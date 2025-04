Lo que puede pasar si dejas encendido el Bluetooth todo el día, incluso sin usarlo

Los dispositivos móviles mantienen conexiones activas incluso cuando el usuario no los está utilizando. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Muchas personas lo hacen sin pensarlo: dejan el Bluetooth del celular activado todo el tiempo, ya sea por comodidad o por costumbre. La mayoría de los usuarios lo encienden una vez para conectar auriculares, relojes inteligentes o el sistema del auto, y después se olvidan de apagarlo. Pero mantener esta función encendida sin usarla puede tener consecuencias que van más allá de un pequeño gasto de batería.

El Bluetooth es una herramienta útil para conectar dispositivos a corta distancia, pero también puede convertirse en una vía de entrada para accesos no autorizados o un punto de fuga de datos personales. Aunque estos riesgos no son nuevos, siguen presentes en la vida cotidiana de millones de personas que no son conscientes de las implicaciones de dejar esta función siempre activa.

Riesgos de seguridad y privacidad

Dejar el Bluetooth encendido constantemente puede exponer el dispositivo a diversas amenazas de seguridad. Una de ellas es el acceso no autorizado a través de técnicas que explotan vulnerabilidades en el sistema de conexión inalámbrica.

Este tipo de ataque puede permitir que un tercero se conecte sin consentimiento al teléfono o a una computadora portátil si están dentro del rango de alcance.

Además, algunos dispositivos móviles, incluso cuando no están emparejados con otro equipo, emiten señales que permiten identificarlos. Esto los hace visibles a otros aparatos cercanos, lo que aumenta las probabilidades de recibir intentos de conexión sin autorización.

El riesgo en estas situaciones se da porque el atacante puede obtener acceso a nombres de dispositivos, registros anteriores de conexiones o incluso partes del contenido compartido.

Además, mantener el Bluetooth encendido en lugares públicos como aeropuertos, cafeterías o estaciones de transporte puede facilitar la detección del dispositivo por parte de equipos diseñados para rastrear movimientos o recolectar información sin interacción directa.

Esta práctica ha sido utilizada por campañas publicitarias y por aplicaciones que buscan recopilar datos sobre la circulación de personas en determinados espacios, aunque el usuario no haya dado su consentimiento explícito.

Impacto en el consumo de batería

El consumo de batería asociado al Bluetooth ha disminuido con la introducción de tecnologías más eficientes. Sin embargo, mantener el Bluetooth activado puede tener un impacto mínimo pero acumulativo en la duración de la batería del dispositivo.

En muchos modelos de teléfonos inteligentes, el sistema operativo mantiene procesos en segundo plano para escanear dispositivos disponibles, incluso si no hay una conexión activa en ese momento. Esta búsqueda constante también consume recursos del procesador, lo que puede influir en el rendimiento general del equipo.

Por otra parte, en algunos teléfonos más antiguos, el impacto energético puede ser mayor, ya que no cuentan con las optimizaciones presentes en versiones más recientes de Bluetooth.

Recomendaciones para el uso seguro del Bluetooth

Para minimizar los riesgos asociados al uso del Bluetooth, se sugieren las siguientes prácticas:

Desactivar el Bluetooth cuando no se esté utilizando : esto reduce la exposición a posibles ataques y conserva la batería del dispositivo.

Evitar el emparejamiento en lugares públicos : realizar conexiones Bluetooth en entornos públicos puede aumentar el riesgo de ataques. Es preferible emparejar dispositivos en entornos seguros.

Mantener el dispositivo en modo “no visible” : esta configuración impide que otros dispositivos detecten el Bluetooth del usuario, reduciendo la probabilidad de intentos de conexión no autorizados.

Actualizar el software del dispositivo regularmente: las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que protegen contra vulnerabilidades conocidas.

Revisar los permisos de las aplicaciones: algunas apps solicitan acceso al Bluetooth para funciones que no lo requieren. Limitar estos permisos puede ayudar a evitar conexiones no deseadas o el uso del Bluetooth en segundo plano.

Además, algunos sistemas operativos ofrecen opciones para desactivar automáticamente el Bluetooth después de cierto período de inactividad. Activar esta función puede ayudar a reducir el uso innecesario sin que el usuario tenga que recordarlo manualmente.

Aunque el Bluetooth ofrece comodidad en la conectividad inalámbrica, su uso continuo sin las debidas precauciones puede comprometer la seguridad y privacidad del usuario, además de afectar ligeramente la duración de la batería. Implementar prácticas seguras y gestionar adecuadamente su activación contribuye a una experiencia más segura y eficiente.