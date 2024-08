Selección de los videojuegos imprescindibles en PlayStation Plus

Los videojuegos permiten a los usuarios involucrarse en las historias y las mecánicas, a la par de entretenerse por horas. (Jesús Avilés/Infobae)

PlayStation Plus ha consolidado su posición como una de las plataformas de juegos más populares, ofreciendo a sus suscriptores acceso a un vasto catálogo de títulos. Cada semana, la plataforma revela cuáles son los videojuegos imprescindibles, reflejando las preferencias y tendencias de millones de usuarios alrededor del mundo. A continuación exploramos el top de los videojuegos más jugados en PlayStation Plus, analizando lo que los hace tan atractivos para la comunidad gamer.





Cuáles son los juegos más populares:

La primera consola de la serie PlayStation se lanzó por primera vez en Japón en 1994.(Archivo Infobae/Agencias)

1.- Uncharted: Colección Legado de ladrones

Busca tu fortuna y deja tu marca en el mapa en UNCHARTED: Colección Legado de ladrones. Disfruta de los escenarios de acción cinematográfica y de la emocionante experiencia de juego de alto impacto de la mítica franquicia de Naughty Dog. Descubre la historia perdida con los carismáticos ladrones Nathan Drake y Chloe Frazer que viajan por el mundo en busca de aventuras extraordinarias y tradiciones olvidadas. Para las personas que disfrutaron de los siguientes títulos:The Last of Us Part I, Control Género: Acción / Un jugador

2.- Demon’s Souls

Esgrime armas de guerra y el poderoso arte de la hechicería para potenciar tus estadísticas y librar brutales batallas contra jefes en este increíble remake precursor de Dark Souls creado por From Software. Explora los rincones más oscuros de un reino olvidado y sumido en las tinieblas, donde forjarás una débil relación con los habitantes que quedan mientras intentas desentrañar su lúgubre historia. Forma equipo con otros jugadores en modo cooperativo para trazar las bifurcaciones fracturadas del Nexo o invadir el mundo de otro jugador y enfrentarse en duelos PvP tácticos. Para los jugadores que disfrutaron: Elden Ring, Lies of P Género: Un jugador / Aventura

3.- Lost Judgment

En la piel de Takayuki Yagami, un exabogado devenido en investigador privado, investiga una conspiración criminal y reparte justicia con tus artes marciales en el Japón de la actualidad. Aprovecha una serie de artilugios de espionaje para infiltrarte y revelar la verdad junto a tu compañero ex-yakuza Masaharu Kaito. Aparte de la apasionante campaña, podrás explorar reconstrucciones realistas de los distritos de Tokio y Yokohama, disfrutar de juegos arcade, casos secundarios y variados minijuegos. Para los jugadores que disfrutaron: Like a Dragon: Infinite Wealth, Yakuza 0 Género: JRPG

4.- Returnal

Entra en Átropos, un planeta cambiante de biomas alienígenas, civilizaciones antiguas y decenas de habitantes que no están muy entusiasmados con tu llegada. Returnal es un fluido juego de disparos con una banda sonora electrónica de ambiente, unidos por un misterio central que te hará regresar por más. Para las personas que disfrutaron de los siguientes títulos: Alienation, Hades, Doom Eternal Género: Acción / Roguelike

5.- Final Fantasy VII Remake Intergrade

Esta remasterización del clásico JRPG de PlayStation hace alarde de unos gráficos que sobrepasan las cinemáticas prerrenderizadas del original y cuenta con una versión fielmente actualizada de la banda sonora del juego. El nuevo sistema de pelea complace tanto a los nuevos jugadores como a los veteranos, ya que ofrece una mezcla de combate en tiempo real y ataques, hechizos y poderosas rupturas de límites a través de un menú. Todo está conectado por una historia diseñada para mantener en vilo incluso a los aficionados más curtidos con significativos cambios y adiciones. Para los jugadores que disfrutaron: Final Fantasy XVI, Persona 5 Royal Género: JRPG / Acción

Existe una gran variedad de géneros y clasificaciones de videojuegos, como acción, aventura, RPG, estrategia, deportes, entre otros. (Archivo Infobae/Agencias)

