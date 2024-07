Glosario de tecnología: qué significa DSL (Línea de suscriptor digital)

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué es DSL (Línea de suscriptor digital)

DSL (Línea de suscriptor digital) es una tecnología de acceso a Internet que utiliza líneas telefónicas existentes para transmitir datos, permitiendo velocidades de transferencia mucho más rápidas que el dial-up. Esta tecnología se fundamenta en la modulación DSL. Lo cual implica que los datos se transmiten simultáneamente con el servicio telefónico normal.

¿Estás buscando una forma rápida y eficiente de conectarte a Internet? Entonces es probable que hayas escuchado hablar de la tecnología DSL (Línea de Suscriptor Digital). Esta innovadora tecnología le permite utilizar líneas telefónicas existentes para transmitir datos a velocidades mucho más altas que el acceso por marcado.

En lo que sigue, nos adentraremos en el tema y veremos cómo funciona esta tecnología, los tipos de conexiones disponibles, sus beneficios y limitaciones. Así que si quieres saber más sobre DSL, sigue leyendo!

¿Cómo funciona la tecnología DSL?

La tecnología DSL (Digital Subscriber Line o línea de abonado digital) es un tipo de conexión a Internet de banda ancha que utiliza la infraestructura de líneas telefónicas existentes para proporcionar conexiones rápidas y estables. Esta tecnología es muy útil para aquellos usuarios que no tienen acceso a otras opciones como fibra óptica, cable o redes inalámbricas.

El funcionamiento básico de la tecnología DSL es el siguiente: primero, la señal se envía desde el proveedor de Internet al usuario final a través de una línea telefónica convencional. El proveedor utiliza un dispositivo llamado modem DSL para enviar la señal y convertirla en datos digitales. Estos datos digitalizados pasan por los cables telefónicos al hogar del usuario final. Un router DSL toma los datos y los transmite a través del router hacia los dispositivos conectados, como computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos.

Una ventaja clave de la tecnología DSL es su velocidad. Dependiendo del plan contratado por el usuario, puede ofrecer velocidades entre 1 Mbps (megabit por segundo) y 100 Mbps. Es por ello que las descargas grandes como películas o juegos se completarán mucho más rápido que si el usuario estuviera conectado a una conexión más lenta. Además, muchos proveedores ofrecen planes “ilimitados” sin cuotas extras ni descargas forzadas.

Otra ventaja importante es la facilidad de instalación: generalmente sólo se necesita un modem DSL y un router para establecer la conexión. Por lo general, los proveedores brindan equipamiento gratuito e instrucciones detalladas para configurarlo correctamente. Así que no hay necesidad de contratar servicios profesionales caros para hacerlo funcionar correctamente.

Con todo, hay algunas desventajas asociadas con este tipo de tecnología: ya que depende principalmente del cable telefónico existente para transmitir sus datos, puede ser vulnerable a interferencias externas. Además, debido al diseño limitado del cable telefónico existente no puede proporcionar velocidades tan altas como tarifas comerciales más costosas como fibra óptica o servicio por cable. Consecuentemente, si vive en un área donde el servicio por cable es abundante pero no hay ninguna disponibilidad local para DSL, entonces tal vez quieran considerar otra opción antes de optar por la tecnología DSL.

Tipos de conexiones DSL

Las conexiones DSL son una forma común y asequible de conectarse a Internet. Hay varios tipos de conexiones DSL, cada una con sus propias características y ventajas. Veamos cada uno de ellos en detalle:

ADSL . Esta es la conexión DSL más común. El nombre significa Ancho de Banda Asimétrico por Línea Digital (ADSL). Utiliza señales digitales para transmitir datos a través del cable telefónico existente. Permite velocidades de descarga mucho más rápidas que las velocidades de subida. Lo cual implica que puede descargar archivos grandes mucho más rápido que subirlos.

. Esta es la conexión DSL más común. El nombre significa Ancho de Banda Asimétrico por Línea Digital (ADSL). Utiliza señales digitales para transmitir datos a través del cable telefónico existente. Permite velocidades de descarga mucho más rápidas que las velocidades de subida. Lo cual implica que puede descargar archivos grandes mucho más rápido que subirlos. SDSL . Esto significa Ancho de Banda Simétrico por Línea Digital (SDSL). Es similar al ADSL, pero proporciona la misma velocidad tanto para la descarga como para la subida de datos. Lo que implica que puede transferir archivos grandes tanto hacia arriba como hacia abajo sin problemas.

