Aprende a eliminar datos innecesarios del celular para tener más memoria de almacenamiento

Una de las causas menos visibles del mal funcionamiento de un teléfono y del rápido llenado de la memoria de almacenamiento, es la acumulación de archivos temporales y datos residuales generados por el propio sistema operativo y las aplicaciones, un fenómeno técnico conocido como data bloating o bloat de almacenamiento.

Aunque pocos usuarios conocen esta función interna, sus efectos son cada vez más notorios: lentitud, errores de sistema, imposibilidad de guardar nuevas fotos o realizar tareas básicas, y hasta fallas en las actualizaciones de seguridad.

Qué son los archivos de caché y por qué se acumulan

Cada vez que se abre una aplicación, se visualiza una página web, se descarga un contenido o se produce cualquier interacción habitual en un teléfono inteligente, el sistema genera archivos temporales que se almacenan en la memoria caché del dispositivo.

Estos archivos, diseñados para optimizar la experiencia del usuario, permiten que las aplicaciones carguen más rápido y retengan configuraciones previas sin necesidad de reconstruirlas desde cero.

El almacenamiento en caché, en principio, no representa un problema. Su función es legítima: conservar fragmentos de datos como imágenes, audios o configuraciones recientes para mejorar la eficiencia. Pero con el uso continuo y la falta de una gestión eficiente por parte de muchas aplicaciones, esa función se convierte en un problema de acumulación.

Aplicaciones como WhatsApp, TikTok o Facebook almacenan copias de archivos, incluso si fueron eliminados por el usuario. Esta conducta puede llevar a que la caché ocupe varios gigabytes de espacio, sobre todo en dispositivos con capacidad limitada.

Por qué no se eliminan estos archivos automáticamente

El sistema operativo debería encargarse de eliminar los archivos temporales que ya no son necesarios, pero en la práctica esto no sucede con regularidad. Algunas aplicaciones no incorporan mecanismos automáticos de limpieza o lo hacen de forma parcial.

En Android, el problema es más evidente porque el usuario puede acceder a las carpetas internas del sistema y verificar cuánto espacio está ocupado por datos que ya no utiliza. En cambio, iOS administra la memoria de forma más opaca, pero no por eso está exento del problema.

Además, a partir de Android 9.0, Google eliminó la posibilidad de borrar toda la caché de forma masiva desde el menú de ajustes del sistema. Antes, versiones como Android 8.0 o 7.0 permitían realizar esta tarea con un solo clic. La opción actual obliga a que el usuario elimine los datos temporales una aplicación por vez, lo que hace que muchos opten por no hacerlo.

Qué efectos tiene la acumulación de estos archivos

Cuando la memoria caché no se controla, puede generar una sobrecarga en el sistema de almacenamiento interno. Esto ralentiza el funcionamiento general del teléfono, impide que las aplicaciones se abran con normalidad y bloquea procesos en segundo plano.

En los casos más extremos, la cámara del dispositivo puede dejar de guardar fotos por falta de espacio y las copias de seguridad automáticas pueden fallar, poniendo en riesgo la pérdida de información personal.

El problema no es exclusivo de las apps de redes sociales o mensajería. Incluso navegadores como Chrome almacenan un alto volumen de archivos temporales que muchas veces no se borran al cerrar la aplicación. Todo este “peso muerto” digital deteriora la experiencia del usuario y acorta la vida útil del dispositivo.

Cómo borrar la caché sin afectar la funcionalidad

Eliminar la caché de las aplicaciones es un proceso seguro y recomendable, especialmente si el dispositivo comienza a mostrar signos de lentitud. En Android, esto puede hacerse desde el menú de Configuración > Aplicaciones > (La aplicación deseada) > Almacenamiento y caché > Borrar caché.

Es fundamental no seleccionar la opción “Borrar almacenamiento”, ya que esta sí eliminaría datos del usuario como configuraciones personalizadas o partidas guardadas.

Para los usuarios de Android que buscan una solución más integral, la app Files de Google permite identificar y eliminar archivos temporales que ya no están en uso. Está disponible de forma gratuita en la Play Store y ofrece un sistema inteligente que selecciona únicamente aquellos archivos que han quedado obsoletos.

No obstante, esta aplicación no elimina por completo toda la caché, solo los residuos considerados seguros de borrar.

En el caso de iOS, el procedimiento es más limitado: no existe una función para borrar caché directamente desde los ajustes del sistema. La única alternativa es desinstalar y volver a instalar la aplicación en cuestión. Esto permite liberar el espacio ocupado sin comprometer la funcionalidad a largo plazo, siempre que se tenga una copia de seguridad previa o la app guarde los datos en la nube.