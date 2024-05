Así puedes jugar Mortal Kombat 1 con personajes de Disney

Con la llegada del última entrega de esta franquicia de videojuegos se ha dado la posibilidad de hacer variaciones como la de colocar a personajes de Disney a pelear. (Foto: tomado del canal de YouTube ToastedShoes)

En una fusión inesperada entre dos universos ampliamente conocidos y muy diferentes, Mortal Kombat 1 se transforma radicalmente con la introducción de un mod (software que modifica el contenido original de un videojuego) que incursiona en terrenos nunca antes explorados: el mundo de castillos mágicos, y pricesas de Disney.

Este mod, llamado Disney Kombat y creado por Toasted Shoes, hace posible la integración de icónicos personajes de Disney en el brutal y sangriento mundo de Mortal Kombat, creando una experiencia de juego singular que combina la inocencia y nostalgia de los cuentos de hadas con la extrema violencia característica de este videojuego.

Dirigido a todos los amantes del mundo Disney pero también de la brutalidad que ofrecen los juegos de pelea como Mortal Kombat, a continuación hay varias cosas que debe saber para acceder a esta opción.

¿Es posible que personajes de Disney peleen al estilo Mortal Kombat?

Personajes de Disney aparecen en esta modificación del videojuego Mortal Kombat 1, de la forma más hardcore posible. (Foto: fotocomposición)

La idea de ver a personajes como Maléfica, Blanca Nieves, Jazmín, Elsa, Goofy y Cenicienta combatiendo en los sangrientos escenarios de Mortal Kombat podría parecer descabellada o incluso irreverente para ambos universos.

Sin embargo, es precisamente esta mezcla de inocencia con brutalidad lo que ha captado la atención de los jugadores y ha generado gran interés en la comunidad gamer.

Estos personajes adorados por generaciones desde los más niños hasta adultos ahora adoptan roles y habilidades de algunos de los combatientes más icónicos de Mortal Kombat como Johnny Cage, Liu Kang y el mítico Scorpion, ofreciendo una perspectiva completamente nueva y retadora sobre estas figuras clásicas.

Cómo jugar Disney Kombat

Mickey también puede ser parte del mundo de Mortal Kombat (Imagen ilustrativa Infobae)

Para acceder a Disney Kombat se requiere de un proceso específico: los jugadores interesados deben suscribirse al menos al plan “Butter My Toast!” en el Patreon de Toasted Shoes, su desarrollador.

Esto les brinda acceso al “Toasted Mod Launcher”, herramienta necesaria para descargar no solo Disney Kombat sino también otras innovadoras modificaciones desarrolladas por él para una variedad de videojuegos populares como: Armored Core, Lies of P, Resident Evil 4, Elden Ring, God of War, SIFU, Stray, Atomic Heart, entre otros.

Cabe destacar que, debido a la naturaleza de estas modificaciones, solo los usuarios de PC pueden disfrutar de esta experiencia, mientras que los jugadores de consolas de video cuentan con opciones alternativas como adquirir Mortal Kombat XI Ultimate.

De qué trata Mortal Kombat 1

Esta útima entrega incorporó a varios personajes en donde destaca Peacemaker de DC Comics. (Foto: Mortal Kombat 1, de NetherRealm Studios)

Mortal Kombat es una franquicia que ha mantenido un lugar privilegiado en el corazón de los gamers gracias a su intensidad, los combates viscerales y la característica violencia gráfica que define a la serie.

Con esta entrega, lanzada en septiembre del año pasado, los desarrolladores no solo han refinado aspectos técnicos y de jugabilidad, sino que han ampliado la ya de por sí vasta galería de combatientes, incluyendo personajes de variadas franquicias culturales, como películas y cómics.

Qué implicaciones hay al traer juegos de consolas a computadores

Esta modificación de Mortal Kombat 1 solo está disponible para PC. (Imagen Ilustrativa Infobae).

En una reciente entrevista con el medio IGN, Peter Moore, exdirectivo de Sega of America y Xbox compartió sus opiniones sobre el futuro de este sector, enfocando su atención en el inevitable avance hacia las plataformas de nube y streaming.

Moore Mencionó que los cambios en los hábitos de consumo, junto con el desarrollo de nuevas tecnologías, apuntan hacia un futuro donde el acceso a los videojuegos no estará limitado a dispositivos específicos como las consolas, sino que se expandirá a una variedad de dispositivos conectados a Internet, como smartphones y Smart TVs, y PCs.

Este cambio de mercado sugiere un punto de inflexión para las grandes compañías de hardware de videojuegos. Sony y Microsoft, ambos colosos en el ámbito del desarrollo y comercialización de consolas, enfrentan retos y oportunidades distintas ante esta evolución.