. Esto significa Ancho de Banda Simétrico por Línea Digital (SDSL). Es similar al ADSL, pero proporciona la misma velocidad tanto para la descarga como para la subida de datos. Lo que implica que puede transferir archivos grandes tanto hacia arriba como hacia abajo sin problemas. VDSL . Esto significa Velocidad Asimétrica Muy Alta por Línea Digital (VDSL). Proporciona velocidades mucho mayores que el ADSL, tanto para la descarga como para la subida, pero requiere un cableado especial en el hogar o en el lugar de trabajo donde se establece la conexión.

. Esto significa Velocidad Asimétrica Muy Alta por Línea Digital (VDSL). Proporciona velocidades mucho mayores que el ADSL, tanto para la descarga como para la subida, pero requiere un cableado especial en el hogar o en el lugar de trabajo donde se establece la conexión. IDSL . Esto significa Conexión Rápida por Línea Digital (IDSL). Proporciona velocidades similares al ADSL y SDSL, pero no utiliza señal digital sino analógica e igualmente requiere un cableado especial en el hogar o lugar de trabajo donde se establece la conexión.

Beneficios y limitaciones de la DSL

La DSL (Digital Subscriber Line) es una tecnología de acceso a Internet que permite conectar dispositivos electrónicos a través de líneas telefónicas. Esta tecnología ofrece diversos beneficios para los usuarios, como velocidades de transferencia más rápidas y menores costes.

Ventajas:

Velocidad . La DSL proporciona una conexión mucho más rápida que la conexión dial-up tradicional. Lo que implica que los usuarios tienen acceso inmediato a la web sin tener que esperar largos periodos de tiempo para realizar descargas o navegar por sitios web.

. La DSL proporciona una conexión mucho más rápida que la conexión dial-up tradicional. Lo que implica que los usuarios tienen acceso inmediato a la web sin tener que esperar largos periodos de tiempo para realizar descargas o navegar por sitios web. Disponibilidad . La DSL está disponible en casi todas las ubicaciones. En consecuencia, los usuarios no tienen que preocuparse por encontrar un proveedor local para obtener una conexión.

. La DSL está disponible en casi todas las ubicaciones. En consecuencia, los usuarios no tienen que preocuparse por encontrar un proveedor local para obtener una conexión. Coste . El precio de la DSL suele ser mucho menor que el precio de otros tipos de conexiones a Internet, lo que resulta en un gran ahorro para los usuarios.

. El precio de la DSL suele ser mucho menor que el precio de otros tipos de conexiones a Internet, lo que resulta en un gran ahorro para los usuarios. Seguridad . La seguridad proporcionada por la DSL es superior al resto de las opciones disponibles, lo que significa menos preocupación sobre el acceso no autorizado a sus redes privadas y datos personales.

Limitaciones:

Alcance limitado . El alcance geográfico depende del proveedor local y puede variar ampliamente entre áreas urbanas y rurales. Por lo tanto, algunas áreas pueden no recibir cobertura DSL completa o ninguna cobertura en absoluto.

. El alcance geográfico depende del proveedor local y puede variar ampliamente entre áreas urbanas y rurales. Por lo tanto, algunas áreas pueden no recibir cobertura DSL completa o ninguna cobertura en absoluto. Interferencia eléctrica . Los cables utilizados para transmitir señales DSL pueden ser susceptibles a interferencias eléctricas, lo cual reduce la velocidad y fiabilidad de la red.

. Los cables utilizados para transmitir señales DSL pueden ser susceptibles a interferencias eléctricas, lo cual reduce la velocidad y fiabilidad de la red. Capacidad limitada . Debido al hecho de que cada línea telefónica soporta sólo un número limitado de dispositivos simultáneamente, hay límites en cuanto a la cantidad total de tráfico concurrente permitido en la red DSL. Esto puede causar problemas si hay demasiados dispositivos conectados simultáneamente utilizando ancho de banda intensivo como streaming o descargar archivos grandes.

En general, el uso del servicio DSL ofrece muchos beneficios para los usuarios – desde mayores velocidades hasta mayores niveles de seguridad – pero como toda tecnología tiene sus limitaciones inherentes también hay algunas consideraciones importantes relacionadas con su adopción generalizada como el alcance geográfico limitado y capacidades restrictivas relativas

