El iPhone 16 traería de vuelta la cámara doble junto a las gafas Visión Pro

Apple podría rediseñar la cámara del iPhone 16 para potenciar funciones con las gafas Vision Pro. (Macrumors)

Aunque la llegada del iPhone 15 se produjo durante el año 2023 y aún faltan varios meses para la presentación oficial del iPhone 16 y sus diferentes versiones (regular, Plus, Pro y Pro Max), los rumores sobre las características del nuevo celular de Apple ya están circulando.

En particular, las cámaras traseras del iPhone estarían experimentando un cambio en su distribución luego de tres años pues en el año 2020, cuando fue lanzado el iPhone 12, este incluyó una doble cámara posterior. Ahora, con el iPhone 16 estas volverían a tener la misma apariencia, dejando de lado el panel de 3 lentes al que tenían acostumbrado a los usuarios.

Si bien hasta el momento no se han dado a conocer imágenes oficiales, el sitio especializado “MacRumors” ha publicado lo que serían los primeros renders del iPhone 16. En estos, se sugieren hasta dos posibles diseños para el módulo de cámaras de los nuevos celulares de Apple.

El primero, con una apariencia más cercana al iPhone X, con una cámara doble en la que ambos lentes están unidos en un panel solido; mientras que el segundo, similar a la apariencia actual, tendría los lentes divididos y la distribución sería similar a la del iPhone 12. En este último caso la diferencia sería que en lugar de tres lentes, solo se incluirían dos, aunque el funcionamiento sería diferente.

Por qué las gafas Vision Pro influirían en el diseño del iPhone

Con la incorporación de las gafas de realidad aumentada y realidad virtual, Apple Vision Pro, los usuarios tendrán acceso a una función especial llamada “video espacial”, que básicamente permite la reproducción de contenido audiovisual en el que los usuarios pueden tener una experiencia inmersiva y “entrar” en el video que tomaron con sus dispositivos.

Según el medio 9to5Mac, el motivo principal de este cambio en la distribución de los lentes del iPhone 16 sería la inclusión de una nueva función particular para permitir la grabación de “video espacial” desde el celular y facilitar la creación de este tipo de contenido. De esta forma las gafas de realidad mixta de Apple tendrían una utilidad mayor.

Aunque esta es la explicación más lógica para explicar el cambio de diseño en la cámara del iPhone 16, lo cierto es que Apple aún no ha finalizado la etapa de diseño previa a la producción de su nuevo celular, por lo que esta podría ser apenas una de las novedades del dispositivo y el día de su anuncio oficial, este podría tener cambios aún mayores en sus características físicas.

Por otro lado, se ha notado una ligera reducción en el grosor del celular. Aunque este cambio podría no ser parte del diseño final, de llegar a serlo se tendría que determinar cuál será el impacto que tendría en otros aspectos técnicos como la vida de la batería, etc.

Si bien los videos espaciales creados por el iPhone estarán adaptados automáticamente al formato del entorno virtual del Apple Vision Pro, eso no significa que los usuarios no podrán ver estas grabaciones en otras pantallas. De hecho, cada grabación estará automáticamente adaptada a cualquier otro dispositivo en el que se muestre. La diferencia será que si no se proyecta en las gafas de realidad mixta, estos tendrán una menor resolución.

Según Apple en su página web oficial, “cada foto y video espacial los transporta a un momento vivido, como una celebración con sus amistades o una reunión familiar especial. Los usuarios pueden acceder a su biblioteca completa de iCloud y ver fotos y videos a escala real con colores brillantes y un nivel de detalle asombroso”.

De esta forma, cada fotografía panorámica también puede convertirse en una experiencia visual y sensorial por medio de la tecnología de las gafas de realidad mixta. Además, los usuarios tendrán la posibilidad de revivir los momentos que deseen por medio de la función de realidad aumentada y realidad virtual disponibles en este nuevo dispositivo.