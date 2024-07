Truco para evitar que un vecino acceda a tu red WiFi sin permiso

La conectividad es uno de los servicios más esenciales de esta época. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los dispositivos están interconectados y dependen de internet para funcionar, así que contar con una red WiFi segura y de amplia cobertura es más importante que nunca. Desde smartphones y laptops hasta electrodomésticos inteligentes, todos utilizan una red doméstica para acceder a la web.

No obstante, esta conveniencia implica riesgos, especialmente si la red no está adecuadamente protegida. Es frecuente que algunos vecinos intenten acceder a una conexión WiFi sin permiso. Este uso indebido no solo puede ralentizar la velocidad de internet, sino también, pone en riesgo la información personal y la seguridad de los dispositivos.

Por suerte, hay varias medidas que podemos tomar para blindar una red y evitar que terceros no autorizados se conecten a ella. A continuación, se detallan algunos trucos y recomendaciones para evitar que un vecino acceda a una red WiFi sin la autorización requerida.

Cómo cambiar el nombre y la contraseña de una red WiFi

Cambiar constantemente la conexión del WiFi es crucial para prevenir intursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar el nombre de la red (SSID) y la contraseña regularmente es uno de los métodos más efectivos para proteger tu red. El SSID es el nombre público de la red, visible para cualquier dispositivo que se encuentre dentro del rango de cobertura del router.

Al renombrar la red a algo único y no identificable, se reducen las posibilidades de que intenten acceder a ella por simples coincidencias. Una vez cambiado el nombre, hay que asegurarse de configurar una contraseña fuerte. Usar una combinación de letras (mayúsculas y minúsculas), números y símbolos para hacer la contraseña más difícil de descifrar.

Asimismo, se debe considerar desactivar la emisión del SSID. Esta acción oculta el nombre de la red en la lista de redes disponibles para cualquier dispositivo que busca una conexión, lo que añade una capa adicional de dificultad para los intentos de acceso no autorizados.

Cómo evitar que roben la contraseña del WiFi

El router tiene varias formas de proteger la red. (Foto: Freepik)

Para evitar que roben la contraseña del WiFi, el cifrado WPA3 es el estándar de seguridad más reciente para estas redes, y ofrece una protección muy superior a los antiguos estándares WPA y WPA2.

Este introduce varias mejoras significativas, como la configuración de seguridad individualizada que dificulta el ataque conocido como “captura y revisión” de datos, y una mayor protección ante robos de contraseñas al utilizar métodos de cifrado avanzados.

Además, el cifrado WPA3 proporciona protección adicional en redes públicas y abiertas, donde las conexiones son típicamente más vulnerables a ataques. Activar WPA3 en el router es un paso crucial para mantener la red segura ante los avances tecnológicos en la piratería informática.

También, mantener el firmware de tu router actualizado es fundamental, debido a que los fabricantes continuamente corrigen fallos de seguridad y mejoran las protecciones existentes a través de actualizaciones que se descargan e instalan.

Cómo crear una lista de dispositivos autorizados a usar una red WiFi

Con estas medidas se reduce las interferencias inoportunas del internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El filtrado de direcciones MAC es una herramienta que permite crear una lista blanca de dispositivos autorizados a conectarse a tu red WiFi, basándose en su dirección MAC única, que actúa como una “huella digital” de cada dispositivo.

Para configurar el filtrado de direcciones MAC, primero hay que identificar las direcciones MAC de todos los dispositivos que deseas autorizar. Luego, acceder a la configuración del router y añade estas direcciones a la lista de permitidos.

Además, configurar una red de invitados separada de la red principal es altamente recomendable si regularmente se comparte conexión WiFi con otros. Muchos routers modernos permiten configurar esta red secundaria, proporcionando una conexión a internet sin acceso a tus dispositivos personales.

Esto no solo mantiene la información privada segura, sino que también, facilita el cambio frecuente de contraseñas para los invitados, sin afectar la configuración de tu red principal.

Qué otras medidas tomar para prevenir intrusos en la red WiFi

Estar pendiente de qué dispositivos se conectan a la red WiFi es una medida crucial. (Foto: Freepik)

Existen otras medidas que pueden incrementar la seguridad de una red. Se debe monitorear regularmente los dispositivos conectados a una red para detectar cualquier intruso.

La mayoría de los routers permiten ver una lista de dispositivos conectados desde la interfaz de administración. Si se identifican dispositivos desconocidos, bloquea su acceso y cambia la contraseña para prevenir futuras intrusiones.

Configurar una Red Privada Virtual (VPN) en el router también puede añadir una capa extra de protección, cifrando toda la información que pasa a través de tu red. Esto es especialmente útil si tienes múltiples dispositivos conectados y quieres asegurar que todas las conexiones sean seguras.

Por su parte, reducir la potencia de la señal WiFi para limitar su alcance exclusivamente a tu hogar puede ser una estrategia útil, especialmente si se vive en un área densamente poblada.