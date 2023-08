Samsung Galaxy S24 Ultra: todo lo que sabemos sobre el nuevo móvil

El concepto del Samsung Galaxy S24 Ultra creado por el canal de YouTube 'Technizo Concept' (Image credit: Technizo Concept)

Se acerca la fecha de lanzamiento de lo nuevo de Samsung y conforme pasan los días, crece el número de filtraciones sobre el Galaxy S24 Ultra; un móvil que le apostaría a llevar la fotografía a niveles muy altos, sin que la integración del hardware sea un problema para el diseño.

De hecho, los nuevos datos tienen que ver con la cámara destinada a telefoto del dispositivo, que a diferencia del lente de tres aumentos y 10MP del modelo anterior, sería reemplazado por una unidad de zoom 5x y además se añadirá un sensor de 50MP con tres aumentos ópticos, una mejora significativa en términos de resolución y capacidad fotográfica.

Samsung estaría concentrando sus desarrollos en lo que tiene que ver con la mejora a la hora de realizar zoom y no tener pérdida alguna de calidad, e incluso algunas filtraciones también prometen nuevos avances sobre la cámara periscopio que vimos en el Galaxy S23 Ultra.

En cuanto al diseño aún no se sabe mucho, pero no se espera que la línea del próximo flagship de Samsung se distancie demasiado de sus antecesores en cuanto a lo estético, mientras no se descarta la posibilidad de que la gigante surcoreana abandone la pantalla curva y opte por una plana, como la del iPhone 14 Pro.

También se habla de cambios importantes en los materiales de construcción para ofrecer una mayor resistencia, dejando de lado el aluminio y pasando al titanio en los marcos del celular.

Tampoco se cierra la puerta a que el Galaxy S24 Ultra incorpore una batería mejorada que ofrezca una mayor autonomía sin aumentar su grosor o peso del equipo, y que cuente con velocidades de carga alámbrica e inalámbrica sustancialmente superiores al modelo presentado el año pasado.

Por el lado del software, lo más probable es que el próximo buque insignia de Samsung llegue a tiendas usando Android 13 o una versión posterior, y no se descarta el regreso de los procesadores Exynos a Europa. Además, esta tecnológica también estaría buscando perfeccionar las capacidades de autorretrato y videollamada para garantizar una comunicación que sea lo más completa posible.

Es importante tener en cuenta que todas estas filtraciones aún no han sido confirmadas de manera oficial y los dispositivos más recientes de Samsung fueron presentados en su último evento Unpacked.

Samsung Galaxy Unpacked: Z Flip y Fold 5, Watch 6 y Tab S9

La marca coreana trae una nueva generación de plegables con una mejor bisagra. (Samsung)

Samsung presentó sus nuevos modelos de celulares plegables, que traen novedades en su diseño y rendimiento, para aportar el crecimiento de este sector de la industria, como la ampliación de la pantalla externa, que es una tendencia reciente.

Durante el Galaxy Unpacked 2023 también se presentaron otros dispositivos como la sexta generación de relojes inteligentes y las próximas tablets que llegarán al mercado. Así que aquí dejamos un listado con las diferencias que traen los teléfonos anunciados y los demás dispositivos.

Z Flip5

La novedad que marcó el evento fue el diseño del plegable tipo concha de la marca coreana. Ahora el teléfono contará con una pantalla externa de 3,4 pulgadas con tecnología Super AMOLED y una tasa de refresco de 60 Hz.

Este panel permitirá a los usuarios ejecutar aplicaciones sin necesidad de abrir el móvil, por lo que se podrá interactuar con mensajes de WhatsApp, leer correos, ver rutas en Google Maps o series en Netflix.

Z Fold5

Para el teléfono que tiene el pliegue de forma vertical, las modificaciones están en dos aspectos: pantalla y bisagra.

El Fold5 contará con una pantalla interior Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pulgadas, tasa de refresco variable de hasta 120 Hz y mayor brillo, pero sobre todo con una reducción en los bordes laterales, lo que mejorará la experiencia de visualización de contenido.