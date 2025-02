Apple TV llega a Android: contenido deportivo exclusivo y días gratis de servicio en Google

Apple lanza la aplicación Apple TV para dispositivos Android en colaboración con la MLS. (Apple)

Apple hizo uno de los anuncios más importantes y atractivos de los últimos años al abrir su ecosistema a nuevos usuarios y lanzar la aplicación Apple TV para dispositivos con sistema operativo Android.

En una presentación exclusiva para medios donde Infobae estuvo presente, se conoció la buena disposición de Apple para atraer nuevas audiencias. En este sentido, es importante recordar su colaboración con la Major League Soccer (MLS), que celebra su aniversario 30.

Este lanzamiento incluye una versión de la aplicación diseñada específicamente para Android, junto a una serie de ofertas relacionadas con el contenido deportivo, como el MLS Season Pass.

La aplicación de Apple TV ya está disponible para su descarga en dispositivos Android a través de Google Play, permitiendo el acceso a los contenidos de Apple TV+ y MLS Season Pass.

La app ofrece una interfaz intuitiva, diseñada específicamente para los usuarios de Android, y es compatible con teléfonos, tabletas y dispositivos plegables.

Los usuarios pueden suscribirse a Apple TV+ y MLS Season Pass utilizando sus cuentas de Google Play y disfrutar de una prueba gratuita de siete días de Apple TV+.

La aplicación incluye funciones como “Continuar viendo” y “Lista de seguimiento”, además de permitir la descarga de contenido para su visualización offline.

Entre los títulos más populares del servicio se incluyen series como Severance, Slow Horses, The Morning Show, Presunto inocente, Shrinking, Hijack, Loot, Palm Royale, Masters of the Air y Ted Lasso.

Apple TV+ tiene una amplia variedad de series y películas originales, incluyendo títulos populares como Ted Lasso, Severance y The Morning Show, así como películas galardonadas como CODA y Killers of the Flower Moon.

Desde su lanzamiento en 2019, Apple TV+ ha destacado por su rápida acumulación de premios y reconocimientos, con 538 premios y más de 2.500 nominaciones hasta la fecha.

Major League Soccer en Apple TV

En cuanto a la MLS, la app proporciona acceso completo a los partidos de la Major League Soccer, con cobertura exclusiva y análisis, especialmente relevante con el inicio de la temporada 2025. Además, los suscriptores de Apple TV+ podrán disfrutar de programas deportivos como Friday Night Baseball y, a partir de 2025, Sunday Night Soccer, que presenta lo mejor de la MLS.

Entre los eventos destacados que estarán disponibles a través del MLS Season Pass se encuentra la Leagues Cup, un torneo que reúne a equipos de la Liga MX y la MLS. Este evento, que recientemente anunció su calendario, promete atraer a una gran cantidad de espectadores, especialmente en mercados como México, donde el fútbol es uno de los deportes más populares.

Esta estrategia responde a las demandas de los usuarios y refleja una tendencia más amplia en la industria del entretenimiento. Según datos de la MLS, la liga logró alcanzar una audiencia de 12 millones de personas en 2024, lo que demuestra el potencial de los deportes en vivo para atraer a grandes audiencias.

Además, la colaboración con Apple ha permitido a la MLS consolidar su presencia en el mercado internacional y atraer a nuevos fanáticos, especialmente en regiones donde el fútbol está ganando popularidad.

Lionel Messi y el inicio de la 30ª temporada de la Major League Soccer en Apple TV

Lionel Messi marcó el inicio de la temporada 30 de la Major League Soccer (MLS) con un video sorpresa tras el Super Bowl, en colaboración con Apple TV.

El video presentó un poderoso mensaje para los fanáticos: “cuando el fútbol termina, el fútbol comienza”.

Este lanzamiento anticipa el arranque oficial de la temporada 2025, que dará inicio el 22 de febrero de 2025, en el MLS Season Pass de Apple TV, una plataforma que permitirá a los aficionados de más de 100 países disfrutar de todos los partidos de la MLS de manera exclusiva. Además, el video tuvo una exclusiva muestra de la canción “Fale Então”, compuesta por el reconocido productor Marshmello y el rapero argentino Trueno, quien es un admirador de Messi.

El MLS Season Pass ofrecerá, no solo partidos sin cortes, sino también, una cobertura completa con análisis en profundidad, contenidos exclusivos y la Copa de la Liga, entre otros, consolidándose como la puerta de entrada para seguir toda la emoción de este histórico aniversario.