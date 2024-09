Cinco secretos que dejó Steve Jobs a los jóvenes para que tengan éxito

El empresario fue muy insistente con tener un pensamiento que fuera disruptivo. (Foto: by Justin Sullivan/Getty Images)

La mayoría de jóvenes que estudian o se dedican a un oficio planean alcanzar sus objetivos y metas, aunque estos no están exentos de desafíos. Por este motivo, recomendaciones de figuras reconocidas como Steve jobs que pese a su fallecimiento hace más de una década, siguen siendo influyentes

El icónico cofundador de Apple, es recordado no solo por ser una de las figuras más influyentes en la historia de la tecnología, sino también por su enfoque sobre cómo alcanzar el éxito personal y profesional. Su capacidad para combinar innovación dejó un legado de lecciones de vida que pueden guiar a cualquier joven en su camino hacia el éxito.

A lo largo de su carrera, Jobs enfrentó múltiples desafíos, desde su despido de Apple hasta su posterior retorno triunfal, y utilizó esas experiencias para forjar una filosofía sobre el trabajo, la vida y la creatividad.

Cuál es el secreto de Steve Jobs para alcanzar el éxito

Jobs evidenció su pasión en la formación de Apple. (Foto: REUTERS/Mike Segar/Foto de archivo)

Uno de los principios más repetidos por Steve Jobs es la importancia de encontrar y seguir lo que realmente le apasiona a cada uno. En su famoso discurso de graduación en la Universidad de Stanford en 2005, Jobs dijo: “La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si no lo has encontrado aún, sigue buscando. No te conformes”.

El empresario creía firmemente que la clave del éxito no era solo trabajar duro, sino enfocarse en algo que realmente importa. Este consejo es vital en un momento de la historia donde muchas personas eligen carreras basadas en factores externos como el dinero o la presión social.

Jobs animaba a los jóvenes a explorar, arriesgarse y no conformarse con menos de lo que realmente los haga felices. Para él, la pasión no solo es una fuente de motivación, sino una guía para tomar decisiones más sabias y gratificantes.

En qué momentos se deben decir no, según Steve Jobs

Jobs motivó a los jóvenes a no congestionar su mente con distintas tareas sin importancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steve Jobs enfatizaba la importancia de aprender a decir “no” para concentrarse en lo que verdaderamente importa. Jobs era conocido por ser implacable cuando se trataba de eliminar proyectos o ideas que no estaban alineados con su visión. “Es solo diciendo ‘no’ que puedes concentrarte en lo realmente importante”, decía.

En el mundo actual, donde la cantidad de distracciones y oportunidades es casi infinita, los jóvenes deben aprender a priorizar. Jobs entendía que para lograr un impacto significativo, era necesario enfocarse en un puñado de cosas bien hechas, en lugar de intentar hacerlo todo.

Este principio de enfoque permitió que Apple lanzara productos innovadores y revolucionarios para su tiempo, desde el iPhone hasta el iPad, y se consolidara como una de las empresas más exitosas del mundo.

Por qué nunca rendirse según Steve Jobs

Steve Jobs supo sobreponerse a los retos de una gran empresa. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach)

La carrera de Steve Jobs no estuvo exenta de dificultades. En 1985, fue despedido de Apple, la compañía que había cofundado. Este golpe personal y profesional habría sido devastador para muchos, pero Jobs lo utilizó como una oportunidad para reinventarse.

Fundó nuevas empresas como NeXT y Pixar, y eventualmente regresó a Apple en 1997, transformándola en una de las empresas más valiosas del mundo. Este episodio reflejó la importancia de la resiliencia, la capacidad de recuperarse de los fracasos. Para Jobs, el fracaso no era el fin del camino, sino una oportunidad para aprender y mejorar.

Los jóvenes deben entender que los reveses son inevitables, pero que lo más importante es cómo responden a esos desafíos. Jobs demostró que la perseverancia y la capacidad de adaptarse pueden convertir los fracasos en trampolines hacia la consecución de un objetivo.

Por qué nunca se debe perder la curiosidad

La curiosidad es la que ha ocasionado los principales avances de la sociedad moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steve Jobs fue un eterno curioso. Su interés en diferentes áreas, desde el diseño hasta la tipografía, influenció profundamente la creación de los productos Apple. En su juventud, tomó un curso de caligrafía que luego inspiraría las tipografías y los estilos de los primeros Mac.

Este enfoque multidisciplinario es lo que, según Jobs, permitió que Apple creara productos que no solo fueran funcionales, sino también estéticamente bellos y fáciles de usar. Para el empresario, nunca era suficiente saber solo de tecnología.

Instaba a los jóvenes a ser curiosos, a explorar diferentes campos y a aprender de todo lo que les rodeaba. En un plano laboral en constante cambio, donde las habilidades se vuelven rápidamente obsoletas, Jobs entendió que el aprendizaje continuo es esencial para mantenerse relevante y creativo.

Qué dice Steve Jobs sobre perder la fe

Varios dispositivos de Apple mantienen el enfoque que comenzó Jobs. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

Uno de los legados más importantes de Steve Jobs fue su capacidad para mantener una visión clara y consistente. Desde el principio, su objetivo no era solo crear productos, sino diseñar dispositivos que cambiaran la sociedad.

Esta visión lo llevó a tomar decisiones radicales, como centrarse en la simplicidad y la experiencia del usuario, en un momento en que muchas empresas competían por tener más funciones y complejidad.

Instaba a los jóvenes a tener una visión clara de lo que querían lograr y a no dejarse desviar por las modas pasajeras o las opiniones de los demás. Asimismo, la visión de Jobs de “hacer las cosas diferentes” no solo definió a Apple, sino que se convirtió en una filosofía que inspiró a millones.