WhatsApp mejora la privacidad en los grupos con esta nueva función que nadie se esperaba

WhatsApp cuenta con diversas opciones para que los grupos se mantengan privados. (WhatsApp)

WhatsApp está probando una nueva función para grupos que permitirá a los administradores decidir quién puede ver el enlace de invitación, incluyendo el código QR, según WaBetaInfo.

Antes, solo los administradores tenían acceso al enlace, y los miembros que querían invitar a alguien debían solicitarlo directamente a un administrador. Esto generaba demoras y aumentaba la carga de trabajo de los administradores, especialmente en grupos grandes o comunidades.

Con la nueva función, los administradores pueden optar por hacer visible el enlace de invitación para todos los miembros del grupo. Así, cualquier integrante, sin importar si es administrador o no, podrá acceder y compartir el enlace siempre que esta opción esté habilitada.

La función se encuentra en período de prueba. (WhatsApp)

En qué situaciones es útil esta función

La función de prueba de WhatsApp que permite a los administradores decidir quién puede ver y compartir el enlace de invitación a un grupo resulta especialmente útil en diversas situaciones.

Por ejemplo, en grupos grandes de comunidades, como asociaciones vecinales o grupos escolares, donde es común que muchas personas deseen invitar a nuevos miembros, permitir que todos vean y compartan el enlace, agiliza el proceso y evita que los administradores se saturen con solicitudes constantes.

Otro caso es en grupos de trabajo o proyectos colaborativos con numerosos integrantes. Aquí, si todos pueden acceder al enlace, los nuevos colaboradores pueden unirse rápidamente sin necesidad de pasar por un administrador, lo que facilita la coordinación y acelera la comunicación.

Esta función también es práctica en grupos sociales, como clubs deportivos o grupos de hobby, donde los miembros suelen invitar a amigos o familiares con intereses similares. Al poder compartir libremente el enlace, se fomenta la inclusión y el crecimiento del grupo.

WhatsApp ha añadido varias nuevas funciones a los grupos recientemente. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Sin embargo, es importante que los administradores controlen esta opción para evitar la entrada de personas no deseadas o el spam, especialmente en grupos sensibles o privados.

Qué nuevas funciones hay en los grupos de WhatsApp

En los grupos de WhatsApp se han incorporado diversas funciones nuevas, tales como:

Chats de audio.

Los chats de audio en WhatsApp son una función reciente que facilita conversaciones en tiempo real dentro de los grupos mediante mensajes de voz, funcionando como un “walkie-talkie”.

A diferencia de las llamadas grupales, no todos los miembros reciben una notificación automática al comenzar un chat de audio; en cambio, se les envía un aviso para que se unan si quieren.

Esta modalidad es menos invasiva y ofrece mayor flexibilidad, permitiendo que los usuarios participen cuando les sea conveniente.

WhatsApp ha lanzado los chats de audio para grupos de todos los tamaños, de manera que los usuarios podrán comunicarse mediante audios en tiempo real en cualquier momento y cualquier grupo con los participantes que estén conectados. (WhatsApp)

Privacidad avanzada del chat.

La privacidad avanzada en los chats de WhatsApp es una opción que restringe la posibilidad de compartir mensajes y archivos multimedia fuera de la conversación original. Al habilitar esta función, se bloquea que otros usuarios reenvíen tus mensajes o guarden automáticamente los archivos multimedia en sus dispositivos.

Resúmenes con Meta AI.

Si no sueles estar pendiente de algún chat, Meta AI ahora podrá resumir el contenido que te has perdido.

WhatsApp explica que estos resúmenes utilizan tecnología de procesamiento privado, lo que permite a Meta AI generar respuestas sin que ni Meta ni WhatsApp tengan acceso a tus mensajes o a los resúmenes generados.

Meta AI se encarga de resumir los mensajes de los usuarios. (Meta)

Además, nadie más en el chat podrá ver que has consultado un resumen de los mensajes no leídos, garantizando así la protección total de tu privacidad.

WhatsApp añade que esta función de resúmenes de mensajes está disponible inicialmente en inglés para usuarios en Estados Unidos, y se espera expandirla a otros idiomas y países a lo largo del año.

Creación de eventos.

En WhatsApp, tienes la opción de crear eventos dentro de los chats grupales para coordinar reuniones, citas o cualquier actividad. La función Evento permite incluir información como el nombre, la descripción, la fecha, la hora, el lugar y un enlace para llamadas o videollamadas.