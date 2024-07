Por qué aumentaron los robos de correo tras la pandemia

e-commerce, compra y venta online, bienes y servicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación impulsada por la congresista, Grace Meng en Queens, Estados Unidos, se centra en una preocupante ola de robos de correo en el vecindario de Flushing, Nueva York.

Catherine Venis, residente local, reporta una serie de cartas y tarjetas de cumpleaños que no llegan a su destino, lo que ella y sus vecinos consideran parte de un aumento en el robo de correo. “Mucha gente por aquí ha tenido correo perdido”, afirmó Venis.

Desde la pandemia de Cpovid-19, los robos de correo han aumentado significativamente. Según el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, hubo un incremento del 87% en los reportes de robos de alto volumen entre 2019 y 2022.

Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental muestra que las investigaciones por delitos graves relacionados con el correo casi se duplicaron entre 2019 y 2023, debido principalmente a un aumento en los robos a los carteros.

Robos de correo incrementan un 87% entre 2019 y 2022 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el temor más grande con el robo de correos

El temor más grande de Venis respecto al robo de correo es la suplantación de identidad y el uso fraudulento de su información personal.

No es un miedo infundado. La Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) emitió una alerta a las instituciones financieras en febrero de 2023. para que estén vigilantes ante esquemas de fraude con cheques que utilizan el correo. En muchos casos, los estafadores toman cheques, usan químicos para borrar la escritura y luego los reescriben por montos desorbitantes. Si los consumidores no informan a sus bancos a tiempo, no pueden recuperar su dinero.

Según el Departamento del Tesoro hubo casi 250.000 reportes de actividades sospechosas relacionadas con cheques en 2021, el año más reciente con datos disponibles, un aumento del 158% desde 2014.

Informes de robos a carteros se duplican desde 2019 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental señala que el Servicio Postal atribuye el aumento del robo a la facilidad con la que se pueden cometer delitos financieros utilizando información robada del correo, así como un aumento general en el fraude durante la pandemia.

En este contexto de creciente inseguridad, Venis y sus vecinos se ven obligados a tomar medidas adicionales para proteger su correo.

“Muchos ahora caminan hasta la oficina de correos para enviar sus cartas”, comenta Venis. Este incremento en los robos de correo también llevó a la congresista Meng a presionar para que el Servicio Postal de Estados Unidos inicie una investigación para abordar este problema creciente.

La Red de Ejecución de Crímenes Financieros alerta sobre fraudes con cheques usando el correo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el Servicio Postal de Estados Unidos y cómo funciona

El Servicio Postal de los Estados Unidos, conocido como USPS (United States Postal Service), es una agencia independiente del gobierno federal encargada de brindar servicios postales en todo el país. Fundado en 1775, USPS opera bajo un mandato constitucional que le exige ofrecer un servicio postal universal a todos los residentes de los Estados Unidos, independientemente de su ubicación.

USPS tiene varios servicios que incluyen la entrega de cartas, paquetes, correo publicitario y servicios especializados como el correo certificado y el correo prioritario. La infraestructura del USPS es extensa, con más de 31.000 oficinas postales y una red de distribución que abarca 320.000 rutas de correo.

El sistema de USPS se basa en varios procesos clave:

Recolecta y Clasificación del Correo : El correo es recolectado de buzones y oficinas postales y luego transportado a centros de procesamiento. El correo se clasifica utilizando sistemas automáticos que leen los códigos postales y envían las piezas a los destinos correspondientes.



Transporte : El correo clasificado se traslada a su destino a través de medio aéreo, terrestre y ferroviario. USPS cuenta con su propia flota de vehículos y también utiliza servicios de transporte contratados para agilizar el proceso.



Entrega Final: Una vez que el correo llega al centro de distribución local, se clasifica nuevamente y se asigna a los carteros. Estos carteros siguen rutas específicas para garantizar la entrega eficiente de correo a hogares y empresas.

El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) tiene más de 31.000 oficinas postales y 320.000 rutas de correo. (AP Foto/Damian Dovarganes, Archivo)

USPS ofrece servicios digitales y de seguimiento que permiten a los clientes rastrear sus envíos en tiempo real. A pesar de enfrentar desafíos financieros y operativos en los últimos años, USPS sigue siendo un pilar fundamental en la infraestructura de comunicaciones y logística de Estados Unidos.