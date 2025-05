Glosario de tecnología: ¿Quién inventó el teléfono?

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

¿Quién inventó el teléfono?

Fue creado desde el siglo XIX por Antonio Meucci, un ingeniero e inventor de origen italiano que se afincó en Estados Unidos.

El teléfono es uno de los inventos más influyentes en la historia de la humanidad y el cual ha evolucionado velozmente. Son muchas las opciones que podemos encontrar hoy en día en el mercado y se ha convertido en una pieza indispensable para nuestro día a día

A pesar de que Antonio sea el primer creador oficial, Alexander Graham Bell lo patentó primero. Sin embargo, Bell no fue el único que tuvo la idea, ya que al mismo tiempo un inventor llamado Elisha Gray también presentó una solicitud.

¿Elisha Gray o Alexander Graham?

La realidad es que la invención del teléfono fue atribuida en la historia por mucho tiempo a Alexander Graham Bell.

Lo curioso de este caso es que tanto Bell como Gray presentaron la solicitud de la patente el mismo día, sólo por diferencia de algunas horas. De acuerdo a los registros, Bell la había presentado primero, pero Gray decidió desafiarla.

No obstante, dos años después, la patente le fue otorgada a Alexander Graham Bell y así fue reconocido por mucho tiempo como el inventor oficial del teléfono. Aunque se sabe que en el mismo año, pero en sitios diferentes dos personas crearon un dispositivo de características similares.

Luego de la disputa ocurrida entre Bell y Gray se evidenció que el verdadero inventor había sido Antonio Meucci, quien creó el «teletrófono». Este consistía en un dispositivo de hierro magnetizado el cual servía para conducir el sonido.

Antonio Meucci, el verdadero inventor

En primera instancia Meucci creó el primer teléfono para comunicarse con su esposa. Sin embargo, decidió publicarlo en el año 1860 por medio de una demostración pública. Se trató de una cantante que pudo transmitir su voz a una gran distancia.

Inmediatamente la prensa italiana de New York publicó dicho invento, pero debido a temas económicos no pudo adquirir una patente, consiguiendo únicamente un cáveat. Este, no es más que un aviso para la presentación preliminar de la patente.

Tiempo después cuando descubrió que otra persona había obtenido una patente por la creación de un dispositivo con la misma función, decidió ir con la justicia y así fue como Meucci presentó cargos contra Bell.

Sin embargo la empresa Bell Telephone Company, fundada por el Sr. Bell tenía un gran éxito en dicha época, lo que le hizo tener una gran ventaja con respecto a Meucci, quien terminó demandando de igual forma a su abogado.

A pesar de todos sus intentos por obtener la patente, no obtuvo ningún éxito y no fue sino hasta el año 2002 que se le reconoció como el primer inventor del teléfono. Esto se hizo en el Boletín Oficial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en la Resolución n.º 269.

La tecnología y la vida

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es aprender más para estar más preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.