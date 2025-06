Lista de todas las prácticas que no debes hacer en internet, según un hacker

Un hacker profesional recopiló una serie de acciones que nunca deberías realizar en internet. (Composición Infobae: augmenter.vercel.app / 123rf)

La seguridad digital se ha vuelto una preocupación central en el día a día de millones de personas. Cada vez que ingresamos a internet, quedamos expuestos a distintas amenazas que pueden poner en riesgo nuestra información, dinero o identidad. Las tácticas de los ciberdelincuentes se actualizan constantemente, por lo que es necesario adoptar hábitos responsables para reducir las posibilidades de caer en sus trampas.

Navegar de manera segura no depende solamente de tener buenos dispositivos o conexiones rápidas. Implica tomar decisiones informadas cada vez que recibimos mensajes, descargamos aplicaciones o compartimos datos personales. Gran parte de los ataques exitosos se producen por errores evitables que usuarios de todo el mundo cometen a diario.

En ese sentido, un hacker profesional recopiló una serie de acciones que nunca deberías realizar en internet. Tener en cuenta sus consejos te ayudará a reducir riesgos y navegar de forma más segura.

Descargar aplicaciones sin leer bien los permisos que solicitan puede habilitar a desconocidos a acceder a datos, ubicación, cámara y micrófono. (Somos apañados)

La lista de acciones que debes evitar en internet

No reacciones sin pensar ante mensajes ‘urgentes’ o ‘emocionales’

Uno de los errores más habituales en el entorno digital es dejarse llevar por la emoción o la urgencia que transmiten algunos mensajes. Los delincuentes suelen enviar correos o mensajes de WhatsApp que apelan al miedo, la compasión o la sorpresa, buscando que respondas rápidamente sin verificar la autenticidad. Antes de actuar o compartir información sensible, tómate un momento para examinar el mensaje, confirmar quién lo envió y descartar que se trate de una estafa.

No navegues sin protección antivirus

La falta de un buen antivirus deja cualquier dispositivo expuesto a programas maliciosos que pueden robar información, ralentizar el sistema o instalar software espía. Es fundamental contar siempre con un antivirus confiable, mantenerlo actualizado y permitir que realice análisis de seguridad frecuentes. La prevención es el primer paso para bloquear ataques antes de que causen daño.

No abras enlaces ni archivos de correos electrónicos sospechosos

Hacer clic sin precaución en los enlaces o archivos adjuntos de un email es una de las principales vías de infección y robo de datos en la actualidad. Si recibes un correo de origen desconocido o con solicitudes fuera de lo común, evita ingresar a los enlaces propuestos. Es preferible buscar el sitio oficial manualmente en el navegador o consultar fuentes confiables antes de tomar cualquier acción.

Hacer clic sin precaución en los enlaces o archivos adjuntos de un email es una de las principales vías de infección y robo de datos en la actualidad.

No repitas contraseñas ni uses combinaciones predecibles

Usar la misma contraseña en diferentes cuentas y elegir claves fáciles de adivinar aumenta las probabilidades de sufrir un robo de información. Si una clave es descubierta, los atacantes pueden acceder a otros servicios con la misma contraseña. Es recomendable asignar contraseñas distintas y robustas para cada cuenta. Un gestor de contraseñas puede ayudarte a almacenarlas sin necesidad de recordarlas todas.

No compartas información personal en respuestas o formularios online

Completar formularios en la web o responder a preguntas en redes sociales sin cuidado puede exponer datos que se usan para acceder o recuperar cuentas. No reveles detalles como tu lugar de nacimiento, escuela o nombres de mascotas si no es imprescindible o si no es un sitio confiable. Opta por respuestas ficticias para mayor protección y evita que terceros puedan responder las preguntas de seguridad.

No accedas a cuentas importantes desde redes Wi-Fi públicas

Las conexiones Wi-Fi gratuitas y abiertas representan una puerta de entrada para interceptar tus datos. En estos entornos, es fácil que otros accedan a tu información personal si realizas operaciones delicadas como transferencias bancarias o compras en línea. Limita el uso de redes públicas a actividades poco sensibles y prioriza siempre conexiones protegidas.

Las conexiones Wi-Fi gratuitas y abiertas representan una puerta de entrada para interceptar tus datos. (electronicaonline.net)

No instales aplicaciones sin revisar los permisos

Descargar aplicaciones sin leer bien los permisos que solicitan puede habilitar a desconocidos a acceder a datos, ubicación, cámara y micrófono. Antes de instalar una app, verifica que los permisos solicitados coincidan con su función principal. Si algún permiso parece excesivo o injustificado, busca otra alternativa. De lo contrario, podrías exponer tus dispositivos a softwares espía que operan en segundo plano.

Adoptar hábitos seguros hará una gran diferencia en tu experiencia digital. Aplicar estos consejos es clave para proteger tanto tus dispositivos como la información personal y profesional que gestionas en internet.