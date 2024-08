Tesla en problemas por su sistema de conducción autónoma: La IA y cámaras serían insuficientes

El software IA y cámara sería insuficiente para la detección de elementos desconocidos en la carretera. REUTERS/Peter Cziborra/File Photo

Los vehículos de Tesla se distinguen por su función de conducción autónoma total, Autopilot FSD (Full Self Driving). Este sistema combina inteligencia artificial con cámaras integradas en el auto. Sin embargo, este sistema han sido señalado como la posible causa de decenas de accidentes automovilístico.

De los más de 1.000 accidentes notificados por Tesla a la NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera de Estados Unidos), The Wall Street Journal analizó 222 incidentes. Entre estos, 44 se debieron a que los vehículos de Tesla se desviaron repentinamente de su trayectoria y 31 se produjeron cuando los autos no se detuvieron o no cedieron el paso.

Cómo funcionan los autos de Tesla

El sistema Autopilot FSD opera gracias a una serie de cámaras ubicadas delante, detrás y en los laterales del coche. Estas cámaras permiten monitorear el tráfico, otros vehículos, así como identificar la carretera con sus elementos viales como carriles y señales de tráfico.

De este modo, las cámaras vigilan constantemente el entorno del Tesla y, mediante machine learning (aprendizaje automático), el coche calcula cómo debe comportarse cuando el conductor activa el Autopilot (control de crucero activo) o la conducción autónoma total, el Autopilot FSD.

El manual de usuario de Tesla señala que los conductores siempre deben estar pendientes del recorrido y estar listos para tener las manos en volante. REUTERS/David Swanson

Sin embargo, los problemas surgen cuando el software enfrenta obstáculos desconocidos con los que no fue entrenado, explicó Phil Koopman, profesor asociado de ingeniería eléctrica e informática en la Universidad Carnegie Mellon, al medio mencionado.

Tesla de Elon Musk, ha sostenido que su estrategia de utilizar únicamente cámaras para detectar obstáculos es suficiente, y que sensores adicionales como radares.

“Mantenga las manos en el volante en todo momento y preste atención a las condiciones de la carretera, al tráfico circundante y a otros usuarios de la vía (como peatones y ciclistas). Preste atención a la carretera en todo momento y esté siempre preparado para actuar inmediatamente cuando sea necesario”, dice el manual de usuario de Tesla.

Sensores, una posible solución

El modelo más reciente de Tesla es la camioneta con diseño futurista Cybertruck. REUTERS/Agustin Marcarian

Volvo, Honda y Mercedes, entre otros fabricantes que desarrollan vehículos con conducción autónoma, utilizan una combinación de cámaras, radar y lidar. A diferencia de Tesla, que depende en gran medida de las cámaras y el machine learning, estos otros fabricantes emplean sensores más complejos en sus prototipos de conducción autónoma.

El uso de lidar, que significa “detección y rango de luz”, permite a estos vehículos crear mapas tridimensionales detallados del entorno, mejorando la capacidad de detectar y responder a obstáculos y condiciones de la carretera. El radar, por su parte, proporciona datos precisos sobre la velocidad y la distancia de objetos circundantes, incluso en condiciones de poca visibilidad.

Al integrar múltiples tipos de sensores, los vehículos pueden compensar las limitaciones de un único sistema, ofreciendo una mayor seguridad y fiabilidad en diversas situaciones de conducción.

La integración de sensores podría solucionar los problemas de identificación de elementos desconocidos por los autos Tesla. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Retiro de carros Tesla

En mayo de 2024, Tesla retiraba 125.227 vehículos del mercado en Estados Unidos debido a un defecto en el sistema de advertencia del cinturón de seguridad, según informó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) y reportó NBC News.

Este problema podría incrementar el riesgo de lesiones en caso de accidente, ya que la señal luminosa y el timbre de advertencia del cinturón de seguridad podrían no activarse si el conductor no lleva el cinturón puesto.

Para solucionar este problema, Tesla se comprometió a lanzar una actualización de software inalámbrica que abordará el mal funcionamiento del sistema de advertencia.

La NHTSA señaló que la solución implicará eliminar la dependencia del software del sensor de ocupación del asiento del conductor, permitiendo así que las señales de recordatorio del cinturón de seguridad se activen exclusivamente en función del estado de la hebilla del cinturón y del encendido del vehículo.

El retiro de estos vehículos impactó a varios modelos específicos, incluyendo el Modelo S (2012-2024), el Modelo X (2015-2024), el Modelo 3 (2017-2023) y el Modelo Y (2020-2023).