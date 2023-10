Qué pasa si vivo en Colombia y compré mi Samsung Galaxy en el mercado gris

La empresa tecnológica alerta que la compra de dispositivos en esta modalidad podría traer algunos problemas una vez el usuario inicie a utilizar el celular.

El mercado gris hace referencia a la compra de celulares a través de canales distintos a los oficiales del fabricante y sus aliados, lo que produce el incumplimiento de los procedimientos legales, regulatorios e incluso, podría producir problemas de software para los usuarios finales. Un ejemplo de esto es cuando una persona adquiere un celular en el extranjero y lo lleva para su uso al país donde reside.

El panorama colombiano no es ajeno a dicha dinámica ya que según datos de Samsung, hubo un incremento del 50% entre 2022 y 2023 del mercado gris. De acuerdo con la empresa, los celulares que más se venden bajo esta modalidad son los de gama de entrada como los de la serie A, que cuestan de $600.000 COP a $933.000 COP.

Consecuencias

Samsung Colombia explicó que los usuarios quedan expuestos a diversas implicaciones cuando adquieren un celular en el mercado gris:

-Falta de respaldo: al tratarse de una importación “no oficial” incumple con los procedimientos legales. Esto ocasiona que haya falta de garantía nacional puesto que sólo es válida en el país donde se compró el dispositivo. Además, hay falta de respaldo técnico por parte de la marca.

A partir del próximo mes se notificará a los usuarios en Colombia si su teléfono hace parte del mercado gris. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

-Experiencia de uso: los equipos no homologados en el país pueden no funcionar adecuadamente ya que las redes móviles y de telefonía en cada país son distintas en términos de bandas y frecuencias.

-Seguridad: las actualizaciones del sistema operativo y de operadores no llegarían de manera oportuna, asegura Samsung Colombia. Explican que es posibe que no se cuente con las piezas de reparación.

Regularización del mercado gris

No en todos los casos se puede regularizar el dispositivo, debido a que las variantes de Hardware y Software son distintas en cada país y no necesariamente son compatiles en Colombia. “Una referencia de equipo lanzada por Samsung se puede comercializar en distintas partes del mundo bajo diferentes modelos, adaptados a las necesidades regional, por ejemplo, S21: Chipset Qualcomm viene con diferentes bandas”, mencionó la marca.

Qué se puede hacer

La compañía originaria de Corea del Sur anunció una serie de pautas para afrontar el mercado gris en Colombia. La primera de ella es la concientización a los clientes sobre las posibles consecuencias que podría traer adquirir un celular en un canal no oficial.

Samsung Colombia asegura que hubo un incremento del mercado gris de sus celulares del 50% entre 2022 y 2023. Robert Schlesinger/Dpa-Zentralbi

También se visualizarán unas push notification a los equipos que Samsung logra identificar que fueron comprados bajo esta modalidad. Mencionaron que llevan un control que filtra la información del país donde vendió y en cual se prendió para su uso.

El mensaje, que iniciará a aparecer a partir del próximo mes, dirá: “Hemos detectado que tu teléfono no fue importado al país por Samsung Electronics Colombia, puede NO estar homologado para funcionar en redes colombianas y NO cuenta con garantía directa en los centros de servicios autorizados por Samsung Colombia. Conoce más en Samsung.com”.

Asimismo, los celulares vendidos en los comercios autorizados por la marca, tendrán un sello en su paquete que certifique que el dispositivo cumple con las regulaciones colombianas. Esto será a partir del siguiente año por temas de inventario.

Desde inicios del 2024, los celulares Samsung comprados en canales oficiales en Colombia tendran este sello. (infobae)

Samsung Colombia recuerda que la compra de celulares a través de canales autorizados trae varios beneficios para los clientes como la garantía por un año, actualizaciones de software rápidas y seguras y, acceso a todas las redes de telefonía móvil del país.

El caso mexicano

Hace poco se conoció que Samsung México bloqueará todos los celulares adquiridos en el mercado gris:

“A partir del 11 de octubre comenzaremos a bloquear aquellos smartphones que provienen del mercado gris, y que hayan sido activados a partir del 21 de septiembre de 2023 en México”.

Además, la empresa señaló que a todos aquellos usuarios que resulten afectados por los bloqueos se les otorgará un cupón con un descuento del 30 por ciento de descuento, el cual podrá ser redimido en su página oficial y que será válido hasta el próximo 31 de diciembre del año en curso, es decir que las personas contarán con poco más de dos meses para poder adquirir un nuevo equipo con ese descuento.

Esta medida no puede aplicarse en Colombia dado que en el país sudamericano, sólo los operadores puede bloquear celulares.