Sundar Pichai, CEO de Google, y su consejo a los jóvenes para ser los profesionales más codiciados del mercado

El líder tecnológico destaca la importancia de aceptar la incomodidad, rodearse de personas talentosas y seguir la pasión para alcanzar el máximo potencial en la carrera laboral

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Sundar Pichai revela cómo los jóvenes pueden liberar su potencial en el trabajo.

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, compartió su filosofía de gestión y consejos para los jóvenes profesionales, especialmente para quienes pertenecen a la Generación Z y buscan impulsar su desarrollo laboral.

Durante una conversación en el podcast de Lex Fridman, el líder tecnológico de 52 años explicó que uno de los factores que han marcado su carrera es la disposición a trabajar con personas que representan un reto y que lo han motivado a superar sus propias capacidades.

Pichai, quien se unió a Google en 2004 como gerente de producto y asumió el cargo de CEO en 2015, ha dirigido la compañía en su crecimiento hasta convertirse en un gigante valorado en 2,3 billones de dólares. Con una fortuna personal estimada en 1.100 millones de dólares, asegura que el éxito profesional requiere aceptar situaciones incómodas y rodearse de personas que impulsen a dar lo mejor de sí.

Sundar Pichai, CEO de Google, da a conocer cómo los jóvenes pueden ser mejores profesionales. REUTERS/Benoit Tessier

Superar la intimidación profesional

El ejecutivo reconoce que, en distintos momentos de su carrera, se ha sentido intimidado por colegas a los que consideraba más talentosos. Sin embargo, sostiene que esa sensación puede convertirse en un motor de crecimiento.

“En varios momentos de mi vida, he trabajado con personas que consideraba superiores a mí. Deseas esa sensación varias veces; intentar trabajar con personas que te permitan superar tus capacidades es lo que te ayuda a crecer”, afirmó.

Su consejo para los jóvenes profesionales es claro: colocarse en contextos donde se enfrenten a nuevos desafíos y donde exista cierto nivel de incomodidad. “A menudo te sorprenderás a ti mismo”, aseguró. Este enfoque le permitió captar la atención de los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, lo que fue determinante para su nombramiento como director ejecutivo.

Sundar Pichai aconseja a los jóvenes a rodarse de mejores profesionales. REUTERS/Brandon Wade/File Photo

Más allá de la lógica y la planificación estratégica, Pichai sugiere que la pasión debe ser un factor clave al tomar decisiones de carrera. “Al hacer algo, creo que es importante escuchar a tu corazón y ver si realmente lo disfrutas”, señaló, destacando que la motivación personal puede ser un elemento determinante para sostener el esfuerzo y la dedicación a largo plazo.

La fórmula para construir equipos de alto rendimiento

Otro de los puntos centrales de su visión empresarial es la conformación de equipos sólidos, compuestos por personas que compartan una misión clara y un compromiso genuino con la excelencia. Según Pichai, identificar a individuos con un propósito definido y dispuestos a colaborar para alcanzar metas comunes es fundamental para lograr resultados sobresalientes.

“El éxito en Google se centra en encontrar a las personas adecuadas, que comparten el mismo camino, con un afán innato por la excelencia, por dar lo mejor de sí y por motivar a los demás, y así puedes lograr mucho”, afirmó.

CEO de Google, Sundar Pichai, y sus consejos para los jóvenes profesionales. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

El CEO también destacó que su estilo de liderazgo se basa en la confianza en los empleados. Aunque en ocasiones es necesario dar retroalimentación directa, prefiere confiar en que los miembros de su equipo son conscientes de sus áreas de mejora. “A veces, hay personas a las que es necesario hacerles saber claramente, como: ‘Eso no estuvo bien’, pero a menudo he comprobado que no es así”, comentó.

Un liderazgo marcado por la discreción y el crecimiento constante

Pese a pertenecer al grupo de los multimillonarios, Pichai mantiene un perfil discreto y un enfoque centrado en la gestión empresarial. Su patrimonio, aunque significativo, es menor en comparación con el de los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, cuya riqueza se estima en 163.000 millones y 174.000 millones de dólares, respectivamente.

Con más de dos décadas en la compañía, Pichai ha liderado transformaciones estratégicas que incluyen el impulso de nuevas líneas de negocio, la expansión de productos clave y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de Google a escala global.

Su mensaje a los jóvenes profesionales es que el crecimiento requiere salir de la zona de confort, aceptar la posibilidad de no ser el más competente en una sala y trabajar junto a personas que eleven el estándar de rendimiento. Para Pichai, la incomodidad no es un obstáculo, sino un catalizador para alcanzar el máximo potencial.

