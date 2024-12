El truco en YouTube para regresar al pasado y ver videos antiguos

YouTube permite encontrar los primeros videos que se publicaron en la plataforma hace casi 20 años. (MONIKA SKOLIMOWSKA/DPA-ZENTRALBI - ARCHIVO)

YouTube fue creada en 2005, por lo que es una plataforma con casi 20 años de contenido y hay muchos videos antiguos que pueden ser rescatados. Para lograrlo existe un truco que permite viajar al pasado y encontrar ese contenido que se hizo viral hace más de una década.

Este truco, conocido principalmente por usuarios de Reddit, ofrece una manera de rescatar videos enterrados bajo capas de algoritmos y material reciente. Pero cualquiera lo puede usar y no se necesita ninguna suscripción. Solo seguir nuestras recomendaciones.

Cómo funciona el truco para viajar al pasado en YouTube

El secreto radica en dos comandos específicos que puedes usar al realizar una búsqueda en YouTube: “before:” y “after:”. Estos términos, seguidos de un año concreto, permiten limitar los resultados de búsqueda al período temporal que desees explorar. Por ejemplo, si buscas videos publicados antes de 2010, puedes escribir “videojuegos before:2010″. Esto mostrará únicamente clips de videojuegos subidos a la plataforma antes de ese año.

Si quieres delimitar aún más la búsqueda y encontrar videos dentro de un intervalo de tiempo, puedes combinar ambos comandos. Por ejemplo, escribir “música rock after:2010 before:2015″ te permitirá localizar videos relacionados con el género musical que se hayan publicado entre 2010 y 2015.

Esta técnica funciona en cualquier dispositivo donde utilices YouTube, ya sea en un teléfono móvil, una tableta, una computadora o incluso en televisores inteligentes. No requiere activar ninguna función especial ni instalar herramientas adicionales. Solo necesitas escribir los comandos en el cuadro de búsqueda junto con las palabras clave que describan el contenido que buscas.

Qué tipo de videos se pueden encontrar al viajar en el tiempo en YouTube

Este truco funciona para cualquier tipo de contenido, pero al intentar viajar al pasado seguramente encontraremos videos característicos de esa época en la plataforma, como compilaciones de caídas, canciones antiguas y los clásicos videos de gatos. Aquí algunas opciones para aprovechar esta herramienta:

Clásicos del humor : clips de humor icónico que marcaron la primera etapa de YouTube, desde videos doblados hasta compilaciones de bloopers.

Primeros intentos virales : videos amateurs que, en su momento, lograron captar la atención del público global y que hoy forman parte de la historia de la plataforma.

Cultura pop y eventos históricos : clips relacionados con eventos de impacto global, como lanzamientos de tecnología, noticias relevantes o momentos virales de la década de los 2000.

Música y entretenimiento: desde los primeros covers subidos por artistas desconocidos hasta videos musicales de rock, pop y otros géneros que marcaron la época.

Y para hacerlo, dejamos algunos ejemplos de comandos para aplicar en YouTube y encontrar los primeros videos que se subieron:

“iPhone before:2007″ : encuentra videos sobre el lanzamiento del primer iPhone, incluyendo filtraciones y especulaciones de la época.

“videojuegos before:2010″ : descubre trailers y clips relacionados con videojuegos que marcaron los primeros años de la plataforma.

“música indie after:2008 before:2012″ : limita tu búsqueda a bandas independientes que subieron música durante este período.

“cultura geek before:2006″: redescubre videos de eventos y fenómenos que marcaron los inicios de la cultura geek en Internet.

Al usar este truco, es importante recordar que YouTube no tiene contenido anterior a 2005, ya que ese fue el año de su lanzamiento. Por lo tanto, comandos como “before:2004″ no generarán resultados. Asimismo, es posible que algunos videos antiguos hayan sido eliminados o que su calidad no sea comparable con los estándares actuales, pero el valor histórico y nostálgico compensa cualquier limitación técnica.

Cómo identificar videos confiables sobre salud en YouTube

La nueva herramienta YouTube Health ya está disponible en Colombia, ofreciendo a los usuarios acceso directo a contenido de salud verificado. Esto es especialmente importante considerando que, según YouTube, en Colombia se suben más de 1 millón de videos sobre salud al año, acumulando 6.500 millones de visualizaciones, de las cuales 900 millones están relacionadas con salud mental.

YouTube Health introduce varias funciones diseñadas para destacar información confiable:

Estante de contenido de salud : muestra videos de fuentes verificadas en los resultados de búsqueda.

Panel de información : incluye indicaciones como “De una facultad de medicina acreditada” en los videos.

Recursos en crisis : proporciona líneas de ayuda en búsquedas como “bulimia”.

Contexto de salud : presenta definiciones breves de enfermedades antes de mostrar videos.

Recursos en emergencia: ofrece guías prácticas para primeros auxilios.

Para obtener resultados confiables, utiliza términos claros como “síntomas de migraña” y verifica avisos de contenido acreditado. Aunque útil, este material no reemplaza el diagnóstico médico. Siempre consulta a un especialista y comparte información verificada para evitar autodiagnósticos.