gastronomía