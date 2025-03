Glosario de tecnología: qué significa Arquitectura cliente-servidor

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Arquitectura cliente-servidor

Arquitectura cliente-servidor es una forma de organizar un sistema informático en el que los dispositivos conectados se dividen en dos grupos: clientes y servidores. Los clientes, como computadoras personales o dispositivos móviles, solicitan servicios a los servidores, como servidores web o bases de datos. Los servidores satisfacen las solicitudes de los clientes proporcionándoles recursos y/o información.

Esto significa que los servidores almacenan datos y contienen programas. Mientras que el usuario final entra en contacto con ellos utilizando dispositivos como computadoras personales o teléfonos inteligentes.

Y ahora, vamos a ver cómo se dividen estas dos partes, las ventajas y desventajas de su adopción, así como algunos ejemplos prácticos sobre su uso.

Componentes de la arquitectura cliente-servidor

La Arquitectura Cliente-Servidor es un concepto fundamental en el mundo de la informática. Esta configuración está compuesta por dos componentes principales: el cliente y el servidor.

Cliente . El cliente es un dispositivo conectado a una red, cuya función es realizar peticiones al servidor. Estas peticiones pueden ser consultas o solicitudes de servicios, tales como la descarga de archivos o la transmisión de datos. Normalmente, los clientes se encuentran en dispositivos como PCs, teléfonos móviles y tabletas, entre otros.

. El cliente es un dispositivo conectado a una red, cuya función es realizar peticiones al servidor. Estas peticiones pueden ser consultas o solicitudes de servicios, tales como la descarga de archivos o la transmisión de datos. Normalmente, los clientes se encuentran en dispositivos como PCs, teléfonos móviles y tabletas, entre otros. Servidor . El servidor es el encargado de responder a las peticiones del cliente y proporcionar los servicios que se le hayan solicitado. Un servidor también puede almacenar y administrar información para su posterior acceso por parte del usuario. Suelen trabajar con sistemas operativos como Linux o Windows Server.

Ventajas y desventajas de la arquitectura cliente-servidor

Aunque la arquitectura cliente-servidor ofrece muchas ventajas, también hay algunas desventajas asociadas con ella.

Ventajas:

Mayor escalabilidad . La capacidad de agregar más servidores a la red significa que puede manejar cargas de trabajo mucho mayores sin disminuir el rendimiento.

. La capacidad de agregar más servidores a la red significa que puede manejar cargas de trabajo mucho mayores sin disminuir el rendimiento. Menos costes . Al utilizar un único servidor para proporcionar servicios a varios usuarios, los costes son menores.

. Al utilizar un único servidor para proporcionar servicios a varios usuarios, los costes son menores. Mejor seguridad . Los datos se almacenan en servidores centralizados. En consecuencia, es más fácil protegerlos contra intrusiones externas.

. Los datos se almacenan en servidores centralizados. En consecuencia, es más fácil protegerlos contra intrusiones externas. Mayor fiabilidad . El hecho de que todos los recursos estén centralizados significa que si hay algún problema con un solo servidor, no afectará el funcionamiento del sistema completo.

. El hecho de que todos los recursos estén centralizados significa que si hay algún problema con un solo servidor, no afectará el funcionamiento del sistema completo. Accesibilidad remota . Los usuarios pueden acceder a los recursos y servicios desde cualquier lugar con conexión a Internet.

Desventajas:

Vulnerabilidad ante ataques externos . Al estar todos los recursos concentrados en un solo lugar, puede ser más fácil para los hackers atacarlos todos a la vez.

. Al estar todos los recursos concentrados en un solo lugar, puede ser más fácil para los hackers atacarlos todos a la vez. Dependencia del ancho de banda . Si el ancho de banda es bajo o inestable, el rendimiento general del sistema será menor.

. Si el ancho de banda es bajo o inestable, el rendimiento general del sistema será menor. Necesidad de mantener parches y actualizaciones constantemente para asegurarse de contar con las últimas versiones de software disponibles.

Ejemplos de aplicación de la arquitectura cliente-servidor

Ejemplos de aplicación de la arquitectura cliente-servidor son:

Correo electrónico . En el caso del correo electrónico, el usuario utiliza su dispositivo cliente para conectarse al servidor que almacena todos los mensajes enviados y recibidos. El usuario puede leer y escribir mensajes desde su dispositivo sin necesidad de acceder directamente al servidor.

. En el caso del correo electrónico, el usuario utiliza su dispositivo cliente para conectarse al servidor que almacena todos los mensajes enviados y recibidos. El usuario puede leer y escribir mensajes desde su dispositivo sin necesidad de acceder directamente al servidor. Navegación web . La navegación web es un buen ejemplo de la arquitectura cliente-servidor donde el navegador web actúa como el dispositivo cliente para conectarse a los servidores donde se alojan las páginas web. Una vez que se establece la conexión, el navegador envía peticiones al servidor solicitando contenido que luego se muestra en pantalla.

. La navegación web es un buen ejemplo de la arquitectura cliente-servidor donde el navegador web actúa como el dispositivo cliente para conectarse a los servidores donde se alojan las páginas web. Una vez que se establece la conexión, el navegador envía peticiones al servidor solicitando contenido que luego se muestra en pantalla. Impresión remota . Del mismo modo, es posible imprimir documentos desde cualquier lugar del mundo mediante la configuración de impresoras remotas. Lo que es posible gracias a la arquitectura cliente-servidor. Esta configuración permite que los documentos sean enviados directamente desde tu equipo hasta la impresora remota sin tener que instalar software adicional en tu equipo.

. Del mismo modo, es posible imprimir documentos desde cualquier lugar del mundo mediante la configuración de impresoras remotas. Lo que es posible gracias a la arquitectura cliente-servidor. Esta configuración permite que los documentos sean enviados directamente desde tu equipo hasta la impresora remota sin tener que instalar software adicional en tu equipo. Compartición de archivos . La compartición de archivos también forma parte del concepto de arquitectura Cliente-Servidor. Los usuarios acceden desde sus equipos a los archivos compartidos alojados en determinado servidor sin necesidad de transferir físicamente dichos archivos entre ellos mismos.

La tecnología en la vida

