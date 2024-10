MrBeast será el nuevo rey del empleo para influenciadores: Compró un negocio parecido a LinkedIn

Este personaje comenzó a formar su imperio millonario posicionándose en el mundo digital. (Foto: YouTube)

El famoso YouTuber estadounidense Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast, ha adquirido Vouch, una startup emergente que está enfocada en transformar el proceso de contratación de creadores de contenido.

La compra, cuyo valor no ha sido revelado, hace parte de la estrategia de Donaldson por diversificar sus inversiones más allá de las redes sociales, ampliando su alcance en un sector que está en plena expansión.

Vouch, que fue fundada hace apenas dos años por Marty Pesis, se presenta como una plataforma diseñada específicamente para creadores de contenido, funcionando de manera similar a LinkedIn, pero enfocada en las necesidades particulares de esta industria.

Cómo funciona el LinkedIn para creadores de contenido

La red conectará a creadores de contenido de diversas partes del mundo. (Foto: Freepik)

Desde su creación, ha conseguido atraer a más de 35.000 candidatos registrados, un indicativo de la creciente demanda por herramientas especializadas en el ámbito del contenido digital.

La plataforma ofrece a los usuarios la posibilidad de crear perfiles detallados que exhiben sus habilidades, colaboraciones previas y experiencias, con el objetivo de facilitar su contratación para proyectos creativos.

Por qué MrBeast decidió comprar esta plataforma

Con más de 310 millones de suscriptores en YouTube y una fortuna estimada en 700 millones de dólares, Donaldson ha sabido utilizar su plataforma para impulsar una serie de iniciativas comerciales, como su cadena de hamburgueserías y su línea de chocolates.

Este mercado es uno de los más prometedores en la actualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la compra de Vouch es un paso que va más allá de su diversificación habitual. El interés de Donaldson en esta empresa subraya la importancia de las plataformas digitales en la economía de los creadores de contenido, un sector que está en auge.

Según estimaciones de Goldman Sachs, el mercado de los creadores de contenido podría alcanzar los 480 mil millones de dólares para 2027, lo que lo convierte en un espacio sumamente atractivo para inversiones a gran escala.

Cuál es el futuro del negocio de los creadores de contenido

A diferencia de LinkedIn, que ha sido la plataforma de referencia para profesionales en todo tipo de sectores, Vouch se centra exclusivamente en los creadores de contenido, una industria que ha crecido exponencialmente gracias al auge de las redes sociales y la demanda de contenido original en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram.

El YouTuber maneja ganancias superiores a decenas de millones de dólares. (Foto: @mrbeast)

Esta economía en expansión ha dado lugar a una creciente necesidad de conectar a los creadores con marcas, empresas y oportunidades laborales. Vouch utiliza tecnología de inteligencia artificial para optimizar este proceso, conectando a los candidatos con ofertas que se ajusten a sus habilidades y experiencias.

Una de las características más destacadas de Vouch es su capacidad para facilitar la interacción directa entre creadores y empleadores, permitiendo el envío de mensajes y la colaboración dentro de la misma plataforma.

Además, la startup ofrece a las empresas la posibilidad de crear páginas personalizadas de carreras y publicar ofertas de trabajo adaptadas a sus necesidades específicas. Esto no solo ayuda a mejorar la visibilidad de las oportunidades laborales, sino que también facilita la contratación de talentos creativos altamente cualificados.

Qué otros inversores ha tenido la plataforma

Falta potenciar esta plataforma que dará mayores oportunidades a este sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El éxito inicial de Vouch y su potencial futuro no han pasado desapercibidos para los inversores. La plataforma ha recibido apoyo financiero de reconocidas firmas de inversión como Seven Seven Six, Liquid 2 Ventures, Shrug Capital y Niche Capital, además de WorkPlay Ventures.

También, ha atraído la atención de inversores ángeles destacados como Andreas Klinger y Siqi Chen, quienes han apostado por el futuro de Vouch como una herramienta clave para la economía de los creadores de contenido.

Por su parte, esta adquisición para los creadores de contenido, podría traducirse en un mayor acceso a oportunidades laborales y mejores herramientas para gestionar sus carreras profesionales. Al mismo tiempo, para las marcas y empresas, representa una forma eficiente de conectar con talentos creativos en un mercado cada vez más competitivo.