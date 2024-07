Conoce lo único que la Inteligencia Artificial nunca podrá crear, según Steven Spielberg

El cineasta reconocido dirigió una película donde en un futuro utópico, la IA iba a ser determinante en la sociedad. (Tomado de YouTube/Mr. Dutch - Trailers)

Steven Spielberg expresó su preocupación sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en la creación artística. El reconocido director, quien en 2001 estuvo a cargo de la película de ciencia ficción “A.I. Inteligencia Artificial”, comentó en una entrevista en 2023 que le resulta alarmante dejar la creación de contenido artístico en manos de esta tecnología.

Sus críticas se centran en la falta de moralidad en el desarrollo de estos modelos. Spielberg comparó la situación actual con la trama de su propia película, donde los humanos dependen completamente de las máquinas para existir.

En este sentido, alertó sobre el riesgo de caer en una deshumanización del arte, debido a que estas tecnologías, según él, carecen de “alma”; siendo lo único que nunca podrá replicar, y que es la esencia del arte.

Por qué Steven Spielberg teme a la inteligencia artificial

Directores creen que la IA no tiene un factor humano que distinga un contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sus declaraciones, Spielberg destacó lo inquietante que le resulta la idea de delegar el proceso creativo a una máquina. “La IA me pone muy nervioso”, confesó el cineasta, señalando que una de sus preocupaciones principales es que las computadoras carecen de la capacidad para aportar una perspectiva humana.

Esta capacidad es esencial en la creación artística. “Al dar autonomía a una computadora, dejamos de lado el punto de vista humano”, agregó el director.

También, el cineasta, que se ha posicionado en múltiples ocasiones a favor de la innovación y el avance tecnológico en el cine, no está en contra del uso de herramientas digitales.

Se apoya la idea de que humanos y la tecnología trabajen de la mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De hecho, se mostró entusiasta sobre las posibilidades que estas herramientas ofrecen cuando son utilizadas por artistas humanos. “Cuando un ser humano utiliza herramientas digitales para expresarse y comunicar algo, es fantástico”, comentó.

Sin embargo, fue enfático al rechazar la idea de que las máquinas asuman tareas creativas como la escritura de libros, la composición de música o la dirección de películas. Se une a otros famosos que dicen que la creatividad humana no puede ser reemplazada por algoritmos.

Cómo es percibida la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento

En la industria del entretenimiento, la irrupción de la inteligencia artificial ha sido bien recibida por algunos por la rapidez y precisión con la que puede realizar ciertas tareas.

Herramientas como ChatGPT, capaz de generar texto a partir de instrucciones de lenguaje natural, o Midjourney, que crea imágenes basadas en descripciones detalladas, son claro ejemplo de los avances logrados.

ChatGPT ha sido usada en producciones de bajo presupuesto para crear un guión. (Foto: EFE/ Rayner Peña R)

Sin embargo, críticos como Spielberg y otros creativos de la industria consideran que los resultados obtenidos mediante IA carecen de un componente esencialmente humano.

Por qué genera pánico la inteligencia artificial en el arte, el cine y la música

La preocupación de Spielberg no es única. Otros artistas y creadores de contenido también han manifestado su inquietud sobre el creciente uso de la IA en procesos creativos.

Argumentan que, si bien estas tecnologías pueden ser una ayuda significativa en determinadas tareas, no deberían reemplazar al ser humano en la creación artística. El arte, sostienen, es una extensión de la experiencia humana y refleja emociones, vivencias y perspectivas que una máquina simplemente no puede replicar.

En la música, el uso de IA ha tenido controversia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, en la música, varios compositores han expresado sus reservas sobre el uso de la IA para crear partituras. Aunque reconocen que el software puede generar composiciones únicas, siente que falta el componente emocional que un compositor humano aporta a su obra.

Qué pasará con el futuro de la inteligencia artificial

A medida que las herramientas de inteligencia artificial continúan evolucionando y mejorando, la discusión sobre su papel en la creación artística se vuelve cada vez más relevante.

Spielberg y otros artistas no se oponen completamente a su uso, sino que abogan por un enfoque equilibrado donde la tecnología sea una aliada del artista, no un sustituto. La clave, según ellos, está en utilizar estas herramientas para potenciar la creatividad humana, no para reemplazarla.

El debate sobre la inteligencia artificial y la creación artística es una preocupación más amplia sobre el impacto de la tecnología en la sociedad. Mientras algunos ven en la IA una oportunidad de evolución y mejora, otros temen que esta suponga una amenaza para aspectos fundamentales de la esencia humana.