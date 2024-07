Cómo usar en Colombia la nueva Inteligencia Artificial de Meta para WhatsApp, Instagram y Facebook

Meta AI es la inteligencia artificial de Meta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La inteligencia artificial de Meta, Meta AI, ya se encuentra disponible en español en varios países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Lo más característico de este chatbot es que se encuentra integrado en las redes sociales de WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger.

Meta también dispone de una versión independiente de las redes sociales en la página web de meta.ai que cualquier usuario puede utilizar iniciando sesión con alguna de las plataformas de Meta. Cabe señalar esta última plataforma solo se encuentra disponible en Estados Unidos.

Cómo acceder a Meta AI

Para iniciar a interactuar con el chatbot Meta AI, los usuarios disponen de dos formas: desde alguna red social de Meta o desde la página web meta.ai.

Meta AI ahora está disponible en más países de Latinoamérica. (Meta)

Cómo empezar a usar Meta AI en WhatsApp, Instagram o Messenger

Para iniciar un nuevo chat con Meta AI en WhatsApp, Instagram o Messenger, el usuario tiene dos opciones: seleccionar el botón azul ubicado en la parte inferior de la aplicación o ingresar “Meta AI” en la lista de chats.

Las personas también pueden incluir a Meta AI en un cualquier conversación con otro contacto al escribir “@MetaAI”.

Cómo entrar a meta.ai

Imagine Me será útil para crear contenido para redes sociales e imaginar diferentes situaciones en las que quisiéramos estar. (Meta AI)

Meta también dispuso de una página web exclusiva para este chatbot. Es un sitio ideal para las personas que desean interactuar con la IA sin las distracciones de las redes sociales. Basta con seguir estos pasos para iniciar a usar Meta AI en su página:

Ir a meta.ai Iniciar sesión con Instagram o Facebook. Empezar a interactuar con la IA.

Cómo utilizar Meta AI

Meta AI es un chatbot impulsado con inteligencia artificial similar ChatGPT. Una vez el usuario cuente con acceso, solo tienen que enviarle mensajes con las consultas o indicaciones necesarias para recibir una respuestas precisa.

Una de las nuevas funciones que ofrece Meta AI es ‘Imagíname’. Con esta herramienta, los usuarios pueden enviar una fotografía suya a Meta AI y escribir “Imagíname como”. De este modo, cada usuario puede pedir a la IA que genere una imagen de ellos como astronautas, cantantes o en cualquier otra situación que deseen.

meta.ai está disponible en Estados Unidos. (Meta)

En cuanto a meta.ai, la compañía señala que este sitio ahora tiene la capacidad de responder preguntas más complejas. “Puedes obtener ayuda con tu tarea de matemáticas con explicaciones y comentarios paso a paso, escribir código más rápido con soporte de depuración y sugerencias de optimización, y dominar conceptos técnicos y científicos complejos con instrucción experta”, explican.

Por qué no puedo usar Meta AI

Es posible que algunos usuarios no vean el círculo azul o el chat de Meta AI. Esto se debe a que Meta aún no ha completado el despliegue de esta herramienta en todas las regiones del mundo. No está de más actualizar las aplicaciones de Meta desde la tienda oficial de cada sistema operativo para verificar si el problema es de actualización y no de disponibilidad.

Qué es Meta Llama 3.1

Además de los anuncios relacionados con la nueva disponibilidad de Meta AI y la función ‘Imagíname’, la compañía también presento Meta Llama 3.1. Este es un nuevo modelo de inteligencia artificial de código abierto con el que cualquier usuario tiene la posibilidad de crear sus propias aplicaciones de IA.

Los modelos de IA de Meta son de código abierto. (Meta)

Meta menciona que es un modelo con capacidades avanzadas en matemáticas y en la traducción multilingüe. De esta forma, quien descargue este modelo podría crear un chatbot impulsado con IA capaz de resolver problemas matemáticos.

Cómo obtener Meta Llama 3.1

Para obtener el modelo de inteligencia artificial de Meta, se deben seguir estos pasos:

Ir a https://llama.meta.com/. Seleccionar Descargar modelos. Llenar los datos solicitados. Seleccionar Siguiente. Aceptar los términos y condiciones de Meta Llama 3.1 Pulsar Aceptar y continuar. Seguir las instrucciones de descarga que Meta indica.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, señala que la importancia de tener modelos de inteligencia artificial con código abierto radica la necesidad de “entrenar, perfeccionar y depurar” estos sistemas.