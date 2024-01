Qué es Copilot Pro y cómo se puede usar para los tradicionales Word y Excel

La versión de pago permitirá personalizar la experiencia de los usuarios. (Microsoft)

Microsoft sigue dando más herramientas para hacer crecer a Copilot, su chatbot con inteligencia artificial. La empresa anunció un plan de suscripción que dará una experiencia mucho más personalizada y enfocada en mejorar las tareas de ofimática.

La llegada de Copilot Pro era algo que se esperaba en medio del proceso de expansión que estaba llevando a cabo la empresa con este asistente virtual, después de modificar el nombre de Bing Chat, lanzar una aplicación para celulares y empezar a incluir un botón de acceso directo en los teclados de los nuevos computadores.

Los beneficios de Copilot Pro

El enfoque de esta suscripción es claro. Microsoft asegura que aquellos que paguen la mensualidad tendrán acceso a “una experiencia de IA única que se ejecuta en los dispositivos, entiende el contexto en la web, en el PC, en las aplicaciones y pronto en el móvil para ofrecer las prestaciones adecuadas cuando se necesite”.

Esto quiere decir que el modelo premium está enfocado en aquellos usuarios que quieren personalizar el chatbot y que la interacción vaya escalando, según el aprendizaje diario.

La versión Pro estará integrada con aplicaciones de Microsoft Office. Los suscriptores podrán aprovechar Copilot en Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote en PC, Mac y iPad, mejorando la experiencia en estas plataformas para la asistencia y la generación de contenido.

Estos serán otros de los beneficios del plan de suscripción:

- Acceso anticipado:

Los usuarios podrán probar los últimos lanzamientos, como el caso de GPT-4 Turbo, que tiene una mayor velocidad de procesamiento. Lo mismo sucederá con otras tecnologías y funciones que la empresa vaya desarrollando.

- Generación de Imágenes más rápida:

La suscripción dará acceso a Image Creator, que es una versión más rápida del modelo de IA basada en el modelo de DALL-E 3, que es la versión que está incluida en el modelo pago de ChatGPT.

- Creación de GPTs personalizados:

A través de la herramienta GPT Buldier, los usuarios podrán diseñar sus propios asistentes para que estos realicen tareas específicas y personalizadas, lo que ayudará a que las tareas diarias se puedan realizar de manera más rápida.

La diferencia de la versión corporativa con Copilot Pro

La integración con Microsoft Office anteriormente estaba limitada a cuentas empresariales a través de una suscripción adicional, pero ahora cualquier usuario puede obtenerla con Copilot Pro.

Esta versión de pago permitirá solicitar texto en Word, formular preguntas en Excel basadas en datos de la hoja de cálculo actual, cambiar el formato y estilo en PowerPoint mediante comandos escritos, crear plantillas y responder o generar correos electrónicos en Outlook.

Sin embargo, a diferencia de la versión corporativa, Copilot Pro no utiliza la tecnología Graph de Microsoft, este sistema permite a la versión corporativa extraer datos de múltiples archivos y fuentes en la cuenta para crear respuestas más informadas.

Precio de Copilot Pro

La versión paga del chatbot tendrá un costo de 20 dólares al mes por usuario, el mismo precio que ChatGPT Plus. Aunque a diferencia del servicio de OpenAI, Copilot Pro debe estar acompañada de una suscripción a Microsoft 365 para aprovechar las funciones de ofimática.

Por ahora, la suscripción no está activa y Microsoft solo informa que “próximamente” se habilitará, aunque no está claro si estará disponible para todos los países o se hará un lanzamiento escalonado por regiones. Además, inicialmente solo se podrá usar en computadores, ya que la versión de dispositivos móviles no admitirá por ahora los beneficios de la suscripción.

Para aquellos que no quieran pagar esta suscripción, será posible usar el chatbot gratuitamente desde sus computadores, ya que este fue recientemente agregado en todos los dispositivos que tengan Windows 11.