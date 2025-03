Estos son los nombres de moda para los bebés nacidos en abril de 2025

Escoger un nombre para bebé puede ser una tarea complicada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu bebé nacerá en abril de 2025 y aún no sabes qué nombre elegir, la inteligencia artificial puede ser una gran fuente de inspiración, ya que te ayuda a conocer los nombres que están de moda. En el caso de las niñas, Antonella es uno de los más populares, y en los niños destaca Emiliano.

Según ChatGPT, estos nombres se mantienen entre los preferidos por su sonoridad, significado y tendencia en diversos países de habla hispana. Además, reflejan una combinación de tradición y modernidad que muchas familias buscan al momento de elegir el nombre de su hijo o hija.

La lista completa de nombres de moda, según la IA

Al pedirle consejos a ChatGPT, se desaconseja entregar información personal o privada. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

De acuerdo con ChatGPT, los nombres de moda para bebés son los siguientes:

Para niñas:

Antonella.

Luciana.

Isabella.

Celeste.

Salomé.

Para niños:

Emiliano.

Maximiliano.

Thiago.

Emmanuel.

Jerónimo.

La IA comparte nombres tanto para niños como niñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pedirle a ChatGPT consejos para escoger un nombre

Si deseas pedirle a ChatGPT consejos para escoger un nombre para un bebé dentro de un texto homogéneo, es decir, en una sola frase o párrafo bien estructurado y natural, puedes hacerlo así:

“Estoy buscando ideas para elegir un nombre para mi bebé y me gustaría que me ayudaras con algunas sugerencias basadas en ciertos criterios: que el nombre sea original pero fácil de pronunciar, que funcione bien tanto en español como en inglés y que no sea muy común. También me interesa conocer el significado de los nombres propuestos y, si es posible, su origen. ¿Podrías darme algunas opciones?”

Este formato mantiene una estructura clara y fluida, y al mismo tiempo incluye toda la información necesaria para que ChatGPT entienda bien lo que estás buscando.

Es clave adecuar el prompt a los intereses de los padres o tutores del bebé. (Imagen ilustrativa Infobae)

Al solicitar sugerencias para nombres de bebés u otros temas personales en plataformas como ChatGPT, es fundamental que los usuarios eviten compartir información sensible o privada. No es necesario incluir datos como nombres completos, direcciones, números de identificación o detalles familiares específicos para recibir una respuesta útil.

Preservar la privacidad es clave para mantener un entorno digital seguro. Las preguntas pueden formularse de forma general y anónima sin comprometer la calidad de la información recibida. Recordar estos principios ayuda a proteger la identidad del usuario y a reducir riesgos asociados al uso de herramientas basadas en inteligencia artificial.

Cómo ChatGPT puede ayudar a organizar una revelación de género

ChatGPT puede ser una herramienta útil para organizar una revelación de género, ya que permite generar ideas creativas y prácticas para cada etapa del evento. Desde la elección de una temática hasta la planificación del cronograma, puede proponer formas originales de anunciar el sexo del bebé, como globos con confeti, pasteles con relleno de color o dinámicas con humo de colores.

ChatGPT puede ofrecer inspiración a la hora de organizar una fiesta de revelación de género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puede redactar invitaciones, sugerir menús, proponer juegos para los invitados y ayudar a distribuir tareas entre los organizadores. Todo esto se puede adaptar al estilo, presupuesto y preferencias de quienes celebran, sin necesidad de compartir datos personales.

Tres consejos para padres primerizos, según la IA

Para los padres primerizos, la inteligencia artificial sugiere tres consejos esenciales que pueden contribuir a transitar esta nueva etapa de forma más llevadera y consciente. En primer lugar, mantener una rutina flexible resulta clave para generar un entorno estable y predecible para el bebé.

Aunque los horarios estrictos no siempre son posibles, establecer ciertos patrones para el sueño, la alimentación y los momentos de juego puede facilitar tanto el desarrollo del niño como la organización diaria de la familia.

La IA puede ofrecer consejos para padres primerizos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En segundo lugar, cuidar la salud física y emocional de los cuidadores es fundamental. La crianza demanda energía, paciencia y dedicación, por lo que es importante que las madres y padres no descuiden su propio bienestar.

Dormir cuando el bebé duerme, alimentarse correctamente, buscar ayuda cuando sea necesario y compartir las tareas con otras personas del entorno cercano son prácticas que ayudan a reducir el agotamiento.

Por último, confiar en la propia intuición y evitar comparaciones constantes con otras experiencias de crianza es un consejo central. La sobreabundancia de información puede generar inseguridad, pero cada bebé y cada familia tienen ritmos y necesidades particulares.