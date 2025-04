Glosario de tecnología: qué es un hardware externo

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Hardware externo

El hardware externo es aquel que se ubica fuera del conjunto principal de un equipo, además que no es especialmente necesario para el funcionamiento básico de un sistema.

En términos más sencillos, el hardware externo son todos los componentes físicos que funcionan aparte del grupo principal, siendo en mayor medida un grupo de accesorios o herramientas.

Características del hardware externo

Este tipo de componentes cumple con funciones específicas, pero existen ciertos rasgos que lo diferencian y ligan a otros tipos de hardware:

Como todo hardware, se trata de un componente físico con una función establecida.

No obstante, a diferencia del hardware interno, el externo se enfoca más en otorgar mejoras o posibilidades adicionales.

Pocas veces (por no decir nunca) un componente dentro del hardware externo tendrá un funcionamiento importante para el uso básico de un equipo.

Tipos de hardware externo

Dentro de mundo del hardware externo existen una clasificación que establece diferentes tipos según la función del dispositivo:

Dispositivo de entrada: Son los accesorios que permiten el ingreso de información a un sistema digital.

Dispositivo de salida: Al contrario que los de entrada, estos permiten algún tipo de salida de información como podría ser un monitor.

Dispositivos de conexión a internet : Son aquellos que se encargan de servir como herramientas para que se pueda dar una conexión a internet.

Dispositivos de almacenamiento : Su fin es el de otorgar un espacio de almacenamiento adicional al que normalmente tiene un equipo.

Ejemplos de hardware externo

A continuación se mostrarán una serie de ejemplos de lo que es un hardware externo:

Monitor o pantalla: Quizás uno de los más simples y es que se trata de un accesorio que permite al usuario ver qué está ocurriendo a nivel digital.

Teclado: Dispositivo de entrada. Este permite ingresar letras, números o símbolos.

Impresoras: Con la posibilidad de pasar imágenes o textos del interior de un sistema al mundo real, estos equipos son un buen ejemplo de hardware externo

Dispositivos de almacenamiento externo : Aquí se incluyen todos lo que cumplen con esa función. Desde la memoria USB hasta un disco duro externo.

Audífonos o cornetas: Aquí entrarían en juego todos los dispositivos de sonido, siendo que estos brindan la posibilidad escuchar lo que se esté reproduciendo a nivel de sistema.

Mouse: El mouse es un dispositivo de ayuda, siendo que tiene la característica de funcionar como apuntador dentro de un entorno digital.

Relación con el software

Al tratarse de una serie de herramientas, su relación con el Software es bastante importante.

Esto porque es una interacción directa, siendo que un teclado puede ser el enlace que tendrá un usuario con el software que se esté utilizando.

Importancia del hardware externo

Como bien se ha dicho, este tipo de dispositivos funcionan casi que en su totalidad para otorgar algunas ventajas. Esto último haciendo referencia a lo que sería la experiencia de usuario dentro del entorno del ordenador (por ejemplo).

Desde equipos importantes como el teclado, hasta llegar a objetos que pueden ser más complementarios como podrían los dispositivos de almacenamiento externo.

Todos son importantes pues otorgan una mejor experiencia, además de que facilitan al usuario el uso de un equipo con un sistema informático.

Por qué aprender términos de tecnología

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.