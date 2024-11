Cómo descargar WhatsApp en modo Azul para Android

Esta versión no oficial está en tono azul. (Imagen ilustrativa Infobae)

WhatsApp Plus Azul es una versión no oficial de la plataforma de Meta, utilizada por algunos usuarios de Android debido a sus funciones adicionales no disponibles en la aplicación original. Para descargar esta aplicación modificada, es fundamental verificar que el sitio sea confiable y cuente con comentarios positivos de otros usuarios.

Aunque existen formas relativamente seguras de obtenerla, es importante tomar precauciones debido a los riesgos de seguridad asociados y posibilidad de que Meta suspenda la cuenta del usuario.

Cómo descargar esta aplicación en Android

Cada usuario considera si es prudente descargar e instalar esta versión no oficial de la aplicación de Meta.

El proceso para descargar esta aplicación es el siguiente:

Habilitar la instalación desde fuentes desconocidas

En el dispositivo Android, ir a ‘Configuración’, luego a ‘Seguridad’ y activar la opción ‘Orígenes desconocidos’ para permitir la instalación de aplicaciones fuera de la Play Store.

Realiza una copia de seguridad de los chats

Antes de instalar esta aplicación, es clave respaldar las conversaciones en la versión oficial para no perder información importante.

Descarga desde fuentes confiables

Acceder a sitios web con buena reputación para obtener el archivo APK. Evitar enlaces de origen dudoso que puedan contener malware.

Esta versión de la plataforma de mensajería no está en la tienda de aplicaciones de Android.

Cuáles son los riesgos de esta aplicación

Los riesgos de descargar esta aplicación, al ser una versión no oficial de Meta, implica varios riesgos como:

Suspensión de la cuenta

Al usar aplicaciones modificadas, los usuarios violan los términos de servicio de Meta, lo que puede resultar en la suspensión temporal o permanente de la cuenta.

Falta de seguridad en los datos personales

Esta versión no cuenta con las medidas de encriptación de extremo a extremo que garantiza la versión oficial, lo que expone mensajes, fotos y videos al robo o interceptación por terceros.

Vulnerabilidad a malware y virus

Como la aplicación debe descargarse de fuentes externas no verificadas, existe un alto riesgo de que los archivos APK contengan malware o spyware que comprometan el dispositivo.

Para instalar esta aplicación es clave que el usuario habilite la descarga de fuentes desconocidas.

Ausencia de actualizaciones oficiales

Dicha aplicación no recibe actualizaciones directas de Meta, lo que deja la aplicación expuesta a errores de software y brechas de seguridad.

Robo de información personal

Algunas versiones modificadas pueden recopilar datos sensibles del usuario, como contactos, ubicación o información bancaria, para fines malintencionados.

Incompatibilidad con dispositivos

Al no estar diseñada específicamente para todos los sistemas operativos o dispositivos, su instalación puede causar fallos en el funcionamiento del teléfono.

Falsas promesas de funciones avanzadas

Aunque ofrece características adicionales, muchas de ellas no funcionan correctamente o pueden causar problemas en el rendimiento de la aplicación.

Cuando se trata de aplicaciones alteradas, los usuarios quedan expuestos al robo de datos.

Se recomienda cautela al considerar el uso de esta aplicación, ya que los riesgos superan los beneficios aparentes. La versión oficial de WhatsApp garantiza una mayor seguridad y confiabilidad.

Aplicaciones peligrosas en Android

Los usuarios de dispositivos Android podrían estar expuestos al espionaje de su información y conversaciones privadas si tienen instaladas ciertas aplicaciones en sus equipos. Entre estas se incluyen Rafaqat, Charla privada, Encuéntrame, Charlemos, Chat rápido, Charla, YohooTalk, TikTalk, Hola cha, Nido, GlowChat y WaveChat.

Esta advertencia proviene de un informe de la compañía de ciberseguridad ESET, titulado VajraSpy: un mosaico de aplicaciones de espionaje.

Cómo identificar una aplicación peligrosa en Android

Identificar una aplicación peligrosa en Android es posible si se tienen en cuenta estas recomendaciones:

Es importante que los usuarios se cuestionen los permisos que solicita las aplicaciones antes de empezar a utilizarla.

Revisar los permisos solicitados

Las aplicaciones que piden permisos innecesarios, como acceso a mensajes, contactos, cámara o ubicación sin una razón clara, son sospechosas.

Examinar el origen de la aplicación

Descargar aplicaciones solo desde Google Play Store reduce riesgos, ya que las fuentes externas pueden contener malware.

Consultar las reseñas y calificaciones

Leer los comentarios de otros usuarios. Opiniones negativas sobre fallos, comportamientos sospechosos o prácticas invasivas son una señal de alerta.

Los ciberdelincuentes suelen robar información cuando el usuario baja la guardia e instala una aplicación de una fuente poco confiable.

Investigar al desarrollador

Comprobar si el desarrollador tiene otras aplicaciones legítimas y bien valoradas. Los desarrolladores poco conocidos o anónimos pueden ser riesgosos.

Analizar el consumo de batería y datos

Una aplicación peligrosa puede consumir batería o datos en exceso, ya que suele ejecutarse en segundo plano para enviar información a terceros.

Observar anuncios invasivos

Las aplicaciones que muestran anuncios constantes, incluso fuera de la propia app, podrían estar recopilando datos o instalando software malicioso.