Compra tus videojuegos para PlayStation 5 utilizando esta nueva opción con Apple Pay: sigue el paso a paso

Si deseas comprar un videojuego para PlayStation 5, ahora puedes hacerlo utilizando Apple Pay. Este nuevo método de pago se suma a los ya disponibles, como tarjetas de crédito, débito y PayPal.

Apple Pay en PlayStation está habilitado en varios países, entre ellos Estados Unidos, Argentina, Colombia, Perú, México y España y más. Es importante tener en cuenta que las compras con Apple Pay no están disponibles en las consolas PS4.

Esta opción es ideal para quienes buscan una forma de pago más práctica y rápida al adquirir contenido digital en su consola.

Este nuevo método de pago ya se encuentra habilitado en varios países latinos. (PlayStation)

El paso a paso para realizar una compra con Apple Pay a través de una consola PS 5 es el siguiente:

Elegir un juego o un complemento en PlayStation Store y seleccionar ‘Agregar al carrito’. Seleccionar Apple Pay como método de pago al momento de realizar el pago. Pulsar en ‘Confirmar compra’. Seguir las instrucciones en pantalla para completar el pago. Esto incluye escanear un código QR.

“Si ves un mensaje de error que indica que no se pudo completar el pago, intenta realizar la compra en línea o usa un método de pago alternativo“, explica PlayStation.

De acuerdo con 9to5Mac, Apple Pay podría llegar a las consolas PS4 tras una futura actualización de software.

Si este método de pago falla, PlayStation recomienda elegir otro. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo/File Photo

Qué videojuegos se pueden encontrar en PlayStation Store

La PlayStation Store es la tienda digital oficial de Sony donde los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 pueden acceder a una amplia variedad de videojuegos para todos los gustos.

En su catálogo se encuentran desde títulos AAA de grandes estudios hasta producciones independientes, así como expansiones, contenidos descargables (DLC), demos y versiones completas.

Entre los videojuegos más populares disponibles en la plataforma se destacan sagas reconocidas como Call of Duty, FIFA, Grand Theft Auto, God of War, The Last of Us, Spider-Man, Final Fantasy y Horizon, entre otros.

En la PlayStation Store, se pueden encontrar sagas completas. (PlayStation Store)

También es posible encontrar juegos multijugador en línea como Fortnite, Apex Legends o Rocket League, que combinan acción, estrategia y competencia global.

Para quienes prefieren experiencias narrativas o en solitario, la tienda incluye propuestas como Stray, Ghost of Tsushima, Detroit: Become Human o Death Stranding.

Además, la PlayStation Store ofrece descuentos regulares, bundles especiales y suscripciones como PlayStation Plus, que brinda acceso a una selección rotativa de juegos sin costo adicional.

Cuál es la diferencia entre Apple Wallet y Apple Pay

Apple Wallet y Apple Pay son dos servicios complementarios de Apple que trabajan en conjunto, pero cumplen funciones distintas.

Apple Wallet es una aplicación que actúa como una billetera digital, en la que los usuarios pueden almacenar tarjetas de crédito, débito, pases de abordar, entradas, tarjetas de transporte, cupones, credenciales y más.

Apple Wallet es una aplicación exclusiva para dispositivos Apple. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo/File Photo

Es el espacio donde se guardan de forma segura los documentos y medios de pago digitales.

Por su parte, Apple Pay es el sistema de pagos móviles que permite realizar compras de forma rápida y segura utilizando las tarjetas que se encuentran guardadas en Apple Wallet.

Este servicio funciona a través de tecnología NFC en dispositivos compatibles, como iPhone o Apple Watch, y también se puede utilizar en apps y sitios web habilitados.

Mientras que Apple Wallet sirve para guardar y organizar tus tarjetas y documentos digitales, Apple Pay es la herramienta que permite usarlos para pagar sin necesidad de efectivo o tarjetas físicas.

La tecnología NFC integrada a un celular reemplaza a las tarjetas bancarias tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es NFC

NFC (Near Field Communication) es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite el intercambio de datos entre dispositivos cuando están muy cerca, generalmente a pocos centímetros.

Se utiliza comúnmente en pagos móviles, como Apple Pay o Google Pay, permitiendo realizar compras con solo acercar el teléfono a un lector. También se emplea para emparejar dispositivos, acceder a transporte público o compartir información rápidamente.