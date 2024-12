Mejora la velocidad del WiFi en segundos: trucos para evitar que el internet funcione lento

Expandir la señal por todos los rincones de la casa es una tarea que no es compleja. (Foto: Freepik)

El acceso a una conexión de internet rápida y estable es una necesidad básica, especialmente en el contexto del trabajo remoto y las actividades académicas. Sin embargo, es común enfrentar problemas de lentitud en la red justo cuando se necesita enviar un archivo importante, asistir a una videollamada o investigar información crucial.

Estos inconvenientes suelen ser frustrantes y pueden impactar negativamente en la productividad, hasta poder ocasionar inconvenientes a nivel personal o profesional si se experimenta una falla de manera frecuente.

Por suerte, existen soluciones prácticas que pueden mejorar significativamente la velocidad del WiFi en pocos segundos. Así que se presentan algunos de los trucos más efectivos.

Dónde ubicar el router para una buena velocidad del internet

La red puede presentar interferencias en casos donde hay muchos obstáculos cerca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del router es clave para garantizar una conexión estable. Colocarlo en un lugar central de la vivienda o la oficina permite que la señal se distribuya uniformemente.

Es esencial situarlo en una zona elevada, como una repisa o un mueble alto, lejos de obstáculos físicos como paredes gruesas, espejos o electrodomésticos que puedan interferir con la señal.

Además, se debe evitar colocarlo cerca de dispositivos que emiten ondas electromagnéticas, como microondas o teléfonos inalámbricos, porque pueden causar interferencias. Mantener el router en un espacio despejado y libre de objetos metálicos contribuye a una señal más fuerte y estable.

Cuándo reiniciar el router de WiFi

Cuando las fallas son frecuentes y molestas es necesario apagar y volver a encender el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar el router puede parecer una solución básica, pero resulta muy efectiva. Con el tiempo, los dispositivos de red acumulan errores de funcionamiento, conexiones fallidas o sobrecarga de datos, lo que afecta la velocidad de internet.

Apagar el router durante 10-15 segundos y volverlo a encender permite que el sistema se reinicie, eliminando estos problemas temporales. Además, algunos modelos de routers actualizan automáticamente su firmware al reiniciarse, mejorando la seguridad y el rendimiento de la red.

Por su parte, este truco no requiere conocimientos técnicos y puede restaurar rápidamente una conexión estable en casos de lentitud repentina.

Qué dispositivos desconectar para mejorar la velocidad de WiFi

No hay que saturar la red de internet. (Foto: Freepik)

Cada dispositivo conectado al WiFi consume ancho de banda, incluso si no está en uso. Smartphones, televisores inteligentes y consolas de videojuegos pueden estar ejecutando actualizaciones o sincronizando datos en segundo plano, lo que reduce la velocidad disponible para otras tareas importantes.

Desconectar los dispositivos que no se están utilizando libera ancho de banda para aquellos que realmente lo necesitan. Esto se puede gestionar a través de la configuración del router, donde es posible identificar y bloquear temporalmente dispositivos no prioritarios.

Cuál es el mejor ancho de banda

Elegir el ancho de banda adecuado depende del tipo de actividad que se realice. La banda de 2.4 GHz ofrece una mayor cobertura y es ideal al navegar por internet en dispositivos alejados del módem.

No obstante, esta banda puede estar más congestionada, especialmente en áreas urbanas donde múltiples redes WiFi están activas. Por otro lado, la banda de 5 GHz proporciona velocidades más rápidas pero tiene un alcance limitado.

Con estas prácticas no se detendrán las reuniones virtuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La 5 GHz es ideal para transmitir videos en alta definición, jugar en línea o realizar videollamadas. Muchos routers modernos permiten alternar entre ambas bandas, una funcionalidad que puede configurarse en el menú de ajustes.

Cómo elegir una contraseña segura para la red WiFi

Una clave WiFi segura no solo protege la red de posibles intrusos, sino que también garantiza que el ancho de banda no se desperdicie en dispositivos que no estén autorizados. Las contraseñas simples o predeterminadas son vulnerables a ataques, lo que puede ralentizar la conexión al ser utilizadas por usuarios externos.

Hay que establecer una contraseña robusta que combine letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Además, activar el cifrado WPA3, si está disponible, proporciona una capa adicional de seguridad. Cambiar la contraseña periódicamente también ayuda a mantener la red protegida y optimizada.