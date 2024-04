Glosario de tecnología: cuántos tipos de enchufe hay

Distintos dispositivos enchufados. (Europa Press)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Tipos de enchufe

Una vista abrumadora de enchufes eléctricos saturados. (Imagen ilustrativa Infobae)

Antes de mencionar los tipos de enchufes que existen es necesario definir lo qué es un enchufe. Este artefacto, está conformado por una clavija y un tomacorriente los cuales se unen entre sí para crear una conexión la cual permite el paso de la electricidad.

Una vez dicho este punto, es importante mencionar que existen alrededor de 14 tipos de enchufes. Estos son los siguientes:

Enchufe tipo A

Es el más común y se caracteriza por tener dos clavijas planas de forma paralela con un agujero pequeño en cada una, siendo el modelo de muchos países excepto en japón, en donde una de las patas es más ancha que la otra.

Enchufe tipo B

Este tipo de enchufe posee dos clavijas planas ubicadas en paralelo al igual que el anterior, con la diferencia de que una es un poco más ancha que la otra. De igual forma posee un pequeño agujero y, además, tiene una tercera clavija de forma redonda más larga que las otras ubicada en el medio.

Para el caso de japón no existe diferencia en el ancho de las clavijas planas.

Enchufe tipo C

Este posee dos patas redondas de forma paralela y se usan en gran parte del continente europeo. A su vez existe un modelo que posee una de las dos patas de forma plana. Estos se conocen bajo el nombre de europlug.

Enchufe tipo D

Este tiene tres clavijas redondas grandes que juntas forman un triángulo. Una de las patas es más larga, ya que es la que funciona como toma de tierra. Se usa en la India, Sri Lanka, Namibia y Nepal.

Enchufe tipo E

Están conformados por dos clavijas de forma redonda que se encuentran en paralelo con un agujero sobre cada una para la toma de tierra. Se pueden encontrar en Francia, Bélgica, Eslovaquia y Marruecos.

Enchufe tipo F

Es parecido al anterior con la diferencia que las clavijas suman dos enganches a tierra, uno ubicado en la parte inferior y otro en la superior.

Enchufe tipo G

Posee tres clavijas de forma rectangular las cuales forman una T. De igual forma, es importante mencionar que contienen un fusible incorporado.

Enchufe tipo H

Al igual que el anterior posee tres clavijas, sólo que estas son de forma redonda y juntas forman un triángulo. Una de las clavijas es la que hace la toma de tierra.

Este tipo de enchufe sólo se usa en Israel.

Enchufe tipo I

Tiene dos clavijas planas en forma de V invertida y otra más ubicada en la parte inferior la cual se utiliza para la toma de tierra. De igual forma, existen otros enchufes que no contienen esta tercera clavija.

Enchufe tipo J

Estos poseen dos clavijas redondas y otra más arriba de ellas formando un triángulo alargado. Esta última clavija es un poco más grande que las demás, haciendo la toma de tierra.

Enchufe tipo K

Consta de dos patas redondas y otra, la cual se utiliza como toma de tierra. Esta se encuentra por debajo y, al igual que el anterior, forma un triángulo.

Enchufe tipo L

Es plano y posee tres clavijas de forma redonda ubicadas en paralelo, la clavija del medio es la toma de tierra y se usa en países como Italia, Chile y Uruguay.

Enchufe tipo M

Este tipo de enchufe cuenta con tres clavijas de forma larga y redonda formando un triángulo. Una de las patas funciona como toma de tierra y es más larga y gruesa que las otras. Se suele usar en el continente africano y en el asiático.

Enchufe tipo N

Por último, tenemos este tipo de enchufe el cual cuenta con dos clavijas de forma redonda las cuales se encuentran separada la una de la otra. En el medio poseen otra clavija más la cual se usa como toma de tierra.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (EP)

La tecnología y la vida

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece diferentes beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado primordial.

Asimismo, facilita la comunicación instantánea y la conexión con personas alrededor del mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un empuje hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el paso hacia el descubrimiento de nuevas oportunidades y conocimientos.