6.- Kingdom Hearts 3

Emprende un viaje a través de mundos fantásticos recreados fielmente y frustra los planes de los Sincorazón en esta exitosa colaboración entre Square Enix y Disney. Conoce, traba amistad y lucha junto al Pato Donald, Goofy y todo un elenco de héroes entrañables de películas como Monsters, Inc., Toy Story y Enredados. En la piel de Sora, el histórico portador de la Llave espada, participa en combates hack-and-slash e invoca la magia de tus compañeros para vencer las fuerzas de la oscuridad con el poder de la amistad. Para jugadores que disfrutaron: Final Fantasy XV, Neo: The World Ends With You Género: JRPG

7.- Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Si los supervillanos de Marvel en Nueva York pensaron que la tendrían fácil con Spider-Man fuera de la ciudad, se llevarán una sorpresa. La continuación de Marvel's Spider-Man (2018), una obra maestra de Insomniac Games, ofrece una sentida historia de madurez que hace hincapié en el intenso combate de su predecesor. Para las personas que disfrutaron de los siguientes títulos:Batman Arkham Knight, inFAMOUS: Second Son Género:Mundo abierto / Superhéroes

8.- Assassin's Creed Odyssey

Convierte un proscrito en un ídolo en esta historia de heroísmo espartano que te permitirá explorar una emocionante recreación de la Antigua Grecia. Escoge el papel de Alexios o de Kassandra para jugar y personaliza a tu gusto su historia cargada de mitos. Fortalece tus habilidades con mejoras, busca equipamientos que te llevarán a otro nivel y conoce a figuras históricas en este extenso mundo abierto. Navega, cabalga y explora a tu paso a través del paisaje, esquivando despiadados mercenarios y participa en combates navales mientras sigues la pista de un misterioso culto. Para jugadores que disfrutaron: Horizon Forbidden West, The Witcher 3: Wild Hunt Género: Mundo abierto / Aventura

9.- Control

Esgrime siniestros poderes sobrenaturales en el papel del nuevo director de la Oficina Federal de Control, una enigmática organización gubernamental alojada dentro de un rascacielos que desafía las alturas. En la piel de la forastera Jesse Faden, intentarás purgar las oficinas centrales de la OFC del Siseo, una amenaza sobrenatural que convierte a los empleados en marionetas. Recorre espacios atmosféricos, lucha contra enemigos con tu Arma de Servicio cambiaformas y busca la verdad detrás de la desaparición del hermano de Jesse mientras exploras el alucinante agujero de conejo creado por Remedy Entertainment. Para los jugadores que disfrutaron: Alan Wake 2, SOMA Género: Terror / Un jugador

10.- Far Cry 6

Bienvenidos a Yara, un paraíso tropical congelado en el tiempo. Far Cry 6 sumerge a los jugadores en el mundo lleno de adrenalina de una revolución guerrillera moderna. Juega como Dani Rojas y únete a la revolución para hacer retroceder el régimen opresor del dictador Antón Castillo y su hijo adolescente Diego, a los que darán vida la estrella de Hollywood Giancarlo Esposito (El mandaloriano, Breaking Bad) y Anthony González (Coco). Para quienes disfrutaron de: Red Dead Redemption 2, Just Cause 4 Género:Mundo abierto /Shooter en primera persona

Qué planes tiene disponibles PlayStation Plus

Los videojuegos tienen diferentes clasificaciones y géneros.(Archivo Infobae/Agencias)

PlayStation Plus dispone de tres planes diseñados para satisfacer la diversa gama de intereses de sus usuarios. El plan PlayStation Plus Essential proporciona acceso al multijugador en línea, dos juegos descargables mensuales y descuentos exclusivos en la PlayStation Store. Es un plan básico pero completo, que cubre las necesidades esenciales para los jugadores que buscan una experiencia de juego básica.

El plan PlayStation Plus Extra amplía las prestaciones del plan Essential al ofrecer un catálogo de hasta 400 juegos de PS4 y PS5, disponibles para descarga. Este plan es perfecto para aquellos que desean una mayor variedad de juegos y la posibilidad de descubrir nuevos títulos constantemente, sin tener que preocuparse por costos adicionales.

Por último, el plan PlayStation Plus Premium ofrece la experiencia más completa y versátil. Además de incluir todas las ventajas de los planes Essential y Extra, este plan proporciona acceso a una biblioteca de juegos clásicos de PlayStation, abarcando títulos de PS1, PS2 y PSP. También incluye la posibilidad de jugar en la nube a juegos de PS3 y pruebas de juegos por tiempo limitado. Esta opción es ideal para los jugadores que buscan la máxima flexibilidad y acceso a un amplio rango de juegos.