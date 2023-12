Cartas, cheques, computadores y sandalias y más objetos de Steve Jobs subastados este 2023

Los artículos relacionados con Apple y Steve Jobs son piezas de colección sumamente codiciadas.

Los artículos de colección relacionados con Apple, en especial si alguna vez fueron utilizados o tienen la firma de Steve Jobs, son algunas de las piezas más codiciadas por los seguidores y fans de la marca de tecnología que fue cofundada junto a su compañero, Steve Wozniak, en el año 1976.

A raíz de la popularidad de la marca y las ideas revolucionarias de Jobs, durante el año 2023 se subastaron algunos artículos con los que el cofundador de Apple tuvo relación en algún punto de los años iniciales de formación de la compañía, cuando esta incluso tenía unos meses de conformada y en la que solo trabajaba el dúo de empresarios.

Cheque de pago a RadioShack

Este cheque de pago por un monto de 4.01 dólares fue firmado por Jobs y fue subastado por “RR Auction”, alcanzando un valor de 46.063 dólares debido a su significado histórico. El artículo, según la página web de la casa de subastas, data de los inicios de Apple en 1976 y fue emitido durante la formación inicial de la compañía cuando Jobs y Wozniak operaban desde una dirección postal en Palo Alto.

El documento no solo es valioso por la firma de Jobs, sino también por su conexión con la adquisición de componentes para una “caja azul”, un dispositivo creado por Wozniak, que permitía realizar llamadas telefónicas gratuitas de larga distancia. Estos dispositivos fueron clave para el financiamiento de Apple en su etapa temprana y coinciden con el inicio del desarrollo del primer computador de la empresa, el Apple 1.

Un cheque con la firma de Steve Jobs se está subastando en más de 30.000 dólares. (Applesfera)

Carta con publicidad de Apple-1

Si una firma es suficiente para aumentar el valor de un objeto, una carta completa escrita por Steve Jobs es aun mejor. En el manuscrito subastado por RR Auction a un precio final de 175.759 dólares se ofrecía un vistazo a las primeras estrategias publicitarias del computador Apple-1. El texto, que data del año 1976, está acompañado de fotografías Polaroid del prototipo del dispositivo y que serían publicadas en la revista Interface.

La carta resalta las características técnicas del Apple 1, incluyendo el microprocesador y la configuración de la RAM, así como la planificación de futuras mejoras como el “basic on the way (ROM)”, que más tarde se vería reflejado en el diseño del computador Apple II. También establece el precio inicial de la placa y el manual en 75 dólares, un precio que él consideraba “una ganga”.

Carta de Steve Jobs subastada.

Computador de Apple firmado

Un prototipo del Macintosh 128K también fue subastado durante el año 2023 por 16.500 dólares, con firmas del equipo de Apple que lo desarrolló. El dispositivo también incluyó una firma de “Mr. Macintosh”, pseudónimo del cofundador. Este es el producto que aparece en el famoso anuncio “1984″ de Apple y según la página web de la casa de subastas, el computador perteneció a Joanna Hoffman, quien era parte del equipo Macintosh original y amiga de Jobs.

El especialista Steven Matarazzo, quien realizó la restauración del computador y emitió un informe resaltando su excelente estado de conservación, con solo pequeños indicios de corrosión que no afectarían su funcionamiento. Pruebas confirmaron que el sistema y los accesorios como el ratón y el teclado eran funcionales.

Modelo prototipo del computador Macintosh 128K firmado por el equipo de Apple. (Steven Matarazzo)

Las sandalias de Steve Jobs

Si bien este artículo no fue subastado durante el año 2023, sino en noviembre del año 2022, las sandalias Birkenstock de cuero que Steve Jobs utilizó durante las décadas de 1970 y 1980 fueron vendidas por Julien’s Auctions, con un precio de venta de 218.750 dólares. Estas sandalias, que evidencian un uso prolongado, fueron conservadas por Mark Sheff, un chef vinculado a Jobs y han sido destacadas por conservar la huella del empresario.

Además de su valor en subasta, las sandalias de Jobs han sido objeto de exposiciones en diversos eventos, incluyendo las ferias de muebles de Milán y Colonia, la sede central de Birkenstock en Alemania, y un museo histórico en Stuttgart.

Sandalias de Steve Jobs. (foto: Julien's Auctions)

Chrisann Brennan, expareja de Jobs, comentó en una entrevista con la revista Vogue que el calzado era parte del estilo de vida sencillo y práctico que prefería Jobs, facilitándole un entorno para pensar de manera creativa.